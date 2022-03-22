https://tr.sputniknews.com/20220322/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-dahil-19-kente-uyari--1054937898.html
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 kente uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 kente uyarı
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda İstanbul ve İzmir dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Son hava durumu raporuna göre bugün... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T08:23+0300
2022-03-22T08:23+0300
2022-03-22T08:23+0300
türkiye
meteoroloji
istanbul
izmir
uyarı
kent
hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053591162_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_eaa967eeb80488bdee87dc503180388f.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çığ uyarısıYağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-1054904731.html
türkiye
istanbul
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053591162_73:0:516:332_1920x0_80_0_0_204ab050244cf21ec52e17659d6857af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, istanbul, izmir, uyarı, kent, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 kente uyarı
Abone ol
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda İstanbul ve İzmir dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Son hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çığ uyarısı
Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.