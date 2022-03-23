https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-ve-rus-halkina-yonelik-yaptirimlar-hayati-urunlere-erisim-ve-egitim-hakkini-hedef-aliyor-1054976786.html

‘Rusya ve Rus halkına yönelik yaptırımlar hayati ürünlere erişim ve eğitim hakkını hedef alıyor’

‘Rusya ve Rus halkına yönelik yaptırımlar hayati ürünlere erişim ve eğitim hakkını hedef alıyor’

Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım ve uygulamaları değerlendiren uzmanlar, “Yaptırımlardan bir kısmı, sivil Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:45+0300

2022-03-23T12:45+0300

2022-03-23T12:45+0300

görüş

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avrupa insan hakları sözleşmesi

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır. Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi" açıklamasında bulundu.Bu yaptırımlar sadece Rusya devletini hedef almıyor aynı zamanda Rusya ve dünyanın birçok yerindeki Rus vatandaşlarını, Rus dilini ve kültürünü de hedef alıyor. Örneğin Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silindiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Temsilci Eric Swalwell de CNN’e verdiği röportajda kendisinin ve bazı Kongre üyelerinin ABD’deki Rus öğrencilerin sınır dışı edilmesi ve eğitimlerine son verilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bunun dışında dijital mecraların da Rusya’dan çekilmesi veya erişimi sınırlandırması da yaptırımların diğer bir boyutu oldu.‘Hayati ürünlerin ülkeye erişiminin kısıtlanması kabul edilemez bir insanlık suçunu beraberinde getiriyor’Yaptırımların birçok boyutta hayatı hedef almasının en çok da çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade eden teknoloji uzmanı Deniz Unay, bu yaptırımların oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik etkileri şöyle anlattı:‘Rus halkının, gençlerinin ve çocuklarının hakları doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal ediliyor’Türkiye Barolar Birliği Çocuk Merkezi’nde görevli Avukat Kamil Ekinci de yaptırımlarla birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlallerini Sputnik’e anlattı:‘Eğitim hakkı ihlali var’Ekinci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edilen maddelerine ilişkin ise şunları söyledi:‘Devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerekiyor’İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bir raporuna atıf yapan Ekinci, “Raporda internet erişimi, donanımı ve altyapısını sağlayan şirketler ile ilgili olarak ‘Bu şirketlerin insan hakları sorumlulukları da var ve Rusya’dan çekilmeleri ülke sakinleri için küresel internetten tecrit edilmeleri riskini arttırıyor’ şeklinde tespite yer verdi. Zikredilen insan hakkı ihlallerinin devlet dışı teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi karşısında, uluslararası hukukun doğrudan süjesi olmayan söz konusu şirketlerin insan hakları sözleşmeleri ile bağlı olup olmadıkları konusu ön plana çıkıyor. Sözleşmeye konu taraf devletler ile iş dünyası ve insan hakları ilişkilerini düzenleyen temel metin, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerdir” dedi. Ekinci, rehber ilkelerin genel ilkeler başlığı altındaki düzenlemeleri ise şu şekilde aktardı:“a. Devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili mevcut yükümlülüklerinin,b. Ticari şirketlerin, tüm ilgili yasalarla uyumlu olması ve insan haklarına saygı göstermesi gereken belirli işleri yapan, toplumun uzmanlaşmış kurumları olma rolünün,c. Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda, uygun ve etkili telafi edici çözüm üretme yollarının bulunması gerektiğinin, kabul edilmesine dayanmaktadır.Devletlerin insan haklarını koruma görevi başlıklı temel ilkeler bölümünün 1. maddesi ise ‘Devletler kendi bölgeleri ve yetki sınırları içinde ticari şirketler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların insan hakları ihlaline karşı durmak zorundadır. Bu durum, etkili politikalar, yasalar, yönetmelikler ve hükümler yoluyla, bu ihlallerin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve telafi edilmesi için uygun adımların atılmasını gerektirir’ şeklindedir. Söz konusu düzenlemelerden, devletlerin iş dünyası eliyle yapılan insan hakkı ihlallerini de önleme yükümlülüğünün olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle devletlerin acilen hak ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmesi gerektiği görüşündeyim."

https://tr.sputniknews.com/20220303/batili-devlet-ve-sirketlerin-yaptirimlari-avrupa-insan-haklari-sozlesmesini-nasil-ihlal-ediyor-1054404053.html

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rusya, avrupa, ab, yaptırım, abd, insan hakları, avrupa insan hakları sözleşmesi, ukrayna krizi