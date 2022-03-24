https://tr.sputniknews.com/20220324/kuleba-guvenlik-garantilerini-abd-ingiltere-almanya-fransa-ve-turkiye-ile-muzakere-ediyoruz-1055010826.html
Kuleba: Güvenlik garantilerini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere ediyoruz
Kuleba: Güvenlik garantilerini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere ediyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, güvenlik garantileri konusunda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere yürüttüklerini söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T13:17+0300
2022-03-24T13:17+0300
2022-03-24T13:20+0300
ukrayna krizi
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'nın askeri harekatı sonrası devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.İspanyol El Pais gazetesine konuşan Kuleba; Kiev'in güvenliği konusunda NATO Sözleşmesi’nin 5. maddesine benzer bir model oluşturulmasını istediklerini belirterek, "Bir ülke Ukrayna’ya saldırırsa, güvenliğimiz konusunda garanti vermiş olan ülkeler 24 saat içerisinde Ukrayna’ya gereksinimi olan tüm silahları tedarik etmekle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ülkemize karşı gerçekleştirilen saldırganlığın durdurulmasını içeren bir karar kabul edip saldırgan tarafa yaptırım uygulamakla yükümlü olacaklar" dedi.Ukrayna'nın, söz konusu güvenlik modeline muhtemel katılımları konusunda bu ülkelerle görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Kuleba, fikrin memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca Kiev'in bu ülkelerle ele aldığı tek konunun bu olduğunu, geri kalanının Rusya ile yürütülen müzakerelerin parçası olduğunu vurguladı.
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ingiltere, türkiye, abd, güvenlik garantileri
Kuleba: Güvenlik garantilerini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere ediyoruz
13:17 24.03.2022 (güncellendi: 13:20 24.03.2022) Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, güvenlik garantileri konusunda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere yürüttüklerini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'nın askeri harekatı sonrası devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İspanyol El Pais gazetesine konuşan Kuleba; Kiev'in güvenliği konusunda NATO Sözleşmesi’nin 5. maddesine benzer bir model oluşturulmasını istediklerini belirterek, "Bir ülke Ukrayna’ya saldırırsa, güvenliğimiz konusunda garanti vermiş olan ülkeler 24 saat içerisinde Ukrayna’ya gereksinimi olan tüm silahları tedarik etmekle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ülkemize karşı gerçekleştirilen saldırganlığın durdurulmasını içeren bir karar kabul edip saldırgan tarafa yaptırım uygulamakla yükümlü olacaklar" dedi.
Ukrayna'nın, söz konusu güvenlik modeline muhtemel katılımları konusunda bu ülkelerle görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Kuleba, fikrin memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca Kiev'in bu ülkelerle ele aldığı tek konunun bu olduğunu, geri kalanının Rusya ile yürütülen müzakerelerin parçası olduğunu vurguladı.