https://tr.sputniknews.com/20220316/chelsea-federasyon-kupasi-macinin-seyircisiz-oynanmasi-basvurusunu-geri-cekti-1054765883.html
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile oynayacağı deplasman maçına seyirci alınmaması için yaptığı başvuruyu... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:16+0300
2022-03-16T13:16+0300
2022-03-16T13:18+0300
spor
chelsea
bilet satışı
yaptırım
rusya
ukrayna krizi
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Chelsea'den yapılan açıklamada, hükümet yetkilileriyle yapılan uzun görüşmelere rağmen 19 Mart Cumartesi günü oynanacak maça gitmek isteyen Chelseali taraftarlara bilet satılması konusunda izin alınamadığı belirtildi.Chelseali taraftarlar için ayrılan 4 bin 620 biletin, kulübe gelir kaynağı olarak görüldüğü ve bu nedenle izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu şartlar altında en adil seçeneğin, maçın seyircisiz oynanması olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İngiltere Futbol Federasyonu'na gönülsüzce başvuruda bulunduk. Bu durumun Middlesbrough ve yaptırımlar öncesi bilet alan Chelseali taraftarlar için büyük bir darbe olacağının farkındayız" ifadelerine yer verildi.İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada ise "Yapıcı görüşmeler sonrası kulüp talebinden vazgeçti. FA, hem yaptırımlara uyulmasını hem de Chelsea taraftarlarının maçlara, deplasman taraftarlarının da Stamford Bridge Stadı'na girmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için Chelsea, Premier Lig yönetimi ve hükümetle görüşüyor" denildi.Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından İngiltere hükümetinin, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de arasında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün birçok yaptırıma maruz kalmasına yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri ise elinden alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220226/chelseanin-sahibi-abramovic-kulubun-yonetimini-biraktigini-acikladi-1054266730.html
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chelsea, bilet satışı, yaptırım, rusya, ukrayna krizi
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti
13:16 16.03.2022 (güncellendi: 13:18 16.03.2022) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile oynayacağı deplasman maçına seyirci alınmaması için yaptığı başvuruyu geri çekti.
Chelsea'den yapılan açıklamada, hükümet yetkilileriyle yapılan uzun görüşmelere rağmen 19 Mart Cumartesi günü oynanacak maça gitmek isteyen Chelseali taraftarlara bilet satılması konusunda izin alınamadığı belirtildi.
Chelseali taraftarlar için ayrılan 4 bin 620 biletin, kulübe gelir kaynağı olarak görüldüğü ve bu nedenle izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu şartlar altında en adil seçeneğin, maçın seyircisiz oynanması olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İngiltere Futbol Federasyonu'na gönülsüzce başvuruda bulunduk. Bu durumun Middlesbrough ve yaptırımlar öncesi bilet alan Chelseali taraftarlar için büyük bir darbe olacağının farkındayız" ifadelerine yer verildi.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada ise "Yapıcı görüşmeler sonrası kulüp talebinden vazgeçti. FA, hem yaptırımlara uyulmasını hem de Chelsea taraftarlarının maçlara, deplasman taraftarlarının da Stamford Bridge Stadı'na girmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için Chelsea, Premier Lig yönetimi ve hükümetle görüşüyor" denildi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından İngiltere hükümetinin, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de arasında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün birçok yaptırıma maruz kalmasına yol açmıştı.
Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri ise elinden alınmıştı.