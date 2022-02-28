Türkiye
CANLI| Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'taki görüşmesi başlıyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220228/ak-parti-sozcusu-celik-28-subat-zihniyetinin-uygulamalari-ortadan-kaldirilmistir-1054291703.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:02+0300
2022-02-28T13:03+0300
politika
ömer çelik
akp
ak parti
28 şubat
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043579542_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_522a45b30badb268543e491ca67707be.jpg
Çelik, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/ak-parti-sozcusu-celik-bu-isgali-tumuyle-reddediyoruz-1054210009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043579542_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_21226c28ad1d13288e5734898454d3ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, akp, ak parti, 28 şubat, twitter

AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır

13:02 28.02.2022 (güncellendi: 13:03 28.02.2022)
© AA / Esra Hacioğlu Ömer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA / Esra Hacioğlu
Abone olGoogle news
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.
Çelik, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde, Twitter hesabından açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi
24 Şubat, 18:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала