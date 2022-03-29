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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/avrupa-komisyonu-ab-de-g7-gibi-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055141629.html
Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
"Avrupa Birliği de G7 ülkeleri gibi Rusya'nın Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması talebini reddediyor" açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu, AB merkezli... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:40+0300
2022-03-29T16:40+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
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En sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanlarının dünkü açıklamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından aynen benimsendiğini duyuran Avrupa Komisyonu, G7 gibi AB'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelerin doğalgaz alımında rubleyle ödeme yapması talebimi reddettiğini belirtti. G7 ülkelerinin (ABD, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya) çoğu euro veya dolar üzerinden ödeme içeren mevcut gaz tedariki anlaşmalarına saygı duyulması gerektiğini savunarak kendi şirketlerine rubleyle ödeme taleplerini yerine getirmeme çağrısı yapmıştı. Bu çağrıyı yankılayan Avrupa Komisyonu, AB'deki şirketlerin Rus enerjisi karşılığı rubleyle ödeme yapmamasını istedi.G7 ülkelerinin şirketlere rubleyle ödeme yapmayı kabul etmemeleri çağrısına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Bu, bizim de paylaştığımız, enerji komiserimizin onayladığı bir pozisyon" dedi.Daha önce Komisyon İklim ve Enerji Sözcüsü Tim McPhie, AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığının 2027'ye dek süreceğini söylemişti. Gelgelelim Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulması için hükümete yeni bir talimat göndermiş bulunuyor. Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Peskov “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz... Ödeme yoksa gaz da yok” dedi.Dolayısıyla geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alarak gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Avrupa'da rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı tedarikinin kesilip kesilmeyeceği konusunda adeta nefesler tutuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/almanya-g7-rus-gazi-almak-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055108977.html
https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html
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ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, ruble, euro, dolar, doğalgaz, petrol, enerji, ödeme

Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor

16:40 29.03.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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"Avrupa Birliği de G7 ülkeleri gibi Rusya'nın Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması talebini reddediyor" açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu, AB merkezli şirketlere rubleyle ödeme yapmamaları çağrısında bulundu.
En sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanlarının dünkü açıklamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından aynen benimsendiğini duyuran Avrupa Komisyonu, G7 gibi AB'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelerin doğalgaz alımında rubleyle ödeme yapması talebimi reddettiğini belirtti.
G7 ülkelerinin (ABD, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya) çoğu euro veya dolar üzerinden ödeme içeren mevcut gaz tedariki anlaşmalarına saygı duyulması gerektiğini savunarak kendi şirketlerine rubleyle ödeme taleplerini yerine getirmeme çağrısı yapmıştı.
Alman koalisyon hükümetinin Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck parlamentoda konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
Almanya: G7, Rus gazı almak için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Dün, 15:58
Bu çağrıyı yankılayan Avrupa Komisyonu, AB'deki şirketlerin Rus enerjisi karşılığı rubleyle ödeme yapmamasını istedi.
G7 ülkelerinin şirketlere rubleyle ödeme yapmayı kabul etmemeleri çağrısına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Bu, bizim de paylaştığımız, enerji komiserimizin onayladığı bir pozisyon" dedi.
Daha önce Komisyon İklim ve Enerji Sözcüsü Tim McPhie, AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığının 2027'ye dek süreceğini söylemişti.
Gelgelelim Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulması için hükümete yeni bir talimat göndermiş bulunuyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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Putin, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişle ilgili talimatın 31 Mart'a kadar uygulanmasını istedi
Dün, 12:21
Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Peskov “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz... Ödeme yoksa gaz da yok” dedi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ödeme yoksa gaz da yok
09:44
Dolayısıyla geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alarak gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Avrupa'da rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı tedarikinin kesilip kesilmeyeceği konusunda adeta nefesler tutuldu.
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