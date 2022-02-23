https://tr.sputniknews.com/20220223/karlov-suikasti-davasinda-13-saniga-hapis-karari-istinaftan-gecti-1054161024.html
Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti
Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikasta ilişkin davada, 13 sanığa farklı hapis cezaları verilen karar, istinaftan geçti... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:42+0300
2022-02-23T14:42+0300
2022-02-23T14:43+0300
dünya
karlov suikasti
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türkiye
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 9 Mart 2021'de karara bağlandı. Suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt ağabeyi' sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile 'terör amaçlı kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ'nün 'mahrem istihbarat yapılanması'nda görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan da 15'er yıl hapis cezası aldı. Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10'ar yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında ise beraat kararı verildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 9 firari sanığın dosyası ayrıldı.Hüküm yeri̇nde bulunduAnkara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu belirtildi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilerek, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu belirtildi.Dosya Yargıtay'a gönderi̇ldi̇İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.
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https://tr.sputniknews.com/20220204/-suikast-sonucu-hayatini-kaybeden-rus-elci-karlov-dogum-gununde-ankarada-anildi-1053488438.html
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karlov suikasti, suikast, dava, ankara, karar, mahkeme, rusya, türkiye
Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti
14:42 23.02.2022 (güncellendi: 14:43 23.02.2022) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikasta ilişkin davada, 13 sanığa farklı hapis cezaları verilen karar, istinaftan geçti. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 9 Mart 2021'de karara bağlandı.
Suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt ağabeyi' sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile 'terör amaçlı kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 'mahrem istihbarat yapılanması'nda görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan da 15'er yıl hapis cezası aldı.
Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10'ar yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında ise beraat kararı verildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 9 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Hüküm yeri̇nde bulundu
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu belirtildi.
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilerek, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu belirtildi.
Dosya Yargıtay'a gönderi̇ldi̇
İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.