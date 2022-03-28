https://tr.sputniknews.com/20220328/almanya-g7-rus-gazi-almak-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055108977.html
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi talimatına G7 adına Almanya'dan ret yanıtı geldi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T15:58+0300
2022-03-28T15:58+0300
2022-03-28T16:37+0300
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi kararının, en sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanları tarafından reddedildiğini duyurdu.Görüş birliğiG7 enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Habeck, grubun Rus gazı için rubleyle ödeme yapılmaması konusunda görüş birliğini aktardı.'Mevcut sözleşmeler geçerli, şirketler Putin'in talebine uymasın'Habeck, "Tüm G7 bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık ihlali olduğu konusunda hemfikir" diyerek şöyle devam etti:"Bakanlar, akdedilen sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara saygı duyması gerektiğini bir kez daha vurguladı... Rubleyle ödeme kabul edilemez. İlgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz."'Rus gazının kesilmesi senaryosuna hazırlıklıyız'Rusya'nın buna gaz akışını durdurarak karşılık vermesi halinde ne yapacakları sorulduğunda, Alman bakan, "Tüm senaryolara hazırız" dedi. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatını, "Sırtının duvara yaslandığının göstergesi" diye değerlendiren Yeşiller Eşbaşkanı, "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar, ama -bu büyük birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere- bölünmeyeceğiz" diye ekledi.
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almanya, rusya, doğalgaz, ruble, g7
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
15:58 28.03.2022 (güncellendi: 16:37 28.03.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi talimatına G7 adına Almanya'dan ret yanıtı geldi.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi kararının, en sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanları tarafından reddedildiğini duyurdu.
Görüş birliği
G7 enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Habeck, grubun Rus gazı için rubleyle ödeme yapılmaması konusunda görüş birliğini aktardı.
'Mevcut sözleşmeler geçerli, şirketler Putin'in talebine uymasın'
Habeck, "Tüm G7 bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık ihlali olduğu konusunda hemfikir" diyerek şöyle devam etti:
"Bakanlar, akdedilen sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara saygı duyması gerektiğini bir kez daha vurguladı... Rubleyle ödeme kabul edilemez. İlgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz."
'Rus gazının kesilmesi senaryosuna hazırlıklıyız'
Rusya'nın buna gaz akışını durdurarak karşılık vermesi halinde ne yapacakları sorulduğunda, Alman bakan, "Tüm senaryolara hazırız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı'nın talimatını, "Sırtının duvara yaslandığının göstergesi" diye değerlendiren Yeşiller Eşbaşkanı, "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar, ama -bu büyük birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere- bölünmeyeceğiz" diye ekledi.