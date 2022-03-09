https://tr.sputniknews.com/20220309/bayraktar-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kuresel-petrol-piyasasina-korkunc-etkileri-olacak--1054556324.html

Bayraktar: Rusya’ya uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasasına korkunç etkileri olacak

Bayraktar: Rusya’ya uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasasına korkunç etkileri olacak

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar’a göre Rusya'ya yönelik yaptırımlar, petrol piyasası üzerinde korkunç etkiler yaratacak. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:38+0300

2022-03-09T11:38+0300

2022-03-09T11:38+0300

ukrayna krizi

alparslan bayraktar

rusya

yaptırım

abd

petrol fiyatları

ukrayna

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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, CERAWeek enerji konferansında verilen oturum arasında Sputnik’e Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Bayraktar, Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasası üzerinde korkunç etkileri olacağını ifade etti.Pandemide gerileme yaşanıyorken ve küresel ekonomi toparlanırken, ülkelerin petrol üretimini artırması gerektiğini kaydeden Bakan Yardımcısı, “Küresel pazarda dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya’nın yerini doldurmak çok zor olacaktır” dedi.ABD’nin Rusya’dan petrol sevkiyatına yönelik yaptırımlarının küresel etkileri olacağını, başka bölgeleri ve ülkeleri de etkileyeceğini belirten Bayraktar, “Aslında bu kararın nasıl bir etkisi olacağını bilmiyorum. Fakat ABD’nin daha önceki yaptırımları, buna İran’a yönelik yaptırımlar da dahil, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu başka piyasaları ve bölgeyi etkiledi. Bu yaptırımlar başka ülkeler ve bölge üzerinde de bir miktar yayılma etkisi yaratacaktır” ifadelerini kullandı.Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin istikrarlı bir enerji piyasasının olmasını istediğini kaydederek, “Ekonomilerimizin büyümesine ihtiyacımız var. Bu kararın hiçbir şekilde bu hedefe ulaşmaya katkı sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.‘Rusya, güvenilir bir gaz tedarikçisi’Bayraktar, Türkiye’nin Rusya’yı güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak gördüğünü ve sevkiyatların devam etmesini umduğunu ifade ederek, "Gaz sevkiyatı konusu bizim için oldukça önemli, zira Türkiye’nin bu enerji kaynağına olan ihtiyacının yüzde 45’i Rusya tarafından karşılanıyor. Rusya 30 yılı aşkın bir süredir güvenilir bir gaz tedarikçisi oldu ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.‘Lavrov ve Kuleba görüşmesinde bir ilerleme kaydedilmesini umuyoruz’Bakan Yardımcısı Bayraktar, “Perşembe günü dışişleri bakanları (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve (Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy) Kuleba Antalya’da bir araya gelecek. Ben de orada olacağım. Barışla ilgili bu görüşmelerinde bir miktar ilerleme kaydedilmesini umuyorum” açıklamasını yaptı.‘Batı’nın yaptırımları yüzünden gaz fiyatları artacak’Diğer yandan Ukrayna’da yaşananlardan önce yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının, Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırımları nedeniyle artmaya devam etmesini beklediklerini ifade eden Bayraktar, “Burada basit bir matematik var. Arz azalırsa fiyatlar yükselir” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/donbass-operasyonunda-14-gun-rusya-ukrayna-1054550573.html

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alparslan bayraktar, rusya, yaptırım, abd, petrol fiyatları, ukrayna