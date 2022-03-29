https://tr.sputniknews.com/20220329/avrupa-komisyonu-ab-de-g7-gibi-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055141629.html
Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
"Avrupa Birliği de G7 ülkeleri gibi Rusya'nın Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması talebini reddediyor" açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu, AB merkezli... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:40+0300
2022-03-29T16:40+0300
2022-03-29T16:40+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
avrupa komisyonu
rusya
ukrayna
ruble
euro
dolar
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102041/65/1020416572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87dc9ac7d70a08bd8708efede4b943a2.jpg
En sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanlarının dünkü açıklamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından aynen benimsendiğini duyuran Avrupa Komisyonu, G7 gibi AB'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelerin doğalgaz alımında rubleyle ödeme yapması talebimi reddettiğini belirtti. G7 ülkelerinin (ABD, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya) çoğu euro veya dolar üzerinden ödeme içeren mevcut gaz tedariki anlaşmalarına saygı duyulması gerektiğini savunarak kendi şirketlerine rubleyle ödeme taleplerini yerine getirmeme çağrısı yapmıştı. Bu çağrıyı yankılayan Avrupa Komisyonu, AB'deki şirketlerin Rus enerjisi karşılığı rubleyle ödeme yapmamasını istedi.G7 ülkelerinin şirketlere rubleyle ödeme yapmayı kabul etmemeleri çağrısına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Bu, bizim de paylaştığımız, enerji komiserimizin onayladığı bir pozisyon" dedi.Daha önce Komisyon İklim ve Enerji Sözcüsü Tim McPhie, AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığının 2027'ye dek süreceğini söylemişti. Gelgelelim Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulması için hükümete yeni bir talimat göndermiş bulunuyor. Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Peskov “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz... Ödeme yoksa gaz da yok” dedi.Dolayısıyla geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alarak gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Avrupa'da rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı tedarikinin kesilip kesilmeyeceği konusunda adeta nefesler tutuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/almanya-g7-rus-gazi-almak-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddediyor-1055108977.html
https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102041/65/1020416572_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_247f9640bbaa7b80cee9c66b6e613251.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, ruble, euro, dolar, doğalgaz, petrol, enerji, ödeme
Avrupa Komisyonu: AB de G7 gibi Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddediyor
Abone ol
"Avrupa Birliği de G7 ülkeleri gibi Rusya'nın Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması talebini reddediyor" açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu, AB merkezli şirketlere rubleyle ödeme yapmamaları çağrısında bulundu.
En sanayileşmiş yedi ülkenin (G7) enerji bakanlarının dünkü açıklamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından aynen benimsendiğini duyuran Avrupa Komisyonu, G7 gibi AB'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelerin doğalgaz alımında rubleyle ödeme yapması talebimi reddettiğini belirtti.
G7 ülkelerinin (ABD, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya) çoğu euro veya dolar üzerinden ödeme içeren mevcut gaz tedariki anlaşmalarına saygı duyulması gerektiğini savunarak kendi şirketlerine rubleyle ödeme taleplerini yerine getirmeme çağrısı yapmıştı.
Bu çağrıyı yankılayan Avrupa Komisyonu, AB'deki şirketlerin Rus enerjisi karşılığı rubleyle ödeme yapmamasını istedi.
G7 ülkelerinin şirketlere rubleyle ödeme yapmayı kabul etmemeleri çağrısına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Bu, bizim de paylaştığımız, enerji komiserimizin onayladığı bir pozisyon" dedi.
Daha önce Komisyon İklim ve Enerji Sözcüsü Tim McPhie, AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılığının 2027'ye dek süreceğini söylemişti.
Gelgelelim Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulması için hükümete yeni bir talimat göndermiş bulunuyor.
Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin rubleyle ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Peskov “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz... Ödeme yoksa gaz da yok” dedi.
Dolayısıyla geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alarak gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Avrupa'da rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı tedarikinin kesilip kesilmeyeceği konusunda adeta nefesler tutuldu.