Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: Ukrayna konusunda aldığımız tedbir ve kararların amacı Rusya halkının güvenliğini sağlamak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220224/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-doldu-3-uluslararasi-yayin-kurulusu-da-basvuru-yapmadi-1054206471.html
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:47+0300
2022-02-24T16:55+0300
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye
deutsche welle
voa
ilhan taşçı
euronews türkçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053491464_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_87987fce436d9a6efd3976d83b026597.jpg
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Amerika'nın Sesi (VOA), Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili RTÜK tarafından getirilen 72 saatlik sürenin dolduğunu, üç kurumun da başvuru yapmadığını açıkladı.RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053491464_0:0:995:746_1920x0_80_0_0_76480f5c4e19f1c0424059a91a40d7f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), deutsche welle, voa, ilhan taşçı, euronews türkçe

RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı

16:47 24.02.2022 (güncellendi: 16:55 24.02.2022)
© REUTERS / Annegret HilseDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
Abone olGoogle news
RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in başvuruda bulunmadığını söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Amerika'nın Sesi (VOA), Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili RTÜK tarafından getirilen 72 saatlik sürenin dolduğunu, üç kurumun da başvuru yapmadığını açıkladı.
RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
21 Şubat, 16:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала