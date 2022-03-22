https://tr.sputniknews.com/20220322/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-dahil-19-kente-uyari--1054937898.html

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 kente uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 kente uyarı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda İstanbul ve İzmir dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Son hava durumu raporuna göre bugün... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T08:23+0300

2022-03-22T08:23+0300

2022-03-22T08:23+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çığ uyarısıYağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220321/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-1054904731.html

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meteoroloji, istanbul, izmir, uyarı, kent, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü