https://tr.sputniknews.com/20220323/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-once-muzakereyi-reddettiler-harektla-masaya-oturdular-1054986950.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Önce müzakereyi reddettiler, harekâtla masaya oturdular

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Önce müzakereyi reddettiler, harekâtla masaya oturdular

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna krizindeki müzakere sürecine dair "Daha başlangıçta müzakere masasına oturmayı teklif ettik. Bizimle... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T17:31+0300

2022-03-23T17:31+0300

2022-03-23T17:31+0300

aleksey yerhov

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna'da devam eden askeri harekata ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Ulusal Kanal'dan Gürkan Demir'e konuşan Yerhov, "Rus ordusu yavaş da olsa görevlerini yerine getiriyor ve güvenilir bir şekilde hareket ediyor. Özellikle, sivillerin tahliyesini organize etmenin mümkün olduğu Mariupol’da aşırı milliyetçilerin kalesi olan Azov Taburu çevresindeki halka küçülüyor. Örneğin, sadece cuma günü 13 bin 500’den fazla insan oradan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.'Neo-Naziler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor'Yerhov, "Operasyon neden yavaş ilerliyor? Çünkü askerlerimiz sivil kayıpları, en aza indirgemeye çalışıyorlar. Harekât son derece zor koşullarda gerçekleşiyor. Azov Taburu gibi Ukraynalı neo-Nazilerin yer aldığı oluşumlar, iki düzineden fazla bloke edilmiş büyük yerleşim yerindeki sivilleri, 'canlı kalkan', fiiliyatta rehine olarak kullanıyorlar. Halen konut binalarının ve sosyal tesislerin, okulların, kreşlerin, hastanelerin yakınlarına askeri teçhizat yerleştiriyorlar. Kendileri ise evlerin üst katlarına konuşlanıp Rus ordusunun onlara ateş etmeyeceğini umuyorlar. Silahlarını bırakmaları koşuluyla bu yerleşim yerlerindeki silahlı oluşumların üyelerini serbest bırakmaya hazır olunduğu onlara bildiriliyor. Fakat reddediyorlar" dedi.Halihazırda birkaç müzakere turunun hayata geçirildiğine ve son turun şu anda yapıldığına işaret eden Rus Büyükelçi, şunları söyledi: "Tabii ki, katılımcıların üzerinde çalıştığı metinleri görmedim, bu yüzden tüm bu başlıklar hakkında yorum yapamam. Ancak, taleplerimiz belli. Bunları defalarca kamuoyuna duyurduk. Kilit noktalardan biri, Ukrayna'nın tarafsız statü kazanması ve NATO'ya girmemesidir. Anlaşılan, bu konuda iki taraf tutumlarını birbirine yaklaştırdı. Diğer önemli talebimiz de Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıdır. Yani bu ülkenin topraklarından bir daha ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit yükselmemesini sağlayacak bir dizi anlaşmadır. Diğer konu da Ukrayna’yı Nazilerden arındırma süreci. Müzakerelerin kilit konuları arasında Donbass'ın nasıl yöneltileceği yer almaktadır."'Rusya kaybetmiyor, harekatımız ilerliyor'Yerhov, "Dile getirdiğiniz ifadeye gelince, o kesinlikle gerçeği yansıtmamakta. Birincisi, Rusya kaybetmiyor. Harekâtımız ilerliyor. İkincisi, daha başlangıçta sadece Ukrayna'ya değil, bu ülkenin dış politikasını belirleyenlere müzakere masasına oturmayı teklif ettik. Bizimle konuşmak istemediler. Şimdi konuşmak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.'Türk diplomasisi, etkili bir dış politikayı oldukça usta bir şekilde izlemektedir'NATO'nun Türkiye'yi de kuşatmaya çalıştığı ve ittifakın Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna dair yaygın kanaat olduğu anımsatmasının üzerine Rus Büyükelçi Yerhov, şöyle devam etti: "Bu konu hassas. Konunun hassasiyeti, Türkiye'nin 70 yıl önce ülkenin iktidar çevreleri ve uluslararası maceraları için “ateşe atılacak yem” arayan İttifak yönetimi tarafından NATO’ya çekilmesiyle bağlantılıdır. Tabii o zamandan beri köprünün altından çok sular aktı. Türkiye ile Kuzey Atlantik İttifakı arasındaki hassas meseleye hiçbir şekilde müdahale etmek istemiyorum ancak Rus ordusunun operasyonunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına zarar vermediğini ifade etmek isterim. Türk diplomasisi ise bu koşullarda etkili bir dış politikayı oldukça usta bir şekilde izlemektedir."Öte yandan Yerhov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin "Elbette, 'böl ve yönet' ilkesi Batılı devletler tarafından politikalarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve Çin-ABD ilişkilerindeki son olaylar bunun bir başka teyididir. Pratikte bu, Çinli blog yazarlarından birinin isabetli bir şekilde tanımladığı gibi, 'Düşmanımla başa çıkmama yardım edin, böylece sizinle başa çıkabileyim' anlamına gelir. Ancak, Çin'i korkutmayı şimdiye kadar hiç kimsenin başaramadığına ve başaramayacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.

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aleksey yerhov, ukrayna, rusya, nato, harekat, türkiye, abd