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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/almanya-g7-rus-gazi-almak-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055108977.html
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi talimatına G7 adına Almanya'dan ret yanıtı geldi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T15:58+0300
2022-03-28T16:37+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
doğalgaz
ruble
g7
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi kararının, en sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanları tarafından reddedildiğini duyurdu.Görüş birliğiG7 enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Habeck, grubun Rus gazı için rubleyle ödeme yapılmaması konusunda görüş birliğini aktardı.'Mevcut sözleşmeler geçerli, şirketler Putin'in talebine uymasın'Habeck, "Tüm G7 bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık ihlali olduğu konusunda hemfikir" diyerek şöyle devam etti:"Bakanlar, akdedilen sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara saygı duyması gerektiğini bir kez daha vurguladı... Rubleyle ödeme kabul edilemez. İlgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz."'Rus gazının kesilmesi senaryosuna hazırlıklıyız'Rusya'nın buna gaz akışını durdurarak karşılık vermesi halinde ne yapacakları sorulduğunda, Alman bakan, "Tüm senaryolara hazırız" dedi. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatını, "Sırtının duvara yaslandığının göstergesi" diye değerlendiren Yeşiller Eşbaşkanı, "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar, ama -bu büyük birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere- bölünmeyeceğiz" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html
https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html
https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-ile-abden-avrupanin-rus-gazina-bagimliligini-azaltmak-icin-gorev-gucu-abd-abye-lng-satacak-1055040760.html
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almanya, rusya, doğalgaz, ruble, g7

Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor

15:58 28.03.2022 (güncellendi: 16:37 28.03.2022)
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIAlman koalisyon hükümetinin Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck parlamentoda konuşurken
Alman koalisyon hükümetinin Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck parlamentoda konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi talimatına G7 adına Almanya'dan ret yanıtı geldi.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesi kararının, en sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanları tarafından reddedildiğini duyurdu.

Görüş birliği

G7 enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Habeck, grubun Rus gazı için rubleyle ödeme yapılmaması konusunda görüş birliğini aktardı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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Putin, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişle ilgili talimatın 31 Mart'a kadar uygulanmasını istedi
12:21

'Mevcut sözleşmeler geçerli, şirketler Putin'in talebine uymasın'

Habeck, "Tüm G7 bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık ihlali olduğu konusunda hemfikir" diyerek şöyle devam etti:
"Bakanlar, akdedilen sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara saygı duyması gerektiğini bir kez daha vurguladı... Rubleyle ödeme kabul edilemez. İlgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz."
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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'Rus gazının kesilmesi senaryosuna hazırlıklıyız'

Rusya'nın buna gaz akışını durdurarak karşılık vermesi halinde ne yapacakları sorulduğunda, Alman bakan, "Tüm senaryolara hazırız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı'nın talimatını, "Sırtının duvara yaslandığının göstergesi" diye değerlendiren Yeşiller Eşbaşkanı, "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar, ama -bu büyük birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere- bölünmeyeceğiz" diye ekledi.
Rusya gündemiyle Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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