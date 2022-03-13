https://tr.sputniknews.com/20220313/suleyman-soylu-biz-amerika-degiliz-biz-avrupa-degiliz-biz-ingiltere-falan-da-degiliz-1054684115.html
Süleyman Soylu: Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz
Süleyman Soylu: Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz
KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T17:44+0300
2022-03-13T17:44+0300
2022-03-13T17:45+0300
türkiye
süleyman soylu
ingiltere
abd
avrupa
savunma sanayi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na katıldı. Türkiye’nin güvenlik durumunu değerlendirmesinin ardından KAAN isimli uygulama aracılığıyla 17 bin 700 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını belirten Soylu, 10 özel güvenlik görevlisine plaket verdi.Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik görevlisi katıldı.‘Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öyle veya böyle yirminci asrın sonunda her şeyi çiçek, böcek, yeşillik ve kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini, bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı" dedi."Bundan sonra bir şey yapabilirler mi? Ben böyle yetenekleri olduğunu düşünüyor değilim" sözlerini kullanan Soylu, "Çünkü bizi böyle büyük bir girdabın içerisine sokmaya çalıştılar ama kötü komşu ev sahibi yapar ya. Bizim bütün tedbirleri almamız için sınırlarımızdan, sınır ötesine kadar, sınır içerisine kadar kapasitemizi geliştirmeye temin ettiler. Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu hafta Afganistan ve Lübnan’a 'İyilik Gemisi'nin yola çıkacağını kaydeden Süleyman Soylu, "Yetmedi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arası tüm çocuklara sütleri ve mamalarını gönderiyoruz. Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz" şeklinde konuştu.Türkiye’nin batılı ülkeler gibi çok rahat bir coğrafyada yaşamadığına değinen Soylu, şöyle devam etti:
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Süleyman Soylu: Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz
17:44 13.03.2022 (güncellendi: 17:45 13.03.2022) Abone ol
KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na katıldı. Türkiye’nin güvenlik durumunu değerlendirmesinin ardından KAAN isimli uygulama aracılığıyla 17 bin 700 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını belirten Soylu, 10 özel güvenlik görevlisine plaket verdi.
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik görevlisi katıldı.
‘Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öyle veya böyle yirminci asrın sonunda her şeyi çiçek, böcek, yeşillik ve kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini, bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı" dedi.
"Bundan sonra bir şey yapabilirler mi? Ben böyle yetenekleri olduğunu düşünüyor değilim" sözlerini kullanan Soylu, "Çünkü bizi böyle büyük bir girdabın içerisine sokmaya çalıştılar ama kötü komşu ev sahibi yapar ya. Bizim bütün tedbirleri almamız için sınırlarımızdan, sınır ötesine kadar, sınır içerisine kadar kapasitemizi geliştirmeye temin ettiler. Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu hafta Afganistan ve Lübnan’a 'İyilik Gemisi'nin yola çıkacağını kaydeden Süleyman Soylu, "Yetmedi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arası tüm çocuklara sütleri ve mamalarını gönderiyoruz. Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin batılı ülkeler gibi çok rahat bir coğrafyada yaşamadığına değinen Soylu, şöyle devam etti:
"Bir tarafımızda Irak var, bir tarafımızda Suriye var, bir tarafımızda onlarca yıldır ambargo uyguladıkları İran var. Gürcistan ve Ermenistan’a kadar deniz sınırlarımızı sayarsanız Yunanistan’dan, Bulgaristan’a kadar birçok süreç var. Burada yapmamız gereken meselenin usulüne uygun bir şekilde dünyanın bu halini iyi tasvir edip, iyi analiz edip kendi güvenliğimizi ona göre temin edebilmektir."