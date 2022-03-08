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Araştırma: Kurşunlu benzin kullanımı, ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü
Araştırma: Kurşunlu benzin kullanımı, ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü
Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T13:55+0300
2022-03-08T13:55+0300
yaşam
abd
iq
kirlilik
akaryakıt
kurşunlu benzin
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Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.NBC News'in haberine göre, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, ABD'de 1996'da yasaklanan kurşunlu benzinin, yasaktan önce doğanların IQ seviyesinin düşmesine sebep olduğunu gösterdi.Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar, yasaktan önce doğanlara odaklanan çalışmada, çocuk yaşta kurşunlu benzinin neden olduğu kirliliğe maruz kalmanın, IQ seviyesini ABD genelinde kişi başına ortalama 2.6 puan düşürdüğünü buldu.Çalışmada bazı grupların diğerlerinden daha fazla etkilendiği belirtildi.Araştırmacılar, 2015 itibarıyla 170 milyondan fazla Amerikalının, erken çocukluk yıllarında kanlarında desilitre başına 5 mikrogramın üzerinde kurşun seviyelerine sahip olduğunu buldu.Florida Eyalet Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Michael McFarland, kurşunlu benzinden etkilenen kişi sayısını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirerek "Bu önemli çünkü kurşunu genellikle çocuklar için bir sorun olarak düşünüyoruz ve tabii ki öyle. Gerçekten bilmek istediğimiz şey, kurşuna maruz kalan çocuklara ne olduğu" dedi.McFarland, yüksek miktarda kurşuna maruz kalmış çocuklara tıbbi müdahalede bulunabildiklerini ancak bu tedavilerin 1996'dan önce doğan yetişkinlerde işe yaramayacağını belirtti.Michigan Üniversitesinde epidemiyoloji ve çevre sağlığı bilimleri doçenti olan Sung Kyun Park, nüfusun ortalama IQ seviyesinin az miktar bile düşmesinin büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.Kurşunlu benzinin havada, suda ve toprakta neden olduğu kirlilik, IQ düşmesine sebep olmanın yanı sıra kalp ve böbrek hastalıklarıyla da ilişkilendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/novak-rus-ordusunun-zaporojskaya-nukleer-santraline-saldirdigi-iddialari-yalan-1054507634.html
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abd, iq, kirlilik, akaryakıt, kurşunlu benzin

Araştırma: Kurşunlu benzin kullanımı, ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü

13:55 08.03.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS
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Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.
Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.
NBC News'in haberine göre, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, ABD'de 1996'da yasaklanan kurşunlu benzinin, yasaktan önce doğanların IQ seviyesinin düşmesine sebep olduğunu gösterdi.
Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar, yasaktan önce doğanlara odaklanan çalışmada, çocuk yaşta kurşunlu benzinin neden olduğu kirliliğe maruz kalmanın, IQ seviyesini ABD genelinde kişi başına ortalama 2.6 puan düşürdüğünü buldu.
Çalışmada bazı grupların diğerlerinden daha fazla etkilendiği belirtildi.
Araştırmacılar, 2015 itibarıyla 170 milyondan fazla Amerikalının, erken çocukluk yıllarında kanlarında desilitre başına 5 mikrogramın üzerinde kurşun seviyelerine sahip olduğunu buldu.
Florida Eyalet Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Michael McFarland, kurşunlu benzinden etkilenen kişi sayısını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirerek "Bu önemli çünkü kurşunu genellikle çocuklar için bir sorun olarak düşünüyoruz ve tabii ki öyle. Gerçekten bilmek istediğimiz şey, kurşuna maruz kalan çocuklara ne olduğu" dedi.
McFarland, yüksek miktarda kurşuna maruz kalmış çocuklara tıbbi müdahalede bulunabildiklerini ancak bu tedavilerin 1996'dan önce doğan yetişkinlerde işe yaramayacağını belirtti.
Michigan Üniversitesinde epidemiyoloji ve çevre sağlığı bilimleri doçenti olan Sung Kyun Park, nüfusun ortalama IQ seviyesinin az miktar bile düşmesinin büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Kurşunlu benzinin havada, suda ve toprakta neden olduğu kirlilik, IQ düşmesine sebep olmanın yanı sıra kalp ve böbrek hastalıklarıyla da ilişkilendiriliyor.
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