https://tr.sputniknews.com/20220308/perincek-turkiye-rusyaya-olan-yaptirimlari-uygulamamali-1054531139.html

Perinçek: Türkiye, Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

Perinçek: Türkiye, Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu dile getirerek Perinçek... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T15:49+0300

2022-03-08T15:49+0300

2022-03-08T15:49+0300

ukrayna krizi

doğu perinçek

rusya

abd

yaptırım

vatan partisi

türkiye

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde 'Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu basın açıklaması yaptı.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatı sonrası ABD'nin uyguladığı yaptırımların, Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu söyleyen Perinçek, "Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur" dedi.'Yeni bir düzen geliyor'Perinçek, “Barışçı bir yeni düzen geliyor. Asya ülkelerinin getirdiği bir düzen. Burada Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine roller sunmaktadır bu süreç. Türkiye bu tarihi rolleri, bu tarihi fırsatı değerlendireceği bir döneme girmiştir. Rusya'ya ve İran'a olan yaptırımları tanımayacağız. Bizim komşularımıza yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır. Rusya'ya yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır" diye konuştu.'NATO'nun generalleri bugün hapishanede'Yeni dünyanın silahlı güç ile kurulduğunu kaydeden Perinçek, "Türkiye silahlı kuvveti ile yeni dünyanın kuruluşunda tarihi roller oynamaktadır. Türkiye'de biz hep silahla yeni dünyanın kuruluşuna öncülük ettik. 2014'ten başladık Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Silahla FETÖ darbesini Türk Silahlı kuvvetleri ezdi. Türkiye'de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO'nun generalleri bugün hapishanelerde" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220308/zelenskiy-kirim-ve-donbass-cumhuriyetlerinin-taninmasini-tartisabiliriz-1054520087.html

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doğu perinçek, rusya, abd, yaptırım, vatan partisi, türkiye