https://tr.sputniknews.com/20220314/ati-yoruldugu-icin-arabasini-kendisi-ceken-hurdaciya-odul--1054697324.html

Atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken hurdacıya ödül

Atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken hurdacıya ödül

Düzce'de, 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken Tarık Tok'a, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T12:16+0300

2022-03-14T12:16+0300

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yaşam

at

çiftlik

ödül

video

örümcek adam

yem

tjk

destek

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Düzce'de Rıhtım Caddesi'nde atı arkaya bağlayıp arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı.Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin, Ağa Mahallesi'nde yaşayan, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan, 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı.Tok'un takdir toplayan hareketi sonrası 25 yaşındaki 'Gül' isimli ata, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi.'Kızımın çeyizini bu atla yaptım, oğlumu bu atla okutuyorum'Atını kızı gibi sevdiğini dile getiren Tarık Tok, "Bu at benim rahmetli babamın yadigarı. Bu atla kağıt topluyorum ve evimi geçindiriyorum. Rahmetli babam 'Gül' diye severdi, ben de o şekilde isim koydum ve öyle seviyorum. Bize geldiğinde taydı. Ölene kadar bizde. Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım. Ben atıma hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim. Boğazımızdan geçen lokma, bu at sayesinde. Kızımın çeyizini bu atla yaptım. Oğlumu bu atla okutuyorum" dedi.'Tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız'Atın bakımını üstlenen at çiftliği sahiplerinden Murat Seyok ise "Tarık, bu zor günlerde bize insanlığımızı hatırlattı. Biraz nefsimizden utandık. Bu anlamda biz de mütevazı şekilde bir şeyler yapıyoruz. Diğer çiftlik işleten arkadaşlarımızla beraber 'Artık Tarık'ın atı, bizim atımız olsun' dedik. Onun atını kadromuza kattık. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onun atına çok iyi bakacağına inanıyoruz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220219/at-arabasina-el-konulan-hurdaci-atiyla-kaymakamlik-binasina-girmek-istedi-1054016217.html

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