Tansu Çiller: Toplum bölünmüş durumda, her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu gerekiyor

Kısa süre önce yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen ancak bu iddiaları reddeden eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Türkiye gündemine ilişkin olarak Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet partisinin parlamenter sisteme dönüş önerisini değerlendiren Çiller, parlamenter sistemin millete umut olamayacağını söyledi. Parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyon tabloları yüzünden Türkiye’nin yönetilemediğini vurgulayan Çiller, “Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli. Bu koalisyonların nelere mal olacağını yaşayarak gören birisiyim” dedi.“Parlamenter sistem darbelerden sonra adeta koalisyonlar sistemi haline geliyor”“Parlamenter sistem darbelerden sonra adeta koalisyonlar sistemi haline geliyor. Parlamenter sistemde koalisyonların olmadığı dönemlerde ortalama büyüme yüzde 6,1 gibi bir devamlılık arz ediyor. Ama darbelerden sonra koalisyonlar süresince yüzde 3,1’e düşüyor” diyen Çiller, Türkiye’de parlamenter sistemin koalisyonlarla idare edildiği zaman işlemeyeceğini belirtti. Çiller, şunları kaydetti:“Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak bir ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin bir umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu açıkça ifade etmek zorundayım. Tek başıma da olsam bunun Türkiye için yararlı olmayacağına inanıyorum. Bu mücadelede bunu söylemeye devam edeceğim. Bu 6-7 partinin bir araya gelerek yapmak istedikleri şeyin onları götüreceği noktanın bu olduğunu görüyorum. Bu Türkiye’yi iyiye götürmez.”“Merkez sağda yeni oluşum lazım”Türk siyasetindeki bölünmelere dikkat çeken Çiller, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile, her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Parti kuracak mı?Tansu Çiller, kulisleri hareketlendiren parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili tekrar açıklama yaparak şöyle konuştu: “Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…”

