https://tr.sputniknews.com/20220224/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-doldu-3-uluslararasi-yayin-kurulusu-da-basvuru-yapmadi-1054206471.html

RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı

RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı

RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:47+0300

2022-02-24T16:47+0300

2022-02-24T16:55+0300

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

türkiye

deutsche welle

voa

ilhan taşçı

euronews türkçe

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Amerika'nın Sesi (VOA), Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili RTÜK tarafından getirilen 72 saatlik sürenin dolduğunu, üç kurumun da başvuru yapmadığını açıkladı.RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), deutsche welle, voa, ilhan taşçı, euronews türkçe