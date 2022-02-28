Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıkladı

ABD, 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini duyurdu.



Rus diplomatların, 7 Mart’a kadar ABD’yi terk etmesi gerektiği belirtildi.

Nebenzya, “BM Daimi Temsilciliği’ndeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, ABD’nin BM Anlaşması ve kabul eden tarafla yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygısızlığı” diye konuştu.

‘Rusya’nın elinde, Kiev’in Donbass’a yönelik operasyon hazırlığında olduğu bilgisi vardı’

Rusya’nın Donbassı korumaya yönelik operasyonuna ilişkin ayrıntı veren Nebenzya, “Ukrayna’nın kurumları ve ordusu cumhuriyetleri doğrudan tehdit etmedikçe Donbass'ta bir askeri operasyon planlamadığımızı defalarca açıkladığımızı hepiniz biliyorsunuz. Tam olarak bu oldu, elimizde askeri bir operasyonun planlandığına dair güvenilir bilgi vardı. Bu şartlar altında (operasyon) kaçınılmaz bir adımdı” ifadelerini kullandı.

Nebenzya: Zelenskiy zayıf olduğunu gösterdi

Nebenzya, aryıca, “Zelenskiy, zayıf olduğunu ve gerçek iktidar sahibi radikallere direnmek için siyasi iradeye sahip olmadığını gösterdi” diye konuştu.



Nebenzya, “Kiev’in, Ukrayna’yı militarizmden ve Nazizm’den arındırmaya hazır olduğu yönündeki açıklaması, Rus operasyonun bitmesi yönünde bir adım olur” diye kaydetti.





