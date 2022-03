https://tr.sputniknews.com/20220303/marilyn-mansondanevan-rachel-wooda-dava-tacizle-suclandigim-karalama-kampanyasini-orgutledi-1054409571.html

Marilyn Manson'dan Evan Rachel Wood'a dava: 'Tacizle suçlandığım karalama kampanyasını örgütledi'

Marilyn Manson'dan Evan Rachel Wood'a dava: 'Tacizle suçlandığım karalama kampanyasını örgütledi'

Gerçek ismi Brian Warner olan, Marilyn Monroe ile Charles Manson'ın adlarını kullanarak kendine sıradışı bir kimlik yaratan ABD'li müzisyen-şarkıcı, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, eski nişanlısı olan aktris Evan Rachel Wood ile onun sanatçı partneri Illma Gore'u sahte suçlamalar organize ederek kendisini kamuoyu önünde istismarcı ve tecavüzcü olarak göstermekle itham etti. 'Westworld' dizisinin yıldızı Wood'un Manson hakkındaki suçlamalarını konu alan 'Pheonix Rising' isimli belgeselinin HBO'da yayımlanmasının öncesine denk gelen dava başvurusunun 22 sayfalık metnini USA TODAY inceledi.Buna göre Manson'ı istismarla suçlayan ilk kadın olan Wood, Gore ile birlikte FBI'ın bir soruşturma mektubunda sahtecilik yaparak diğer kadınları müzisyeni istismar ve tacizle suçlamak için ikna etti ve onlara müzisyen aleyhine ne söyleyeceklerini öğretti. İkili, Manson'a ait e-posta, sosyal medya hesapları ve telefon numaralarını hackleyip buradan müzisyen aleyhine suçlamaları pekiştiren zararlı iletişime girişti. İkilinin temasa geçtiği bazı kadınların, Manson hakkında doğru olmayan şeyler söylemeleri istendiği için kampanyaya katılmayı reddettiği kaydedildi. Dava başvurusunda Wood'un ilişkileri sırasında Manson hakkında sadece yüceltici şeyler söylediği, 10 yıl boyunca istismardan hiç söz etmediği, ancak 'bir küsüp bir barıştığı romantik partneri' diye nitelenen Gore ile tanışınca bu suçlamaların ortaya çıktığı kaydedildi. Gore, önceki ABD Başkanı Donald Trump'la alay eden eserleriyle popülerleşmişti. Manson'ın avukatı Howard King, dava başvurusunu, "Brian Warner'a yönelik kötü niyetli ve haksız saldırı kampanyasını durdurmak için yapıldı" diye açıkladı. Avukat, ikilinin bu eylemleri Wood'un istismar mağdurlarını desteklemeye yönelik kar amacı gütmeyen örgütü 'The Phoenix Act' ile 14-15 Mart'ta iki bölüm halinde yayımlanacak 'Phoenix Rising' belgeselini gündeme taşımak için yaptığını iddia etti. Her türlü cinsel tacizi ifşa etmeye yönelik MeToo (BenDe) hareketinin sıkı destekçisi Wood, 2018'de cinsel saldırı mağdurlarını koruma yasasının görüşüldüğü Kongre'de verdiği ifadede istismar ve cinsel saldırıya uğradığını söylemiş, 2021'de Instagram paylaşımında bu kişinin Manson olduğu iddiasını dile getirmiş, Ocak 2022'de belgeselin prömiyerinin yapıldığı Sundance Film Festivali'nde kendisi gibi mağdurların sesi olmak istediğini belirtmişti.Wood'un öne çıkmasından beri çok sayıda kadın Manson ile ilgili fiziksel ve cinsel istismar suçlamalarını açıkladı ve bunların bir kısmı da müzisyene dava açtı. Suçlamada bulunan 12'den fazla kadın arasında model Ashley Morgan Smithline, Game of Thrones dizisi oyuncularından Esme Bianco, müzisyenin eski kişisel asistanı Ashley Walters da var.

