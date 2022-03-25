https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-bakani-vangdan-afganistana-uc-saygi-uc-asla-mesaji-1055034449.html

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Afganistan'a 'üç saygı, üç asla' mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Afganistan'a 'üç saygı, üç asla' mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kabil’e yaptığı ziyarette, ülkesinin Afganistan’ın egemenliğine ve Afgan halkının tercihlerine saygılı olduğu, iç işlerine... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T09:26+0300

2022-03-25T09:26+0300

2022-03-25T09:37+0300

dünya

afganistan

taliban

vang yi

ziyaret

açıklama

öneri

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Vang, dün, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.Konuk olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin düzenlendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kabil'e gelen Vang'ın ziyareti, Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinden bu yana Çin'in ülkedeki en üst düzey teması oldu.Çin Dışişleri Bakanlığı'nca, ziyarete ilişkin yayımlanan açıklamaya göre, Bakan Vang, Afgan muhataplarına ülkesinin Afganistan ile ilişkilerinde 'üç saygı ve üç asla' ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.Çin'in bugüne dek Afganistan'a zarar vermemiş tek büyük güç olduğuna dikkati çeken Vang, "Çin, Afganistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne, Afgan halkının bağımsız tercihine, dini inanç ve geleneklerine saygı duyuyor. Çin, Afganistan'ın iç işlerine asla karışmayacak, asla kendi çıkarını gütmeyecek ve asla sözde etki alanı kurmaya çalışmayacak" ifadesini kullandı.Vang, Çin halkının Afgan halkı ile dostane ilişkiler kurma arayışında olduğunu belirterek, "Afganistan ile barış içinde bir arada yaşama ilkeleri temelinde ilişkiler kurmayı, Afganistan'ın gerçek bağımsızlık ve kalkınmaya ulaşmasına kendi geleceğini kendi ellerine almasına yardım etmeyi istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Afganistan'a komşu ülkeler toplantısı öncesine denk geldiZiyaretin Çin'in gelecek hafta ev sahipliği yapacağı üçüncü Afganistan'a komşu ülkeler dışişleri bakanları toplantısının öncesine denk gelmesi dikkati çekti.Afgan yetkililer, daha önce Eylül 2021'de Pakistan ve Ekim 2021'de İran'ın ev sahipliği yaptığı ilk iki toplantıya katılmamıştı. Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki'nin Çin'de düzenlenecek üçüncü toplantıya katılacağı belirtildi.Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Vang ile Birader'in görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari, transit ve ekonomik ilişkiler ele alındı.Birader, Afganistan'da çok sayıda maden bulunduğunu, Çin'in madenlerin işletilmesi konusunda iş birliği ve özellikle Logar vilayetindeki bakır madeni projesini tekrar başlatmasını istedi.Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vang ile Muttaki görüşmesinde siyasi, ekonomik konuların yanı sıra hava koridoru, Afganistan'dan kuruyemiş ihracatının yapılması, Afgan öğrencilere burs sağlanması konularının ele alındığını bildirdi.

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https://tr.sputniknews.com/20220324/cin-disisleri-bakani-wang-afganistana-ilk-ziyaretini-gerceklestirdi-1055004386.html

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afganistan, taliban, vang yi, ziyaret, açıklama, öneri