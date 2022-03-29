https://tr.sputniknews.com/20220329/avrupa-komisyonu-ab-de-g7-gibi-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055141629.html

Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor

Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor

"Avrupa Birliği de G7 ülkeleri gibi Rusya'nın Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması talebini reddediyor" açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu, AB merkezli... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T16:40+0300

2022-03-29T16:40+0300

2022-03-29T16:40+0300

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En sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanlarının dünkü açıklamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından aynen benimsendiğini duyuran Avrupa Komisyonu, G7 gibi AB'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelerin doğalgaz alımında rubleyle ödeme yapması talebimi reddettiğini belirtti. G7 ülkelerinin (ABD, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya) çoğu euro veya dolar üzerinden ödeme içeren mevcut gaz tedariki anlaşmalarına saygı duyulması gerektiğini savunarak kendi şirketlerine rubleyle ödeme taleplerini yerine getirmeme çağrısı yapmıştı. Bu çağrıyı yankılayan Avrupa Komisyonu, AB'deki şirketlerin Rus enerjisi karşılığı rubleyle ödeme yapmamasını istedi.G7 ülkelerinin şirketlere rubleyle ödeme yapmayı kabul etmemeleri çağrısına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Bu, bizim de paylaştığımız, enerji komiserimizin onayladığı bir pozisyon" dedi.Daha önce Komisyon İklim ve Enerji Sözcüsü Tim McPhie, AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığının 2027'ye dek süreceğini söylemişti. Gelgelelim Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulması için hükümete yeni bir talimat göndermiş bulunuyor. Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Peskov “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz... Ödeme yoksa gaz da yok” dedi.Dolayısıyla geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alarak gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Avrupa'da rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı tedarikinin kesilip kesilmeyeceği konusunda adeta nefesler tutuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220328/almanya-g7-rus-gazi-almak-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055108977.html

https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html

https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html

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