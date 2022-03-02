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ABD Başkanı Biden: En büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak
ABD Başkanı Biden: En büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak
ABD Başkanı Joe Biden, en büyük önceliğinin fiyatları kontrol altına almak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele için maliyetleri düşürme ve yerli üretimi... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T06:05+0300
2022-03-02T09:15+0300
joe biden
dünya
rusya
abd
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Biden, ilk "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasında, Kovid-19 salgını ve ekonomi başta olmak üzere iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kovid-19 salgının etkilerine karşı hayata geçirilen önlemleri anımsatan Biden, "Önceki yönetimde geçen ve Amerikalıların en tepedeki yüzde 1'ine fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık vergi indiriminin aksine Amerikan Kurtarma Planı çalışan insanlara yardım etti ve kimseyi geride bırakmadı." dedi. Biden, bu sözleri üzerine salonda bulunan Cumhuriyetçiler tarafından yuhalandı.Ekonominin geçen yıl 6,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve bir yıl içinde Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar çok iş yaratıldığını belirten Biden, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,7 büyüyerek yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini gösterdiğini kaydetti.'Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın'Biden, istihdam artışı ve yüksek ücretlere rağmen çok fazla ailenin faturalarını ödeyebilmek için mücadele ettiğini, enflasyonun onları hissedebilecekleri kazanımlardan yoksun bıraktığını aktardı. Başkan Biden, "Bu yüzden en büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak." diye konuştu.Ekonominin tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına ancak işletmelerin üretimi sürdürmek için yeterli işçiyi istihdam etmekte zorlandığına değinen Biden, salgının küresel tedarik zincirlerini de bozduğunu aktardı.Biden, enflasyonla mücadelenin bir yolunun ücretleri aşağı çekmek ve Amerikalıları daha yoksul hale getirmek olduğunu belirterek "Enflasyonla mücadele için daha iyi bir planım var. Ücretlerinizi değil, maliyetlerinizi düşürün. Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın. Amerika'da daha fazla altyapı ve yenilik yapın." dedi.Yabancı tedarik zincirlerine güvenmek yerine Amerika'daki üretimin önemini vurgulayan Biden, enflasyonla mücadele planının maliyetleri düşüreceğini ve açığı azaltacağını dile getirdi.'Enflasyonla mücadele planım bütçe açığını da azaltacak'Enflasyonla mücadele planının detaylarına da değinen Biden, reçeteli ilaçların maliyetinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve çocuk bakımının maliyetinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.Biden, enflasyonla mücadele planının evde ve uzun süreli bakım ve uygun fiyatlı konut gibi başlıkları da içerdiğine işaret ederek bütün bunların maliyetleri düşüreceğini söyledi.Vergi sisteminin adil olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini yineleyen Biden, "Kimseyi cezalandırma peşinde değilim ama şirketlerin ve en zengin Amerikalıların adil paylarını ödemeye başladıklarından emin olalım." diye konuştu.Biden, planının maliyetleri düşürmekle kalmayacağını, bütçe açığını da azaltacağını dile getirdi.Küçük işletmeler ve milyonlarca Amerikalı için sağlanan milyarlarca dolarlık yardım parasını çalan suçluların peşine düştüklerini de belirten Biden, Adalet Bakanlığının "salgın sahtekarlığı" için bir başsavcı atayacağını duyurdu.Biden, şirketlerin rekabet etmediği durumlarda karlarının arttığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek ABD'de mal taşıyan okyanus gemilerinde bunun gerçekleştiğini, salgın sırasında yabancı sermayeli bu şirketlerin fiyatları yüzde 1000'e kadar artırdığını, rekor karlar elde ettiğini ve bu şirketlere yönelik bir kısıtlama getirileceğini kaydetti.'Yeni Kovid-19 varyantlarına hazırlanmalıyız'ABD lideri iki yıldan fazla bir süredir Kovid-19 salgının insanların ve ülkenin her kararını etkilediğini ifade ederek “Kaydettiğimiz ilerleme ve sahip olduğumuz araçlar sayesinde, bu gece şunu söyleyebilirim, güvenli bir şekilde ilerliyoruz, daha da normale dönüyoruz.” dedi.Biden, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir yönerge ile ülkenin birçok yerinde maske zorunluluğunu kaldırdığını hatırlatarak ileriki günlerde ABD’de daha fazla eyaletin bu noktaya geleceğini beklediğini dile getirdi.ABD’nin yeni Kovid-19 varyantlarını tespit etme konusunda daha iyi hale geldiğini anlatan Biden, “Yeni varyantlara hazırlanmalıyız.” uyarısında bulundu.Biden, yönetiminin aşı ve testlere daha fazla yatırım yapacağını ifade ederek Kongreye bunun için fon sağlaması çağrısında bulundu.Seçimler ve oy kullanma hakları yasaları için Kongre üyelerine çağrıABD’deki en temel hakkın, oy kullanma ve sayma hakkı olduğunu belirten Biden, birçok eyaletin seçim yasalarını değiştirmesini eleştirdi ve ülkede oy kullanma ve oyların sayımının saldırı altında olduğunu iddia etti.Biden, şöyle devam etti:“Eyaletler birbiri ardına, yalnızca oylamayı bastırmak için değil, tüm seçimleri altüst etmek için yeni yasalar çıkardı. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu akşam. Senato'ya: Oy Kullanma Özgürlüğü Yasası'nı geçirme çağrısında bulunuyorum. John Lewis Oy Hakları Yasası'nı geçirin ve hazır başlamışken Amerikan halkının seçimlerimizi kimin finanse ettiğini bilmeleri için İfşa Yasası'nı çıkartın.”2020 Başkanlık seçimlerinin oy kullanma süresi ve oyların sayımına ilişkin birçok tartışma çıkmış ve birçok eyaletteki seçim sonuçları yargıya taşınmıştı.Biden ayrıca konuşmasında ABD’de ateşli silahların neden olduğu ölümlere de değinerek ön inceleme yapılmadan ruhsat verilmemesi ve uzun namlulu silahlar ile askeri şarjörlerin satışının kısıtlanması için Kongre’den düzenleme yapması istedi.Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin konuşan Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/abd-baskani-biden-enflasyona-karsi-ellerindeki-her-araci-kullandiklarini-belirtti-1053717843.html
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joe biden, rusya, abd

ABD Başkanı Biden: En büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak

06:05 02.03.2022 (güncellendi: 09:15 02.03.2022)
© REUTERS / POOLJoe Biden - Birliğin Durumu Konuşması
Joe Biden - Birliğin Durumu Konuşması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL
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ABD Başkanı Joe Biden, en büyük önceliğinin fiyatları kontrol altına almak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele için maliyetleri düşürme ve yerli üretimi artırma çağrısında bulundu. Biden, ABD hava sahasının Rusya'ya kapatılacağını duyurdu.
Biden, ilk "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasında, Kovid-19 salgını ve ekonomi başta olmak üzere iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 salgının etkilerine karşı hayata geçirilen önlemleri anımsatan Biden, "Önceki yönetimde geçen ve Amerikalıların en tepedeki yüzde 1'ine fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık vergi indiriminin aksine Amerikan Kurtarma Planı çalışan insanlara yardım etti ve kimseyi geride bırakmadı." dedi. Biden, bu sözleri üzerine salonda bulunan Cumhuriyetçiler tarafından yuhalandı.
Ekonominin geçen yıl 6,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve bir yıl içinde Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar çok iş yaratıldığını belirten Biden, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,7 büyüyerek yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini gösterdiğini kaydetti.

'Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın'

Biden, istihdam artışı ve yüksek ücretlere rağmen çok fazla ailenin faturalarını ödeyebilmek için mücadele ettiğini, enflasyonun onları hissedebilecekleri kazanımlardan yoksun bıraktığını aktardı. Başkan Biden, "Bu yüzden en büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak." diye konuştu.
Ekonominin tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına ancak işletmelerin üretimi sürdürmek için yeterli işçiyi istihdam etmekte zorlandığına değinen Biden, salgının küresel tedarik zincirlerini de bozduğunu aktardı.
Biden, enflasyonla mücadelenin bir yolunun ücretleri aşağı çekmek ve Amerikalıları daha yoksul hale getirmek olduğunu belirterek "Enflasyonla mücadele için daha iyi bir planım var. Ücretlerinizi değil, maliyetlerinizi düşürün. Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın. Amerika'da daha fazla altyapı ve yenilik yapın." dedi.
Yabancı tedarik zincirlerine güvenmek yerine Amerika'daki üretimin önemini vurgulayan Biden, enflasyonla mücadele planının maliyetleri düşüreceğini ve açığı azaltacağını dile getirdi.

'Enflasyonla mücadele planım bütçe açığını da azaltacak'

Enflasyonla mücadele planının detaylarına da değinen Biden, reçeteli ilaçların maliyetinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve çocuk bakımının maliyetinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.
Biden, enflasyonla mücadele planının evde ve uzun süreli bakım ve uygun fiyatlı konut gibi başlıkları da içerdiğine işaret ederek bütün bunların maliyetleri düşüreceğini söyledi.
Vergi sisteminin adil olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini yineleyen Biden, "Kimseyi cezalandırma peşinde değilim ama şirketlerin ve en zengin Amerikalıların adil paylarını ödemeye başladıklarından emin olalım." diye konuştu.
Biden, planının maliyetleri düşürmekle kalmayacağını, bütçe açığını da azaltacağını dile getirdi.
Küçük işletmeler ve milyonlarca Amerikalı için sağlanan milyarlarca dolarlık yardım parasını çalan suçluların peşine düştüklerini de belirten Biden, Adalet Bakanlığının "salgın sahtekarlığı" için bir başsavcı atayacağını duyurdu.
Biden, şirketlerin rekabet etmediği durumlarda karlarının arttığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek ABD'de mal taşıyan okyanus gemilerinde bunun gerçekleştiğini, salgın sırasında yabancı sermayeli bu şirketlerin fiyatları yüzde 1000'e kadar artırdığını, rekor karlar elde ettiğini ve bu şirketlere yönelik bir kısıtlama getirileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
EKONOMİ
ABD Başkanı Biden, enflasyona karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirtti
10 Şubat, 19:55

'Yeni Kovid-19 varyantlarına hazırlanmalıyız'

ABD lideri iki yıldan fazla bir süredir Kovid-19 salgının insanların ve ülkenin her kararını etkilediğini ifade ederek “Kaydettiğimiz ilerleme ve sahip olduğumuz araçlar sayesinde, bu gece şunu söyleyebilirim, güvenli bir şekilde ilerliyoruz, daha da normale dönüyoruz.” dedi.
Biden, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir yönerge ile ülkenin birçok yerinde maske zorunluluğunu kaldırdığını hatırlatarak ileriki günlerde ABD’de daha fazla eyaletin bu noktaya geleceğini beklediğini dile getirdi.
ABD’nin yeni Kovid-19 varyantlarını tespit etme konusunda daha iyi hale geldiğini anlatan Biden, “Yeni varyantlara hazırlanmalıyız.” uyarısında bulundu.
Biden, yönetiminin aşı ve testlere daha fazla yatırım yapacağını ifade ederek Kongreye bunun için fon sağlaması çağrısında bulundu.

Seçimler ve oy kullanma hakları yasaları için Kongre üyelerine çağrı

ABD’deki en temel hakkın, oy kullanma ve sayma hakkı olduğunu belirten Biden, birçok eyaletin seçim yasalarını değiştirmesini eleştirdi ve ülkede oy kullanma ve oyların sayımının saldırı altında olduğunu iddia etti.
Biden, şöyle devam etti:
“Eyaletler birbiri ardına, yalnızca oylamayı bastırmak için değil, tüm seçimleri altüst etmek için yeni yasalar çıkardı. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu akşam. Senato'ya: Oy Kullanma Özgürlüğü Yasası'nı geçirme çağrısında bulunuyorum. John Lewis Oy Hakları Yasası'nı geçirin ve hazır başlamışken Amerikan halkının seçimlerimizi kimin finanse ettiğini bilmeleri için İfşa Yasası'nı çıkartın.”
2020 Başkanlık seçimlerinin oy kullanma süresi ve oyların sayımına ilişkin birçok tartışma çıkmış ve birçok eyaletteki seçim sonuçları yargıya taşınmıştı.
Biden ayrıca konuşmasında ABD’de ateşli silahların neden olduğu ölümlere de değinerek ön inceleme yapılmadan ruhsat verilmemesi ve uzun namlulu silahlar ile askeri şarjörlerin satışının kısıtlanması için Kongre’den düzenleme yapması istedi.
Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin konuşan Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır" diye konuştu.
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