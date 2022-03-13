https://tr.sputniknews.com/20220313/suleyman-soylu-biz-amerika-degiliz-biz-avrupa-degiliz-biz-ingiltere-falan-da-degiliz-1054684115.html

Süleyman Soylu: Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz

Süleyman Soylu: Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz

KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T17:44+0300

2022-03-13T17:44+0300

2022-03-13T17:45+0300

türkiye

süleyman soylu

ingiltere

abd

avrupa

savunma sanayi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na katıldı. Türkiye’nin güvenlik durumunu değerlendirmesinin ardından KAAN isimli uygulama aracılığıyla 17 bin 700 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını belirten Soylu, 10 özel güvenlik görevlisine plaket verdi.Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik görevlisi katıldı.‘Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öyle veya böyle yirminci asrın sonunda her şeyi çiçek, böcek, yeşillik ve kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini, bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı" dedi."Bundan sonra bir şey yapabilirler mi? Ben böyle yetenekleri olduğunu düşünüyor değilim" sözlerini kullanan Soylu, "Çünkü bizi böyle büyük bir girdabın içerisine sokmaya çalıştılar ama kötü komşu ev sahibi yapar ya. Bizim bütün tedbirleri almamız için sınırlarımızdan, sınır ötesine kadar, sınır içerisine kadar kapasitemizi geliştirmeye temin ettiler. Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu hafta Afganistan ve Lübnan’a 'İyilik Gemisi'nin yola çıkacağını kaydeden Süleyman Soylu, "Yetmedi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arası tüm çocuklara sütleri ve mamalarını gönderiyoruz. Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz" şeklinde konuştu.Türkiye’nin batılı ülkeler gibi çok rahat bir coğrafyada yaşamadığına değinen Soylu, şöyle devam etti:

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süleyman soylu, ingiltere, abd, avrupa, savunma sanayi