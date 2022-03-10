https://tr.sputniknews.com/20220310/edepsiz-kimi-terbiye-vaadiyle-guney-kore-baskani-secilen-yoon-kuzey-koreye-yumruk-gosterdi--1054611570.html

'Edepsiz Kim'i terbiye' vaadiyle Güney Kore Başkanı seçilen Yoon, Kuzey Kore'ye 'yumruk gösterdi'

'Edepsiz Kim'i terbiye' vaadiyle Güney Kore Başkanı seçilen Yoon, Kuzey Kore'ye 'yumruk gösterdi'

Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon, ilk basın toplantısında, ABD ile ittifakın güçlendirmeyi, Japonya ile ilişkileri onarmayı dış politikanın merkezine... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T18:21+0300

2022-03-10T18:21+0300

2022-03-10T18:59+0300

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Güney Kore'de dünkü seçimlerden, Kuzey Kore ile barış anlaşması miras bırakma hayallerini gerçekleştiremeyen Devlet Başkanı Moon Jae-in'in hayallerini devredebileceği bir takipçi de çıkmadı. Muhafazakar eğilimli Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) adayı Yoon Suk-yeol, merkez solcu iktidarın adayı Lee Jae-myung'i kılpayı farkla geçmesinin ardından, kampanyası boyunca hedef aldığı Kuzey Kore'yi vuran açıklamalar yaptı. Yoon, 'ABD ile ittifakı daha güçlendireceğini, güçlü askeri yapı inşa edeceğini ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına sert ve kararlı yanıtlar vereceğini' söyleyerek, Moon'un Pyongyang ile yakınlaşma politikasını tabuta koyacağının işaretini verdi. Hemen Biden'la görüştüYüzde 77.1 katılımlı seçimde yüzde 47.83 oy alan Lee'yi 48.56 oyla geçerek Güney Kore tarihinde en az farkla kazanan devlet başkanı olan ve mayıs ayında koltuğa oturmaya hazırlanan Yoon, ilk iş, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yapıp basın toplantısı düzenledi. Askeri güçlenmeye vurgu"ABD-Güney Kore ittifakını yeniden inşa edeceğim. Liberal demokrasi, piyasa ekonomisi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaştığımız ABD ile ittifakımızı stratejik kapsamlı bir ittifaka dönüştüreceğim" diyen Yoon, "Herhangi bir provokasyona karşı tümden caydırıcılık için güçlü bir askeri kapasite oluşturacağım" vurgusunu yaptı. 'Kuzey'le görüşmelere kapıyı her zaman açık bırakacağım'"Kuzey Kore'nin yasadışı, mantıksız davranışlarıyla ilkeli ve ödünsüz şekilde başa çıkacağım" diye devam eden Yoon, "Ancak Güney-Kuzey görüşmeleri için kapıyı her zaman açık bırakacağım" diye ekledi.Moon'u Kuzey Kore ve Çin'e meylederek Güney Kore'yi ABD'den uzaklaştırmakla suçlayan yeni lider, Güney Kore'nin tarihi ihtilaflarının bulunduğu, ABD'nin diğer müttefiki Japonya'ya da seslendi.'Japonya ile geçmişi bırakıp geleceğe bakalım''Japonya ile bağları onarmanın stratejik öneminin farkına varılması gerektiğini' vurgulayan Yoon, Seul ile Tokyo'nun geleceğe yönelik bağlar kurmaya odaklanması çağrısı yaptı. "Seul-Tokyo ilişkilerinde odak noktası, her iki ülkenin insanlarının da yararına olacak gelecekteki yolları bulmak olmalıdır" dedi. 'Moon'u kullanıp attılar'Eski başsavcı olan, siyasete haziranda giren ve kasımda muhafazakar PPP'nin devlet başkanlığı yarışı için adayı seçilen Yoon, seçim kampanyasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile dört kez görüşmüş olan Moon'a "ABD ile Güney Kore arasında arabuluculuk yapmaya gönüllü oldu, ama sonunda her ikisi tarafından bir kenara atıldı" eleştirisini getirmişti.Muhafazakar lider, Kuzey Kore lideri Kim'i 'kaba saba, terbiyesiz, haşin bir oğlan çocuğu' diye tasvir ederek "Ben iktidara geldiğimde hemen bu halden çıkıp kendine çeki düzen verecek" demişti. 2022'ye girildiğinden beri 9 füze denemesiyle rekor kıran, buna hipersonik füze denemesini de dahil eden Kuzey Kore'nin cumartesi günü keşif uydusu bileşeni denemesi açıklaması yapması, Seul tarafından 'kamufle edilmiş balistik füze denemesi' olarak karşılandı.Önleyici saldırıyla da tehditKampanya sırasında 'gerekirse Kuzey'e önleyici saldırı düzenleme' tehdidinde bulunan eski savcı da "Bana bir şans verirseniz, ona (Kim) biraz adap öğreteceğim" tepkisini gösterdi. Yeni THAAD'a hallenmeYoon'un Kuzey'e karşı koymak için ABD'den yeni bir THAAD füze sistemi satın almaktan söz etmesi ise Seul'ün en büyük ticaret ortağı Çin'den yeni bir ekonomik misilleme yemesine yol açabilir.

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