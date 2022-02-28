https://tr.sputniknews.com/20220228/ak-parti-sozcusu-celik-28-subat-zihniyetinin-uygulamalari-ortadan-kaldirilmistir-1054291703.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır

AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:02+0300

2022-02-28T13:02+0300

2022-02-28T13:03+0300

politika

ömer çelik

akp

ak parti

28 şubat

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043579542_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_522a45b30badb268543e491ca67707be.jpg

Çelik, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/ak-parti-sozcusu-celik-bu-isgali-tumuyle-reddediyoruz-1054210009.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, akp, ak parti, 28 şubat, twitter