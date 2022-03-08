https://tr.sputniknews.com/20220308/perincek-turkiye-rusyaya-olan-yaptirimlari-uygulamamali-1054531139.html
Perinçek: Türkiye, Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı
Perinçek: Türkiye, Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu dile getirerek Perinçek... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:49+0300
2022-03-08T15:49+0300
2022-03-08T15:49+0300
ukrayna krizi
doğu perinçek
rusya
abd
yaptırım
vatan partisi
türkiye
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde 'Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu basın açıklaması yaptı.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatı sonrası ABD'nin uyguladığı yaptırımların, Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu söyleyen Perinçek, "Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur" dedi.'Yeni bir düzen geliyor'Perinçek, “Barışçı bir yeni düzen geliyor. Asya ülkelerinin getirdiği bir düzen. Burada Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine roller sunmaktadır bu süreç. Türkiye bu tarihi rolleri, bu tarihi fırsatı değerlendireceği bir döneme girmiştir. Rusya'ya ve İran'a olan yaptırımları tanımayacağız. Bizim komşularımıza yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır. Rusya'ya yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır" diye konuştu.'NATO'nun generalleri bugün hapishanede'Yeni dünyanın silahlı güç ile kurulduğunu kaydeden Perinçek, "Türkiye silahlı kuvveti ile yeni dünyanın kuruluşunda tarihi roller oynamaktadır. Türkiye'de biz hep silahla yeni dünyanın kuruluşuna öncülük ettik. 2014'ten başladık Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Silahla FETÖ darbesini Türk Silahlı kuvvetleri ezdi. Türkiye'de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO'nun generalleri bugün hapishanelerde" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/zelenskiy-kirim-ve-donbass-cumhuriyetlerinin-taninmasini-tartisabiliriz-1054520087.html
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doğu perinçek, rusya, abd, yaptırım, vatan partisi, türkiye
Perinçek: Türkiye, Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu dile getirerek Perinçek, yaptırımları tanımama çağrısında bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde 'Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu basın açıklaması yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatı sonrası ABD'nin uyguladığı yaptırımların, Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu söyleyen Perinçek, "Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur" dedi.
'Yeni bir düzen geliyor'
Perinçek, “Barışçı bir yeni düzen geliyor. Asya ülkelerinin getirdiği bir düzen. Burada Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine roller sunmaktadır bu süreç. Türkiye bu tarihi rolleri, bu tarihi fırsatı değerlendireceği bir döneme girmiştir. Rusya'ya ve İran'a olan yaptırımları tanımayacağız. Bizim komşularımıza yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır. Rusya'ya yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır" diye konuştu.
'NATO'nun generalleri bugün hapishanede'
Yeni dünyanın silahlı güç ile kurulduğunu kaydeden Perinçek, "Türkiye silahlı kuvveti ile yeni dünyanın kuruluşunda tarihi roller oynamaktadır. Türkiye'de biz hep silahla yeni dünyanın kuruluşuna öncülük ettik. 2014'ten başladık Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Silahla FETÖ darbesini Türk Silahlı kuvvetleri ezdi. Türkiye'de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO'nun generalleri bugün hapishanelerde" ifadelerini kullandı.