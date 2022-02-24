https://tr.sputniknews.com/20220224/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-doldu-3-uluslararasi-yayin-kurulusu-da-basvuru-yapmadi-1054206471.html
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:47+0300
2022-02-24T16:47+0300
2022-02-24T16:55+0300
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye
deutsche welle
voa
ilhan taşçı
euronews türkçe
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Amerika'nın Sesi (VOA), Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili RTÜK tarafından getirilen 72 saatlik sürenin dolduğunu, üç kurumun da başvuru yapmadığını açıkladı.RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), deutsche welle, voa, ilhan taşçı, euronews türkçe
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
16:47 24.02.2022 (güncellendi: 16:55 24.02.2022) Abone ol
RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in başvuruda bulunmadığını söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK
) üyesi İlhan Taşcı
, Amerika'nın Sesi (VOA), Deutsche Welle
(DW) Türkçe ve Euronews
haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili RTÜK tarafından getirilen 72 saatlik sürenin dolduğunu, üç kurumun da başvuru yapmadığını açıkladı.
RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.