https://tr.sputniknews.com/20220309/rusya-disisleri-ukraynadaki-operasyonumuzun-amaci-ulkedeki-hukumeti-devirmek-degil-1054558784.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna’daki operasyonumuzun amacı ülkedeki hükümeti devirmek değil

Rusya Dışişleri: Ukrayna’daki operasyonumuzun amacı ülkedeki hükümeti devirmek değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da gerçekleştirilen özel askeri operasyonun amacının bu ülkedeki mevcut hükümeti devirmek olmadığını duyurdu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T12:41+0300

2022-03-09T12:41+0300

2022-03-09T15:49+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus güçlerinin Ukrayna’da sürdürmekte olduğu askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusunun özel askeri operasyonu tamamıyla istenen plana göre ilerliyor” ifadelerini kullandı.Sözcü, söz konusu operasyonun amaçlarından birinin, Ukrayna’daki mevcut hükümeti devirmek olmadığını kaydetti.“Ukrayna’nın işgali, devlet olarak yok edilmesi ya da bu ülkenin mevcut hükümetinin devrilmesi, özel askeri operasyonumuzun amaçları arasında yer almıyor. Operasyonumuzun hedefi sivil nüfus da değildir” ifadelerini kullanan Zaharova, Batılı istihbarat servislerinin yaydığı dezenformasyon sebebiyle bunları sürekli tekrarlamaları gerektiğini söyledi.Sözcü, "Ukrayna tarafının askeri operasyon düzenleme yöntemleri ciddi anlamda endişe verici. Ukrayna ordusunun aşırıcı gruplar tarafından desteklendiğini biliyoruz, bu gruplar bir süre önce yasallaştırılarak milliyetçi paramiliter taburlara dönüştürülüp orduya iliştirildi" diye konuştu.Zaharova, ayrıca Ukrayna ordusunu, yasaklı fosfor bombası kullanmak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.Öte yandan Rusya Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin NATO için tehdit oluşturmadığı vurgusunu yaparak, "Korkmayın, Rusya ittifakı asla tehdit etmedi ve şu an da etmiyor. Bununla beraber NATO’nun ülkemize karşı olan kavgacı ve agresif tutumuna karşılık vermememiz imkansız" dedi.Zaharova, NATO’nun doğudaki güçlerini genişletmesininse ‘açık bir biçimde provokasyon olduğunu’ kaydetti ve bunun Avrupa güvenliğinin güçlenmesine yardımcı olmadığını vurguladı.Zaharova, “Belli ki, Rusya üstünde tahakküm kurmak, yeniden bu bloğun (NATO) temel amacı hâline geldi. İttifak son günlerde doğu Avrupa’daki çok uluslu birliklerinin ve devriye görevi yapan uçaklarının sayısını artırdı” ifadelerini kullandı. ‘Ukrayna tarafsız statüsüne geri döndürülecek, bunu müzakerelerle gerçekleştirmeyi tercih ederiz’ Bunun yanında Zaharova, Ukrayna’nın tarafsız ülke statüsüne geri dönmesi ve bu şekilde kalması yönündeki amaçlarını yerine getireceklerini belirtti ve bu amaca müzakereler üstünden varmayı tercih edeceklerini ekledi. Zaharova şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’yı, ülkenin tarafsız statüsünü ve Rusya ile işbirliğini ilan eden bağımsızlık bildirisi ile belirlenmiş olan köklerine döndürmek yönündeki amacımıza, Rusya liderliğinin söylediği gibi ulaşılacaktır. Bunun, barışçıl müzakereler üstünden yapılması çok daha iyi olur. Ukrayna hükümetinin de aynı tutumda olacağını umuyoruz.” ‘ABD’den Ukrayna’daki biyolojik silah laboratuvarları konusunda açıklama talep ediyoruz’ Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarında sürdürülen çalışmalar konusunda ayrıntılı açıklama beklediklerini kaydetti. “Verileri, malzemeleri, belgeleri, hepsini masada görmek istiyoruz” diyen Zaharova, Rusya’nın bu konuda ‘ricacı olmadığını, bunu ABD’den talep ettiğini’ söyledi. ‘Ukrayna’daki laboratuvarlarda geliştirilen biyolojik silahlar imha mi edildi birilerinin eline mi geçti? sorusunun yanıtını bilmiyoruz’ Ukrayna’daki söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silahlar geliştirildiğini ve buradaki tehlikeli patojenlerin, Ukrayna ve ABD’nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ettiklerinin ortaya çıkmaması adına yok edildiklerini kaydeden Zaharova, bu laboratuvarlarda geliştirilmekte olan biyolojik silahların imha mı edildiği yoksa Ukrayna’daki radikal grupların eline mi geçtiği sorusunun yanıtını bilmediklerini söyledi. ‘Ukrayna kentlerindeki koridorlar üstünden 140.000 sivil Rusya’ya giriş yaptı’ Bu arada Zaharova, Ukrayna kentlerinden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkesler sırasında 140.000 Ukraynalının ülkelerinden ayrılıp Rusya’ya giriş yaptıklarını söyledi. Zaharova, şimdiye dek 2 milyon ukraynalının tahliye için rusya tarafına başvurduğunu ekledi. ‘Ukrayna’ya savaşmaya giden yabancı gönüllülerin hayatından sorumlu değiliz’ Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna’ya savaşmak için giden yabancı vatandaşların başına gelebilecekler konusunda sorumluluk kabul etmeyeceklerini de ifade etti: “Partnerlerimize bir defa daha söylemek istiyoruz: Ukrayna topraklarında yasadışı olarak silahlı eylemlere girişen vatandaşlarınızın hayatı konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Rusya askerlerine karşı yöneltilen her silahlı eylem derhal bastırılacaktır, buna yabancı paralı askerler ve gönüllülerden oluşan silahlı gruplar da dahildir.”

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https://tr.sputniknews.com/20220308/cinden-abdye-ukraynadaki-laboratuvarlari-aciklayin-1054524127.html

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ukrayna, rusya, mariya zaharova, operasyon, rusya dışişleri bakanlığı