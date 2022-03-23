https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-ve-rus-halkina-yonelik-yaptirimlar-hayati-urunlere-erisim-ve-egitim-hakkini-hedef-aliyor-1054976786.html
‘Rusya ve Rus halkına yönelik yaptırımlar hayati ürünlere erişim ve eğitim hakkını hedef alıyor’
‘Rusya ve Rus halkına yönelik yaptırımlar hayati ürünlere erişim ve eğitim hakkını hedef alıyor’
Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım ve uygulamaları değerlendiren uzmanlar, “Yaptırımlardan bir kısmı, sivil Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T12:45+0300
2022-03-23T12:45+0300
2022-03-23T12:45+0300
görüş
rusya
avrupa
ab
yaptırım
abd
insan hakları
avrupa insan hakları sözleşmesi
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır. Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi" açıklamasında bulundu.Bu yaptırımlar sadece Rusya devletini hedef almıyor aynı zamanda Rusya ve dünyanın birçok yerindeki Rus vatandaşlarını, Rus dilini ve kültürünü de hedef alıyor. Örneğin Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silindiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Temsilci Eric Swalwell de CNN’e verdiği röportajda kendisinin ve bazı Kongre üyelerinin ABD’deki Rus öğrencilerin sınır dışı edilmesi ve eğitimlerine son verilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bunun dışında dijital mecraların da Rusya’dan çekilmesi veya erişimi sınırlandırması da yaptırımların diğer bir boyutu oldu.‘Hayati ürünlerin ülkeye erişiminin kısıtlanması kabul edilemez bir insanlık suçunu beraberinde getiriyor’Yaptırımların birçok boyutta hayatı hedef almasının en çok da çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade eden teknoloji uzmanı Deniz Unay, bu yaptırımların oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik etkileri şöyle anlattı:‘Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının hakları doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal ediliyor’Türkiye Barolar Birliği Çocuk Merkezi’nde görevli Avukat Kamil Ekinci de yaptırımlarla birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlallerini Sputnik’e anlattı:‘Eğitim hakkı ihlali var’Ekinci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edilen maddelerine ilişkin ise şunları söyledi:‘Devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerekiyor’İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bir raporuna atıf yapan Ekinci, “Raporda internet erişimi, donanımı ve altyapısını sağlayan şirketler ile ilgili olarak ‘Bu şirketlerin insan hakları sorumlulukları da var ve Rusya’dan çekilmeleri ülke sakinleri için küresel internetten tecrit edilmeleri riskini arttırıyor’ şeklinde tespite yer verdi. Zikredilen insan hakkı ihlallerinin devlet dışı teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi karşısında, uluslararası hukukun doğrudan süjesi olmayan söz konusu şirketlerin insan hakları sözleşmeleri ile bağlı olup olmadıkları konusu ön plana çıkıyor. Sözleşmeye konu taraf devletler ile iş dünyası ve insan hakları ilişkilerini düzenleyen temel metin, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerdir” dedi. Ekinci, rehber ilkelerin genel ilkeler başlığı altındaki düzenlemeleri ise şu şekilde aktardı:“a. Devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili mevcut yükümlülüklerinin,b. Ticari şirketlerin, tüm ilgili yasalarla uyumlu olması ve insan haklarına saygı göstermesi gereken belirli işleri yapan, toplumun uzmanlaşmış kurumları olma rolünün,c. Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda, uygun ve etkili telafi edici çözüm üretme yollarının bulunması gerektiğinin, kabul edilmesine dayanmaktadır.Devletlerin insan haklarını koruma görevi başlıklı temel ilkeler bölümünün 1. maddesi ise ‘Devletler kendi bölgeleri ve yetki sınırları içinde ticari şirketler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların insan hakları ihlaline karşı durmak zorundadır. Bu durum, etkili politikalar, yasalar, yönetmelikler ve hükümler yoluyla, bu ihlallerin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve telafi edilmesi için uygun adımların atılmasını gerektirir’ şeklindedir. Söz konusu düzenlemelerden, devletlerin iş dünyası eliyle yapılan insan hakkı ihlallerini de önleme yükümlülüğünün olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerektiği görüşündeyim."
https://tr.sputniknews.com/20220303/batili-devlet-ve-sirketlerin-yaptirimlari-avrupa-insan-haklari-sozlesmesini-nasil-ihlal-ediyor-1054404053.html
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rusya, avrupa, ab, yaptırım, abd, insan hakları, avrupa insan hakları sözleşmesi, ukrayna krizi
‘Rusya ve Rus halkına yönelik yaptırımlar hayati ürünlere erişim ve eğitim hakkını hedef alıyor’
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Özel
Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım ve uygulamaları değerlendiren uzmanlar, “Yaptırımlardan bir kısmı, sivil Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının doğrudan ya da dolaylı olarak haklarını ihlal etme noktasına geldi” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır. Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi" açıklamasında bulundu.
Bu yaptırımlar sadece Rusya devletini hedef almıyor aynı zamanda Rusya ve dünyanın birçok yerindeki Rus vatandaşlarını, Rus dilini ve kültürünü de hedef alıyor. Örneğin Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silindiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Temsilci Eric Swalwell de CNN’e verdiği röportajda kendisinin ve bazı Kongre üyelerinin ABD’deki Rus öğrencilerin sınır dışı edilmesi ve eğitimlerine son verilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bunun dışında dijital mecraların da Rusya’dan çekilmesi veya erişimi sınırlandırması da yaptırımların diğer bir boyutu oldu.
‘Hayati ürünlerin ülkeye erişiminin kısıtlanması kabul edilemez bir insanlık suçunu beraberinde getiriyor’
Yaptırımların birçok boyutta hayatı hedef almasının en çok da çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade eden teknoloji uzmanı Deniz Unay, bu yaptırımların oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik etkileri şöyle anlattı:
Dünya son iki yılını pandemi ile mücadele ederek geçirdi. Pandemi döneminde izole olan hayatlarımız bize yeni deneyimler öğretti. Çocuklar ve gençler bu süreçte online eğitim ve internetteki sınırsız bilgi kaynağı ile daha çok etkileşime girdiler. Bugün Rusya’ya yönelik olduğu düşünülen dijital yaptırımlar, dünya genelinde ve Rusya içerisinde yaşayan yetişkinleri etkilediği kadar çocukları ve gençleri de olumsuz yönde etkileyecek. Dünya artık internet ve ulaşımın hızlanması ile birlikte global bir köye dönüşmüş durumda, haliyle Rusya’nın üretmediği ve dışarıdan tedarik etmek durumunda olduğu hayati ürünlerin ülkeye erişiminin kısıtlanması yaşlılar, engelliler, hastalar ve çocuklaraçısından kabul edilemez bir insanlık suçunu beraberinde getiriyor. Rusya dışında yaşayan ve eğitim alan Rus çocukları ve gençlerinin ardı arkası kesilmeyen yaptırımların sonucunda okul içerisinde ve dışında akran iletişimlerinin zarar görmesi bununla birlikte konsantrasyon problemlerini de beraberinde getirerek akademik başarılarını etkileyecektir.
‘Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının hakları doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal ediliyor’
Türkiye Barolar Birliği Çocuk Merkezi’nde görevli Avukat Kamil Ekinci de yaptırımlarla birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlallerini Sputnik’e anlattı:
Tarihsel süreçte insan hakkı ihlallerinin en yoğun ve acımasız bir şekilde yaşandığı dönemler kuşkusuz kriz/savaş süreçleridir. Bu gerçeklikten yola çıkılarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Gerçekten de baktığımızda bu sözleşmenin çıkış noktasının 2. Dünya Savaşı’nda sivillerin ve özellikle de kadın ve çocukların maruz kaldıkları acımasız hak ihlalleri olmuştur. Bu anlamda insan hakkı ihlallerinin önüne geçmenin en etkin yolunun dünyada barışı korumak olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan durum nedeni ile Rusya’ya karşı, siyasi, ekonomik ve askeri ve teknoloji alanlarda birçok yaptırımlar uyguladığını görüyoruz. Bu yaptırımlardan bir kısmının, sivil Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının doğrudan ya da dolaylı olarak haklarını ihlal etme noktasına geldiğini üzülerek izlemekteyiz. Özellikle ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı, eğitim hakkı ve çocukların kitle iletişim haklarından yararlanma ve eşitlik haklarının ihlal edildiği ya da ihlal edilme tehlikesi altında olduğunu üzülerek gözlemliyoruz.
‘Eğitim hakkı ihlali var’
Ekinci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edilen maddelerine ilişkin ise şunları söyledi:
Bazı ülkelerde Rus vatandaşı olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No’lu protokol gereğince bir insan hakkı ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Bu maddede, ‘Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir’ ifadesine yer veriliyor. Tabi ayrımcılık yasağından söz etmişken çocuklardan bahsetmemek olmaz. Zira Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 2. maddesindeki ayrımcılık yasağı da bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Yine aynı sözleşmenin 28. maddesinde de çok değerli düzenlemeler bulunmaktadır. Madde 28/1, ‘Taraf devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle…’ şeklinde düzenlenmiş olup, aynı sözleşmenin 17. maddesinde ise çocukların kitle iletişim araçlarından yararlanması ve kendini geliştirmesi bir hak olarak kabul edilmiştir: ‘Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocu¤un; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar.’ Yukarıda yazılı maddeler ve sözleşmelerin ve ek protokollerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde birçok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak insan hakkı ve çocuk hakkı ihlallerinin ortaya çıktığı, ayrımcılık ve çocuğun üstün yararının ihlal edildiği görülüyor.
‘Devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerekiyor’
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bir raporuna atıf yapan Ekinci, “Raporda internet erişimi, donanımı ve altyapısını sağlayan şirketler ile ilgili olarak ‘Bu şirketlerin insan hakları sorumlulukları da var ve Rusya’dan çekilmeleri ülke sakinleri için küresel internetten tecrit edilmeleri riskini arttırıyor’ şeklinde tespite yer verdi. Zikredilen insan hakkı ihlallerinin devlet dışı teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi karşısında, uluslararası hukukun doğrudan süjesi olmayan söz konusu şirketlerin insan hakları sözleşmeleri ile bağlı olup olmadıkları konusu ön plana çıkıyor. Sözleşmeye konu taraf devletler ile iş dünyası ve insan hakları ilişkilerini düzenleyen temel metin, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerdir” dedi. Ekinci, rehber ilkelerin genel ilkeler başlığı altındaki düzenlemeleri ise şu şekilde aktardı:
“a. Devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili mevcut yükümlülüklerinin,
b. Ticari şirketlerin, tüm ilgili yasalarla uyumlu olması ve insan haklarına saygı göstermesi gereken belirli işleri yapan, toplumun uzmanlaşmış kurumları olma rolünün,
c. Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda, uygun ve etkili telafi edici çözüm üretme yollarının bulunması gerektiğinin, kabul edilmesine dayanmaktadır.
Devletlerin insan haklarını koruma görevi başlıklı temel ilkeler bölümünün 1. maddesi ise ‘Devletler kendi bölgeleri ve yetki sınırları içinde ticari şirketler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların insan hakları ihlaline karşı durmak zorundadır. Bu durum, etkili politikalar, yasalar, yönetmelikler ve hükümler yoluyla, bu ihlallerin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve telafi edilmesi için uygun adımların atılmasını gerektirir’ şeklindedir. Söz konusu düzenlemelerden, devletlerin iş dünyası eliyle yapılan insan hakkı ihlallerini de önleme yükümlülüğünün olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerektiği görüşündeyim."