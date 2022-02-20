https://tr.sputniknews.com/20220220/jeffrey-epsteinin-ardindan-suc-ortagi-da-sustu-fransiz-model-menajeri-hucresinde-kendini-asti-1054048789.html

Jeffrey Epstein'ın ardından suç ortağı da sustu: Fransız model menajeri 'hücresinde kendini astı'

Jeffrey Epstein'ın ardından suç ortağı da sustu: Fransız model menajeri 'hücresinde kendini astı'

ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T13:57+0300

2022-02-20T13:57+0300

2022-02-20T14:52+0300

dünya

abd

fransa

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

prens andrew

suç

ortak

işbirliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104074/91/1040749144_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_f943ae4e6311cee3d25bf3d66784e045.jpg

Ağustos 2019'daki ölümü üzerindeki şüphe bulutları dağılmayan Jeffrey Epstein'ın eski iş ortağı olan ve aynı suçlamalardan soruşturulan Jean-Luc Brunel'in (76) ABD'li milyarderlerle aynı şekilde öldüğü açıklandı. Epstein'ın Fransa topraklarında Fransız mağdurlara seks suçu işleyip işlemediğine dair Ağustos 2019'da açılan önsoruşturma kapsamında Aralık 2020'de Paris'te gözaltına alınan Brunel, Epstein'ın suç ortağı olmakla itham ediliyordu. Yakalanmasının ardından, çoğunlukla mesleği modellik olan pek çok kadın, hakkında tecavüz suçlamasında bulundu. ABD'li milyarder gibi hapishane hücresinde daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve cumayı cumartesiye bağlayan gece kendisini astığı açıklanan, ölümü hakkında soruşturma başlatılan Bruel, model ajanslığı dünyası içinde çok tanınan bir isimdi ve Christy Turlington, Jerry Hall, Rebecca Romijn, Milla Jovovich dahil pek çok süper modeli keşfetmesiyle biliniyordu. 1990'ların büyük bölümünde ünlü model ajansı Karin Models'in New York ofisini yönettiktan sonra Epstein ile birlikte MC2 adında model menajerlik şirketi kurdu. Bazı modeller, Miami Beach merkezli MC2'nin reşit olmamış kızları ve genç kadınları Epstein'ın yörüngesine çekmek için bir yem olduğu yönünde ifade verdi. Brunel'in avukatlarından Mathias Chichportich, müvekkilinin 14 ay boyunca birkaç intihar girişiminde bulunduğunu doğruladı. Buna rağmen Epstein'ın eski ortağı, Fransa'da 'acil durum koruması' olarak bilinen aktif intihar gözetimi altında değildi. Bu arada avukatlarının itirazı üzerine Brunel'in intihar girişiminin ardından Noel'de kısa süreliğine serbest bırakıldığı, ancak kararın bozulmasıyla birkaç gün sonra hapse geri döndüğü de öğrenildi. Diğer işbirlikçileri ortaya çıkaracak belgeler yayımlanacak mı?Brunel'in ölümü, New York'ta bir yargıcın Epstein'ın seks ve insan ticareti ağı ve kimlerin müdahil olduğuna daha fazla ışık tutabilecek belgelerin serbest bırakılıp bırakılmamasını değerlendirdiği dönemde geldi. 'İşbirliği yapıyordu'Brunel, kendisinin ve işbirlikçilerinin Fransa'da on yıllardır genç kadınları cinsel istismara uğrattığı ve ticaretini yaptığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyordu. Davanın en önemli parçası olan ve yetkililerle işbirliği yaptığı belirtilen Brunel, ABD makamlarına da konuşuyordu.Temizlik kampanyası mı?Son ölümün ardından, Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlardan Spencer Kuvin, "Biri, dükkanı temizlemeye çalışıyor" diye ifade edilen komplo teorilerine dikkat çekti. Tecavüzle suçlayan eski model: Mahkemede yargılanmalıydıHenüz reşit değilken Brunel'in tecavüzüne uğradığı suçlamasında bulunan Hollandalı eski model Thysia Huisman, Brunel'in ölümüne "Bu beni sinirlendiriyor çünkü yıllardır savaşıyorum. Benim için mesele mahkemede nihayet bulmalıydı. Ve şimdi tüm o son ki, benim için konunun kapanmasına yardımcı olacaktı, benden alındı" tepkisini gösterdi. Bill Clinton, Donald Trump gibi eski ABD başkanlarından, Microsoft kurucusu Bill Gates'e dek ABD'nin kaymak tabakasıyla yakın ilişkileri bulunan Epstein tarafından Britanya Kraliçesi'nin küçük oğlu Prens Andrew'a reşit değilken 'pazarlandığı' suçlamasında bulunan Virginia Giuffre, Brunel'in Epstein için kız bulanların başında geldiğini ve genellikle diğer ülkelerden kızları modellik için çalışma vizesi alma vaadiyle kandırdığını söyledi. Giuffre, 2015'te mahkemeye sunduğu yeminli beyanında, "Jeffrey Epstein bana Brunel'in 1000'den fazla kızıyla yattığını söyledi. "Epstein, Ghislaine Maxwell ve Brunel, çocuklarla seks partilerini severdi. Bazen 10 kadar reşit olmayan kız onlarla tek bir seks partisine katılırdı. Bu alemlerden onlarcasına bizzat tanıklık ettim" demişti. Brunel'in ölümü, Prens Andrew'un kendisine New York'te tecavüz davası açan Virginia Giuffre ile uzun hukuki itirazların ardından açıklanmayan miktarda para karşılığı anlaşmaya varmasından birkaç gün sonra geldi. Brunel'in ölümü, Epstein'ın eski hayat arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in reşit olmayanların seks ticaretiyle ilgili 6 suçlamadan 5'inden suçlu bulunmasından 2 ay sonra geldi. Mahkumiyetine itiraz eden Maxwell'in cezasının haziranda açıklanması planlanıyor. Mağdur avukatı Kuvin, Brunel'in ölümünün zamanlaması için "Tesadüfün böylesi. Sanki biri Ghislaine'e çenesini kapaması için mesaj göndermeye çalışıyor gibi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20191030/epsteinin-vucudundaki-yaralar-intihara-degil-cinayete-isaret-ediyor-1040518151.html

https://tr.sputniknews.com/20211222/trumpin-cocuk-istismarcisi-epsteina-ait-lolita-ekspreste-7-kez-seyahat-ettigi-ortaya-cikti-1052002640.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/prens-andrew-kendisini-cinsel-istismarla-suclayan-virginia-giuffre-ile-anlasmaya-vardi-1053880107.html

https://tr.sputniknews.com/20211230/cocuk-istismarcisi-epsteinin-ortagi-ghislaine-maxwell-daha-az-ceza-almak-icin-konusacak-mi--1052252708.html

abd

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, fransa, jeffrey epstein, ghislaine maxwell, prens andrew, suç, ortak, işbirliği