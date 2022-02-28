https://tr.sputniknews.com/20220228/ak-parti-sozcusu-celik-28-subat-zihniyetinin-uygulamalari-ortadan-kaldirilmistir-1054291703.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:02+0300
2022-02-28T13:02+0300
2022-02-28T13:03+0300
politika
ömer çelik
akp
ak parti
28 şubat
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043579542_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_522a45b30badb268543e491ca67707be.jpg
Çelik, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/ak-parti-sozcusu-celik-bu-isgali-tumuyle-reddediyoruz-1054210009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043579542_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_21226c28ad1d13288e5734898454d3ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, akp, ak parti, 28 şubat, twitter
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır
13:02 28.02.2022 (güncellendi: 13:03 28.02.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.
Çelik, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde, Twitter hesabından açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.