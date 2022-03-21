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SON DAKİKA| Rusya mahkemesi, Facebook ve Instagram'ı yasakladı
https://tr.sputniknews.com/20220321/rusya-mahkemesi-facebook-ve-instagrami-yasakladi-1054923914.html
Rusya mahkemesi, Facebook ve Instagram'ı yasakladı
Rusya mahkemesi, Facebook ve Instagram'ı yasakladı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, bugün yapılan duruşma sonucunda, Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren aşırılık yanlısı tutumu... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.Mahkeme heyeti, aynı şirkete ait WhatsApp uygulamasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti.
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Rusya mahkemesi, Facebook ve Instagram'ı yasakladı

16:59 21.03.2022 (güncellendi: 17:01 21.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICFacebook, Whatsap, Instagram
Facebook, Whatsap, Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, bugün yapılan duruşma sonucunda, Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren aşırılık yanlısı tutumu nedeniyle ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine ait Facebook ve Instagram ağlarını Rusya'da yasakladı.
Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.
Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.
Mahkeme heyeti, aynı şirkete ait WhatsApp uygulamasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti.
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