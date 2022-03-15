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SON DAKİKA| Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/cinden-hackleme-imparatorlugu-abdye-aglarimiz-uzerinden-rusyaya-siber-saldirilari-durdurun-1054729417.html
Çin'den 'hackleme imparatorluğu' ABD'ye: Ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırıları durdurun
Çin'den 'hackleme imparatorluğu' ABD'ye: Ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırıları durdurun
Rusya'ya destek olmaması konusunda Batılı devletlerin baskısına maruz kalan Çin, 'dünyanın hackleme imparatorluğu' olarak nitelediği ABD'yi uyardı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:04+0300
2022-03-15T12:04+0300
ukrayna krizi
çin
rusya
abd
belarus
ukrayna
hacker
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ABD, Almanya ve Hollanda'dan bilgisayar korsanlarının Çin'deki internet ağlarını kullanarak Rusya ve Belarus'a saldırılar düzenlendiği haberlerini hatırlatan Çin, ABD'ye kötü amaçlı siber faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı. Dün basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurulduğunda, böylesi adımlar uluslararası toplumun yanlış yönlendirilmesi ve yanlış bilgiler yayılması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi. Zhao isim vermeden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da gönderme yaptı ve 'eski bir üst düzey ABD'li yetkilinin kısa süre önce Rusya'ya siber saldırı başlatılması' çağrısını da hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/cin-abdyi-tayvana-silah-satmaya-son-vermeye-cagirdi-1054715278.html
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çin, rusya, abd, belarus, ukrayna, hacker, hillary clinton

Çin'den 'hackleme imparatorluğu' ABD'ye: Ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırıları durdurun

12:04 15.03.2022
© AP Photo / Andy WongÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Rusya'ya destek olmaması konusunda Batılı devletlerin baskısına maruz kalan Çin, 'dünyanın hackleme imparatorluğu' olarak nitelediği ABD'yi uyardı.
ABD, Almanya ve Hollanda'dan bilgisayar korsanlarının Çin'deki internet ağlarını kullanarak Rusya ve Belarus'a saldırılar düzenlendiği haberlerini hatırlatan Çin, ABD'ye kötü amaçlı siber faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı.
Dün basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurulduğunda, böylesi adımlar uluslararası toplumun yanlış yönlendirilmesi ve yanlış bilgiler yayılması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi.
Zhao isim vermeden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da gönderme yaptı ve 'eski bir üst düzey ABD'li yetkilinin kısa süre önce Rusya'ya siber saldırı başlatılması' çağrısını da hatırlattı.
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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