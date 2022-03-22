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İlyas Salman hakim karşısına çıktı: 'Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok'
İlyas Salman hakim karşısına çıktı: 'Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok'
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:51+0300
2022-03-22T11:52+0300
yaşam
ilyas salman
mahkeme
hakaret
aşağılama
dava
ifade
anadolu adliyesi
yeşilçam
oyuncu
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, 'Türk milletini alenen aşağılama' davasında hakim karşısına çıktı.Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık İlyas Salman ile avukatı Özgür Murat Büyük hazır bulundu.Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Salman, kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini belirtti.Salman, muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi.Sanık avukatı Büyük ise müvekkilinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın bütününe bakıldığında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının görüleceğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.'Sanatçı, yapısı gereği muhaliftir'Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını savunarak, "Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı, yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok" dedi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220102/ilyas-salman-hakkinda-6-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-1052323907.html
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ilyas salman, mahkeme, hakaret, aşağılama, dava, ifade, anadolu adliyesi, yeşilçam, oyuncu, film

İlyas Salman hakim karşısına çıktı: 'Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok'

11:51 22.03.2022 (güncellendi: 11:52 22.03.2022)
© AAİlyas Salman
İlyas Salman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan usta oyuncu İlyas Salman'ın yargılanmasına başlandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, 'Türk milletini alenen aşağılama' davasında hakim karşısına çıktı.
Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık İlyas Salman ile avukatı Özgür Murat Büyük hazır bulundu.
Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Salman, kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini belirtti.
Salman, muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi.
Sanık avukatı Büyük ise müvekkilinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın bütününe bakıldığında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının görüleceğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'Sanatçı, yapısı gereği muhaliftir'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını savunarak, "Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı, yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Sanatçı İlyas Salman, FETÖ üyesi olduğuna dair kendisine mesaj attığını iddia ettiği bir kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
YAŞAM
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava
2 Ocak, 11:58
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