https://tr.sputniknews.com/20220324/altundan-turkiye-s-400leri-ukraynaya-gondersin-teklifine-yanit-hicbir-sekilde-gercekci-degil-1055003457.html

Altun'dan 'Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya göndersin' teklifine yanıt: Hiçbir şekilde gerçekçi değil

Altun'dan 'Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya göndersin' teklifine yanıt: Hiçbir şekilde gerçekçi değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin S-400 sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye yanıt vererek, fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:22+0300

2022-03-24T10:22+0300

2022-03-24T10:22+0300

ukrayna krizi

fahrettin altun

s-400

rusya

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iletişim başkanlığı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan ve Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini teklif edilen makaleye yanıt verdi.Altun, WSJ'de yer bulan değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye’nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.Altun, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, 'Türkiye’nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD’nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin' görmezden gelindiğine işaret etti.Türkiye’nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığına işaret eden Altun, şöyle devam etti: "Karşılaşılan tehditler ABD’den gelen ret ile sihirli bir şekilde yok olmadığına göre Türkiye alternatif sistemler aramak durumunda kalmıştır. Eski Başkan Donald Trump da görevde iken bunu kabul etmişti. Dolayısıyla o dönemde Türkiye’nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hala unutmamıştır. Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı’nın Patriot tedariğine ilişkin verdiği hiçbir ‘gayri resmi taahhüdü’ ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye’nin kendisine ödül gibi sunulan ‘programa tekrar alınma’ fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır."Diğer yandan Altun, Türkiye’nin Batı’nın tüm engelleme çabalarına rağmen, hâlihazırda Ukrayna’nın da envanterinde yer alan Bayraktar TB2 insansız hava aracını tasarlayıp ürettiğini belirterek, “Örneğin Kanada, Türkiye’ye silah satışını engellemiştir. Ancak NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin manasız bir şekilde politize edilmesi, Türkiye’nin yabancı devletlere bağımlılığını azaltmış ve Türk şirketlerini yenilik yapmaya sevk etmiştir” ifadelerini kullandı.'Türkiye, Batı'dan hak ettiği desteği görmeyi bekliyor'İletişim Başkanı , 70 yıllık NATO müttefiki ve birçok kritik bölgede istikrar sağlayıcı bir aktör olan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Batı’nın ve özellikle ABD’nin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.Ukrayna krizinin, Türkiye’nin stratejik önemini hafife alan, NATO’nun 'beyin ölümü yaşadığını' iddia eden ve ulusal sınırların artık tartışma konusu olmadığını sananların yaptığı jeopolitik okumaların yanlışlığını ortaya koyduğunu belirten Altun, “Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı’dan hak ettiği desteği görmeyi beklemektedir. Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir. Söz konusu yazıdaki öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı’nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir” değerlendirmesini yaptı.WSJ'de 18 Mart’ta çıkan bir makalede, 'Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna’ya göndererek atacağı adımın Ukrayna’nın acil ihtiyacını gidereceği; ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye’ye satılmasının ve Türkiye’nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı' ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220323/savunma-sanayii-baskani-demir-turkiye-s-400-sistemini-ukraynaya-gondermeyecek-1054984325.html

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