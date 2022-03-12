https://tr.sputniknews.com/20220312/rusyadan-gelen-tonlarca-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazina-ulasti-1054658241.html

Rusya’dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Rusya’dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Rusya’nın Yeisk Limanı'ndan çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T03:30+0300

2022-03-12T03:30+0300

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rusya

ayçiçek yağı

gemi

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Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yeisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor

https://tr.sputniknews.com/20220309/aycicek-yagi-tasiyan-4--yuk-gemisi-turkiyeye-dogru-yola-cikti-1054573822.html

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rusya, ayçiçek yağı, gemi