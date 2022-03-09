https://tr.sputniknews.com/20220309/tansu-cillerden-siyasete-donus-aciklamasi-artik-milletime-bir-seyler-vermek-istiyorum-1054564794.html

Tansu Çiller’den ‘siyasete dönüş’ açıklaması: Artık milletime bir şeyler vermek istiyorum

Tansu Çiller’den ‘siyasete dönüş’ açıklaması: Artık milletime bir şeyler vermek istiyorum

Eski Başbakan Tansu Çiller, siyasete döneceği yönündeki tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Çiller, “Ben milletimi özledim” derken açıklamasının devamında... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T14:48+0300

2022-03-09T14:48+0300

2022-03-09T14:49+0300

politika

tansu çiller

dyp

siyaset

dönüş

açıklama

turkuvaz medya grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054564769_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_91ca11a8fb5798bc3b05b5e365f705b0.jpg

Siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan ve "Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ gerekiyor" sözleriyle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu'nun etkinliğinde konuştu. ATV ‘de yayınlanan 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' programında açıklama yapan Çiller, özellikle gençler üzerinde durmak istediğini belirtti.'Ben mi̇lleti̇mi̇ özledi̇m'Tansu Çiller, yeniden siyasete gireceği yönündeki tartışmalar hakkında da konuştu. “Bana talep olmazsa siyasetle meşgul olmam” diyen Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü:Çiller, “Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar bilmiyorlar. Önlerine konan şeyleri kabul ediyorlar. Bunu karşılaştırmak lazım. Bunları tecrübelerimle, aldığım derslerle paylaşmaya hazırım. Sadece hazır değilim, bunu istiyorum” dedi.‘Bu beni̇m borcum’‘Tecrübelerini paylaşmak konusunda çok kararlı’ olduğunu vurgulayan Çiller, “Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım. O kadar açık ki içimde, o kadar buna kararlıyım ki. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım. Ben verebildiğim kadarıyla, kim almak isterse alabildiği kadar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/tansu-ciller-toplum-bolunmus-durumda-her-tarafi-kucaklayan-bir-merkez-sag-olusumu-gerekiyor-1054283132.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tansu çiller, dyp, siyaset, dönüş, açıklama, turkuvaz medya grubu