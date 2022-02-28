Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilen Rusların kimliklerini açıkladı

Rusya'nın Donbass operasyonunun beşinci gününde Batı'dan ekonomik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Rusya'dan da yaptırımlara verilecek karşılıklar ve alınacak tedbirler konusunda açıklamalar geldi.
Bugünün ana gündem maddesi ise Belarus'ta Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yapılan Rusya- Ukrayna görüşmesi oldu.
Görüşmenin ardından açıklama yapan müzakerelerde Rusya'yı temsil eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy "Ukrayna'yla müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladık. İkinci görüşme, birkaç gün içinde Polonya-Belarus sınırında yapılacak" ifadelerini kullandı.