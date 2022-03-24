https://tr.sputniknews.com/20220324/kuleba-guvenlik-garantilerini-abd-ingiltere-almanya-fransa-ve-turkiye-ile-muzakere-ediyoruz-1055010826.html

Kuleba: Güvenlik garantilerini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere ediyoruz

Kuleba: Güvenlik garantilerini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere ediyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, güvenlik garantileri konusunda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye ile müzakere yürüttüklerini söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T13:17+0300

2022-03-24T13:17+0300

2022-03-24T13:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ingiltere

türkiye

abd

güvenlik garantileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054845858_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23bbcc7b0d6b8e6e3fc49eeb93abe936.jpg

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'nın askeri harekatı sonrası devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.İspanyol El Pais gazetesine konuşan Kuleba; Kiev'in güvenliği konusunda NATO Sözleşmesi’nin 5. maddesine benzer bir model oluşturulmasını istediklerini belirterek, "Bir ülke Ukrayna’ya saldırırsa, güvenliğimiz konusunda garanti vermiş olan ülkeler 24 saat içerisinde Ukrayna’ya gereksinimi olan tüm silahları tedarik etmekle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ülkemize karşı gerçekleştirilen saldırganlığın durdurulmasını içeren bir karar kabul edip saldırgan tarafa yaptırım uygulamakla yükümlü olacaklar" dedi.Ukrayna'nın, söz konusu güvenlik modeline muhtemel katılımları konusunda bu ülkelerle görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Kuleba, fikrin memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca Kiev'in bu ülkelerle ele aldığı tek konunun bu olduğunu, geri kalanının Rusya ile yürütülen müzakerelerin parçası olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220324/donbass-operasyonunda-29-gun-canli-blog-1055000324.html

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ingiltere, türkiye, abd, güvenlik garantileri