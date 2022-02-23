https://tr.sputniknews.com/20220223/putinin-ukrayna-kararina-dahice-diyen-trump-putini-iyi-tanirim-baskan-olsaydim-bu-yasanmazdi-1054151296.html

Putin'in Ukrayna kararına 'dahice' diyen Trump: Putin'i iyi tanırım, başkan olsaydım, bu yaşanmazdı

Putin'in Ukrayna kararına 'dahice' diyen Trump: Putin'i iyi tanırım, başkan olsaydım, bu yaşanmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararını 'dahice' diye niteleyerek tiye alan... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T11:39+0300

2022-02-23T11:39+0300

2022-02-23T11:39+0300

ukrayna krizi

donald trump

joe biden

vladimir putin

abd

rusya

ukrayna

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ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinde Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma ve barış gücü gönderme kararının ardından yeni bir aşamaya geçilirken, önceki ABD Başkanı Donald Trump'tan durum değerlendirmesi geldi. Durumdan halefi Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i iyi tanıdığını, kendi başkan olsaydı böyle bir gelişme yaşanmayacağını söyledi. Moskova'nın kendi lehine 2016 seçimlerine müdahale etmesi sayesinde seçildiği ve Rus çıkarlarına göre hareket ettiği iddialarına dair bitmeyen ve hiçbir sonuç çıkmayan soruşturmalarla başkanlığı geçtikten sonra hileli olduğunu iddia ettiği 2020 seçimlerini kaybeden Trump, Clay Travis & Buck Sexton radyo programına verdiği demeçte, şöyle konuştu:"Yanlış giden şey, seçimin hileli ve orada bulunmaması gereken bir adayın, ne yaptığına dair hiçbir fikri olamayan bir adamın olmasıydı. Dün televizyona baktım ve dedim ki 'Bu dahice'. Putin, Ukrayna'nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan ediyordu. Ukrayna'nın... İşte bu harika." "Yeni şimdi Putin diyor ki 'Ukrayna'nın büyük kısmı bağımsızdır'. Dedim ki 'Bu ne kadar da akıllıca'. Ve hatta içeri girip barış koruyucu olacak. Bu, en büyük barış gücü olur, bunu biz de güney (Meksika) sınırımızda kullanabilirdik. Hayatımda gördüğüm en güçlü barış gücü. Bugüne dek hayatımda gördüğümden daha fazla ordu tankı. Barışı tesis edecekler, tamam mı? Hayır, ama bir düşünün. Burada çok uyanık bir adam var. Onu çok iyi tanıyorum. Çok çok iyi tanıyorum.""Bu arada biz olsaydık böyle bir şey asla yaşanmazdı. Ben görevde olsaydım, düşünülemezdi bile. Asla böyle bir şey gerçekleşmezdi. Ama şimdi burada 'Ukrayna'nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan ediyorum' diyen bir adam var. 'Bağımsız' kelimesini kullandı ve 'Dışarı çıkıp içeri gireceğiz ve barışın tesisine yardım edeceğiz' dedi. Bunun çok kurnazca olduğunu kabul etmek zorundasınız. Ve Biden'ın buna ne tepki verdiğini biliyorsunuz. Tepki vermedi. Buna verecek tepkisi yoktu. Hayır, çok üzücü. Çok üzücü."Trump'ın demeci sonrası Biden dün gece Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar açıkladı. Ancak şahin kesimler, Rusya'ya karşı ekonomik savaş beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. Biden, Putin'in güçlerini Ukrayna'dan çekmemesi halinde daha geniş çaplı yaptırımların geleceğini söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında Trump'ın eleştirilerinin hatırlatılması üzerine "Başkan Putin'i ve askeri stratejisini öven hiç kimseden tavsiye almamaya çalışıyoruz, ki burada yapılanın bu olduğuna inanıyorum" dedi. Biden'ın Ukrayna'daki duruma ilişkin taktiklerini savunan Psaki, “Yani biraz farklı bir taktik, biraz farklı bir yaklaşım var ve muhtemelen bu yüzden selefi değil, Başkan Biden dünyayı ve küresel toplumu Rusya'nın saldırganlığına karşı adımlar atmaya ikna edebildi” diye konuştu. Şimdiki halde Britanya, Avustralya, Kanada, Japonya da Rusya'ya yaptırım açıklarken, Almanya Rus gazını getirecek boru hattı projesi Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durdurdu.

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donald trump, joe biden, vladimir putin, abd, rusya, ukrayna