https://tr.sputniknews.com/20220224/lavrov-ukrayna-konusunda-aldigimiz-tedbir-ve-kararlarin-amaci-rusya-halkinin-guvenligini-saglamak-1054206377.html
Lavrov: Ukrayna konusunda aldığımız tedbir ve kararların amacı Rusya halkının güvenliğini sağlamak
Lavrov: Ukrayna konusunda aldığımız tedbir ve kararların amacı Rusya halkının güvenliğini sağlamak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda aldığı tedbir ve kararların, Rusya halkının güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirtti. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:47+0300
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2022-02-24T16:47+0300
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rusya, ukrayna, donbass, sergey lavrov
Lavrov: Ukrayna konusunda aldığımız tedbir ve kararların amacı Rusya halkının güvenliğini sağlamak
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda aldığı tedbir ve kararların, Rusya halkının güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirtti.