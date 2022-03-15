https://tr.sputniknews.com/20220315/cinden-hackleme-imparatorlugu-abdye-aglarimiz-uzerinden-rusyaya-siber-saldirilari-durdurun-1054729417.html

Çin'den 'hackleme imparatorluğu' ABD'ye: Ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırıları durdurun

Çin'den 'hackleme imparatorluğu' ABD'ye: Ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırıları durdurun

Rusya'ya destek olmaması konusunda Batılı devletlerin baskısına maruz kalan Çin, 'dünyanın hackleme imparatorluğu' olarak nitelediği ABD'yi uyardı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:04+0300

2022-03-15T12:04+0300

2022-03-15T12:04+0300

ukrayna krizi

çin

rusya

abd

belarus

ukrayna

hacker

hillary clinton

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ABD, Almanya ve Hollanda'dan bilgisayar korsanlarının Çin'deki internet ağlarını kullanarak Rusya ve Belarus'a saldırılar düzenlendiği haberlerini hatırlatan Çin, ABD'ye kötü amaçlı siber faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı. Dün basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurulduğunda, böylesi adımlar uluslararası toplumun yanlış yönlendirilmesi ve yanlış bilgiler yayılması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi. Zhao isim vermeden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da gönderme yaptı ve 'eski bir üst düzey ABD'li yetkilinin kısa süre önce Rusya'ya siber saldırı başlatılması' çağrısını da hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/cin-abdyi-tayvana-silah-satmaya-son-vermeye-cagirdi-1054715278.html

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çin, rusya, abd, belarus, ukrayna, hacker, hillary clinton