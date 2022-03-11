https://tr.sputniknews.com/20220311/bakan-kirisci-rusya-ve-ukraynaya-bircok-alternatifimiz-bulunmakta-1054642583.html

Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmakta

Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmakta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ülkemiz üretimi ve stokları dikkate alındığında yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T15:21+0300

2022-03-11T15:21+0300

2022-03-11T15:21+0300

ekonomi

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tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya'nın Donbass operasyonunun piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır" ifadesini kullandı.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen '2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi' İstanbul'da başladı.Zirveye video mesaj gönderen Kirişçi, dünyanın, küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve Rusya'nın operasyonu nedeniyle son 3 yıldır her zamankinden daha çetin bir ekonomik, sosyal, politik ve iklimsel sınavdan geçtiğini aktardı.Tüm bu olayların, ülkelerin dikkatini bir kez daha tarıma yönelttiğini, gıda güvenliğini sağlama hususunun devletlerin önceliği haline geldiğini kaydeden Kirişçi, "Ülkemiz başta üreticilerimizin gayreti, kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübesi ve özel sektörün kabiliyeti ile ani gelişen olumsuzlukların üstesinden gelebilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.'Hasat dönemine kadar tüm önlemler alındı'Bakan Kirişçi, şubat sonunda başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin piyasalara olası etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde çalıştıklarını, alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:'Bereketli bir sezon bekliyoruz'Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, hasat sezonuna 3 aydan az bir süre kaldığını belirterek, "Halihazırda iklim koşullarının olumlu gittiğini görüyoruz. Bahar aylarında da yeterli yağış alınmasıyla inşallah bereketli bir sezon bekliyoru" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin toprağa değer katan çiftçiyi desteklemeye devam edeceğini ve ülke olarak üretmeyi sürdüreceğini vurgulayan Kirişçi, zirveden gelecek döneme yönelik sağlıklı çıktıların elde edileceğini ve önemli bir katma değer oluşturulacağını bildirdi.'Tarım, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör'Bakan Vahit Kirişci, Adana Valiliği'nde basına kapalı gerçekleştirilen Tarım Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise Rusya'nın operasyonuna değinerek, her iki ülkenin de diğerine tercih edilemeyeceğini belirtti.Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de Türkiye'ye komşu ülkeler olduğuna işaret eden Kirişci, "Çok ciddi manada dış ticaret ilişkilerimizin olduğu ülkeler ama bu süreci iyi yönetmek ve bu süreci ülke olarak bir fırsata dönüştürmek adına atmamız gereken adımlar var" diye konuştu.Kirişci, Türkiye için tarım sektörünün önemini vurgulayarak, "Tarım, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" ifadesini kullandı.Tarımda stratejik ürünlere ağırlık verileceğini belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti:Kirişci, iç piyasanın ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini dile getirerek, "Düşünün bizim tekstil sektörümüz var, konfeksiyon ihracatımızda önemli bir yer tutuyor ama biz ham maddelerini ithal ediyoruz veya birtakım yağlı tohumlarda açığımız var." diye konuştu. Hububatta aslında açık olmadığını, çünkü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat yapıldığını ifade eden Kirişci, "Bunlara da tekrar katma değer kazandırarak ihraç ediyoruz ama özellikle ve özellikle iç piyasanın, kendi insanımızın ihtiyaçları bizim önceliğimiz olmalı" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye su zengini bir ülke değil'Atacakları bazı adımların kısa vadeli birtakım etkiler oluşturacağını, bazılarının da orta vadede rahatlık sağlayacağını anlatan Kirişci, uzun vadede atılması gereken adımların da şimdiden atılmaya başlandığını belirtti.Tarım ve Orman Bakanlığının, gerek tarım ayağında gerek orman ayağında mevzuat açısından eksikliklerinin bulunmadığını söyleyen Kirişci, "Suyla ilgili bir kanunumuz var. İnşallah o kanun da çıktığında bu Paris İklim Sözleşmesi'nin de gerekleri olarak o konuda da önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye su zengini bir ülke değil. Su zengini bir ülke olmadığını da burada bir kez daha ortaya koymuş ve tanımlamış olacağız" ifadesini kullandı.Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ürün için ilave desteklerle ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak şunları kaydetti:'Bu dağınıklığa sebebiyet veren global kriz'Kirişci, 81 ile hizmet edeceklerini ama göz bebekleri, tarımın başkenti Adana'ya ayrı bir gözle bakacaklarını dile getirdi.Adana'da ilgili kesimlerin dayanışma ve iş birliği içinde olması gerektiğini söyleyen Kirişci, şu ifadeleri kullandı.Kirişci, kent için ilk olarak Su Ürünleri OSB konusunda bir bürokratik engelin kaldırılmasına dair belge imzaladığını belirterek, "Hem Su Ürünleri OSB hem de yıllık 150 milyon dolara tekabül eden bir üretimin gerçekleşeceği kafes balıkçılığı faaliyetlerini inşallah gerçekleştirme konusunda ciddi mesafeler katetti" dedi.İhalesi yapılan Aşağı Seyhan Sulama Projesi konusunda sürecin hızla başlayacağını dile getiren Kirişci, sulamaya verdikleri önemi vurguladı.

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https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdogan-tarim-ve-orman-bakani-kirisciyi-kabul-etti-1054599373.html

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vahit kirişçi, rusya, ukrayna, tahıl, buğday, donbass, ukrayna krizi, tarım, tarım ve orman bakanlığı