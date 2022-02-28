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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıkladı
Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıkladı
Moskova ve Kiev heyetlerinin Belarus'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, bir sonraki görüşmenin... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıkladı

17:38 28.02.2022 (güncellendi: 22:51 28.02.2022)
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Moskova ve Kiev heyetlerinin Belarus'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında yapılacağını söyledi. Yaşanan son gelişmelerden biri ise AB'nin yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıklaması oldu.
Rusya'nın Donbass operasyonunun beşinci gününde Batı'dan ekonomik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Rusya'dan da yaptırımlara verilecek karşılıklar ve alınacak tedbirler konusunda açıklamalar geldi.
Bugünün ana gündem maddesi ise Belarus'ta Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yapılan Rusya- Ukrayna görüşmesi oldu.
Görüşmenin ardından açıklama yapan müzakerelerde Rusya'yı temsil eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy "Ukrayna'yla müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladık. İkinci görüşme, birkaç gün içinde Polonya-Belarus sınırında yapılacak" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin- ekonomi kurmaylarıyla toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
Ukrayna krizi
Yaptırımların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi
08:22
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22:58 28.02.2022
ABD, 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini duyurdu.

Rus diplomatların, 7 Mart’a kadar ABD’yi terk etmesi gerektiği belirtildi.
Nebenzya, “BM Daimi Temsilciliği’ndeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, ABD’nin BM Anlaşması ve kabul eden tarafla yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygısızlığı” diye konuştu.
‘Rusya’nın elinde, Kiev’in Donbass’a yönelik operasyon hazırlığında olduğu bilgisi vardı’
Rusya’nın Donbassı korumaya yönelik operasyonuna ilişkin ayrıntı veren Nebenzya, “Ukrayna’nın kurumları ve ordusu cumhuriyetleri doğrudan tehdit etmedikçe Donbass'ta bir askeri operasyon planlamadığımızı defalarca açıkladığımızı hepiniz biliyorsunuz. Tam olarak bu oldu, elimizde askeri bir operasyonun planlandığına dair güvenilir bilgi vardı. Bu şartlar altında (operasyon) kaçınılmaz bir adımdı” ifadelerini kullandı.
Nebenzya: Zelenskiy zayıf olduğunu gösterdi
Nebenzya, aryıca, “Zelenskiy, zayıf olduğunu ve gerçek iktidar sahibi radikallere direnmek için siyasi iradeye sahip olmadığını gösterdi” diye konuştu.

Nebenzya, “Kiev’in, Ukrayna’yı militarizmden ve Nazizm’den arındırmaya hazır olduğu yönündeki açıklaması, Rus operasyonun bitmesi yönünde bir adım olur” diye kaydetti.


22:55 28.02.2022
Rus Dışişleri: AB yaptırımlarının Rus halkına yönelik olmadığı efsanesi kesin olarak çürütüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarının Rus halkına yönelik olmadığı efsanesinin kesin olarak çürütüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AB üyeleri tarafından geçmişte uluslararası hukuka aykırı olan tek taraflı kısıtlamaların Rus halkına yönelik olmadığı şeklinde anlatılan efsane kesin olarak çürütülmüş oldu” ifadelerine yer verildi.
‘Rusya, yaptırımlara bakmaksızın uluslararası çıkarlarını korumaya devam edecek’
“Rusya, yaptırımlara ve tehditlerine bakmaksızın hayati ulusal çıkarlarının hayata geçirilmesini sağlamaya devam edecek” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Batılı ülkelerin, küresel ekonomideki bölünmez hakimiyetlerinin çoktan beri geçmişte kaldığını anlamalarının zamanı geldi.”
‘AB'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği silahların bir kısmı gri piyasaya düşecek’
Ukrayna’da halka kontrolsüz olarak silah dağıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu şekilde AB’nin tedarik ettiği silahlardan bir kısmının sonuçta gri piyasaya düşme olasılığının neredeyse garantilendiği vurgulandı.
22:35 28.02.2022
YÖK'ten Ukrayna'da eğitim gören öğrencilerin tahliyesiyle ilgili açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'da öğrenim gören öğrenciler dahil talep eden vatandaşların Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmek üzere tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.


YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek Öğretim Kurulu olarak Ukrayna’da 24 Şubat’tan sonra yaşanan gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları insanların can ve mal kaybına sebep olan silahlı çatışma yoluyla değil, bir araya gelerek diyalog ve müzakere yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz. Ülkedeki savaş ve çatışma halinin en kısa sürede yerini barış ve huzur iklimine bırakmasını umarız.
Ukrayna’da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından da yakından takip edilmektedir.”
22:17 28.02.2022
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Ülke tarihinde ilk kez bir çatışma bölgesine silah gönderme kararı alındı” diye açıkladı. Finlandiya, Ukrayna’ya 2 bin 500 saldırı tüfeği, 150 bin tüfek mermisi, bin 500 tek kullanımlık tanksavar silah gönderecek.
22:05 28.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz’den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.
Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir" denildi.

22:05 28.02.2022
RIA Novosti muhabiri: Bine yakın yerli sakin Ukrayna ordusunun saldırısına maruz kalıyor
RIA Novosti muhabiri, DHC güçlerinin kontrolüne geçen Nikolayevka köyünden bildiriyor. Burada, bine yakın yerli sakin Ukrayna ordusunun saldırısına maruz kalıyor.
RIA Novosti muhabiri, “Nikolayevka’da bir bodrum katında bulunuyoruz. Topçuların çalışmasını duyuyoruz. DHC güçler, buraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bugas kasabasını ele geçirdi. Ukrayna ordusu ise Volnovaha kasabasını kontrol altında tutuyor” dedi.
RIA Novosti muhabirine konuşan bir genç kadın, “Oraya o kadar çok silah getirdiler ki korkarım bizim Nikolayevka’yı da yerle bir edecekler” ifadesini kullandı.
Bir başka kadın da, “Mermiler evlere isabet ediyor. Evlerin çoğu yıkıldı. Bugün veya dün 3 kişi defnedildi” dedi.
RIA Novosti muhabiri, “Yerli okulun bodrum katında bomba sığınağı yapıldı. Burada kadınlar, çocuklar, yaşlılar saklanıyor” diye bildirdi.
DHC askerlerinden biri, “Biz doğduğumuz ve sevdiğimiz Donbass’ı kurtarmak istiyoruz. Biz değil, onlar bizim topraklarımıza geldi. Biz sakin, barış içinde yaşamak istiyoruz” dedi.
21:54 28.02.2022
Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok
21:50 28.02.2022
AB, yaptırım listelerine dahil edilen Rusların adlarını açıkladı
Avrupa Birliği, yaptırım listelerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus oligarklar Alişer Usmanov, Mihail Fridman, Pyotr Aven, Aleksey Mordaşov, Gennadiy Timçenko, Pyotr Fradkov gibi isimleri dahil etti.
Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev gibi devlet adamlarının yanı sıra viyolonsel ustası Aleksandr Roldugin, yazar Zahar Prilepin, film yönetmeni Tigran Keosayan ve bir dizi gazeteci de yaptırım listesine girdi.


Listelere toplam olarak 26 kişi ve bir şirket girdi.

21:47 28.02.2022
Fransa Dışişleri Bakanı: RT ve Sputnik'in AB’de engellenmesi kararı önümüzdeki saatlerde alınacak
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Russia Today (RT) televizyonunun ve Sputnik haber ajansının Avrupa Birliği’nde (AB) engellenmesi kararın önümüzdeki birkaç saat içinde verileceğini belirtti.
Fransız BFM televizyonuna konuşan Le Drian, “Bunların Avrupa düzeyinde yasaklanması gerekiyor. Bu karar Avrupa'nın tamamında uygulanacak ve önümüzdeki saatlerde alınacak” açıklamasını yaptı.
21:42 28.02.2022
Fransa, Ukrayna’daki büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e tahliye ediyor.
21:39 28.02.2022
Moldova, Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek vermeyecek
Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Batı’nın Rusya’ya yaptırım kararlarına destek vermeyeceğini açıkladı.
Ciocoi, “Moldova, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlara destek vermeyecek” dedi.
21:23 28.02.2022
DHC lideri Puşilin: Kurtarılan bölgelerde insani felakete izin vermemek önemli
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, cumhuriyetin kurtarılan bölgelerinde insani felakete izin vermemek önemli olduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, “Bu nedenle daha bugünden itibaren elektriği hızlıca açabilmek için projeler üzerinde çalışmalar başladı. Tek olan yaşlı insanlara özellikle önem veriliyor” diye konuştu.
Ukrayna’da yabancı lejyon konusuna değinen Puşilin, yabancı özel askeri şirketlerin daha önce de eğitmenler kisvesi altında Ukrayna’ya gittiklerini, şimdi ise Batı’nın bu süreci yasal hale getirmeye çalıştığını vurguladı.
‘Ukrayna ordusu DHC’yi eskisine göre daha kızgın bir şekilde vuruyor’
“Ne yazık ki (bombardıman) devam ediyor ve bunu daha büyük kızgınlıkla yapıyorlar, zira Ukrayna'nın silahlı oluşumları, cephenin bölgelerinde peş peşe yenilgiye uğruyor” diyen Puşilin, Gorlovka yerleşiminin ve Donetsk kentinin uzun zamandır böyle bombardımana maruz kalmadığını sözlerine ekledi.
Puşilin, “Sivil halktan 5 can kaybı ve 16 yaralı var” diye konuştu.
21:16 28.02.2022
Rusya Merkez Bankası'ndan, Moskova Borsası’nda hisse senedi alım satımına devam etmeme kararı

Rusya Merkez Bankası, yarın Moskova Borsası’nda hisse senedi alım satımına devam etmeme kararını aldı. Dövizle ilgili işlemlere devam edilecek.
21:12 28.02.2022
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
Ukrayna krizi
Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni sansür: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek
21:13
21:04 28.02.2022
Rus Dışişleri: Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı rezalet
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya’nın Ukrayna’ya ölümcül silah sevkiyatına başlama kararının rezalet olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Almanya, bu kararıyla artık soğuk değil, sıcak savaşın hayaletlerini çağırıyor. Berlin’in Kiev’i daha fazla silahla pompalama olasılığı çok fazla üzücü çağrışım uyandırıyor” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Nazi işbirlikçisi Bandera’nın ideolojik mirasçılarına silah teslimatları ister istemez şu retorik soruyu sorma fırsatını veriyor, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiden sonra Almanya'daki Nazilerden arındırma süreci ne kadar kapsamlı ve eksiksizdi?” diye ekledi.
20:55 28.02.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaş helikopterlerinin kullanımına ilişkin video yayınladı, videonun sonunda helikopter tarafından vurularak imha edilen teçhizat yer aldı.

20:49 28.02.2022
Ukrayna parlamentosu Rada, BM’ye Ukrayna’da barışı koruma operasyonu düzenleme çağrısı yaptı
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, parlamentodaki parti ve grupların Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’da barışı koruma operasyonu başlatmasını istediklerini belirtti.
Syefançuk’un Telegram kanalından paylaştığı başvuru metninde, “BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla BM’nin Ukrayna topraklarında beklemeksizin barışı koruma operasyonu başlatması” ifadeleri yer aldı.
İlgili başvuru yazısının tüm parti ve grup başkanları tarafından desteklendiği kaydedildi.
Stefançuk ayrıca Rada milletvekillerinin yakında Ukrayna topraklarındaki tüm Rus mülklerine el konulmasına ilişkin bir yasa tasarısı da hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.
20:46 28.02.2022
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi. haberi! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tüm Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını ikinci bir bildiriye kadar tüm turnuvalardan men etti.
20:39 28.02.2022
İngiliz düzenleyicisi Ofcom, RT televizyonunun haber programlarıyla ilgili olarak 15 soruşturma başlattı
İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Russia Today (RT) televizyonunun haber programlarıyla ilgili 15 soruşturma başlattığını duyurdı.
20:29 28.02.2022
Rusya Sanayi Bakanlığı: Sadece volvo Trucks ve Daimler Truck, Rusya’daki üretimi askıya aldık
Rusya Sanayi Bakanlığı'ndan "Sadece Volvo Trucks ve Daimler Truck, Rusya’daki üretimi askıya aldıklarını açıkladı, tüm oto üreticileriyle diyalog halindeyiz" açıklaması yapıldı.
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