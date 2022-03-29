https://tr.sputniknews.com/20220329/cinli-sirketler-rusya-pazarindaki-boslugu-doldurabilir-1055145060.html

‘Çinli şirketler Rusya pazarındaki boşluğu doldurabilir’

‘Çinli şirketler Rusya pazarındaki boşluğu doldurabilir’

Çin medyası, birçok Batılı markanın çekildiği Rusya pazarının küçük Çinli özel şirketler için iyi fırsatlar sunduğunu, ancak büyük devlet işletmelerinin olası... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T18:21+0300

2022-03-29T18:21+0300

2022-03-29T18:20+0300

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yaptırım

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South China Morning Post gazetesinin yazısında, Çin’in, otomobil üreticilerinden gıda üreticilerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren küçük özel şirketlerinin, meşhur Batılı markaların Rusya pazarından toplu halde çekilmesinin yarattığı ‘boşluktan’ yararlanmanın yollarını aradığı kaydedildi. Diğer yandan Çinli devlet şirketleri ve bankaları için görünümün biraz daha muğlak olduğu vurgulandı.Moskova Yurtdışındaki Çinliler Federasyonu Başkanı Wang Chuanbao, gazeteye açıklamasında, Batılı şirketlerin Rusya’da bıraktığı boşluğun arz-talep ilişkisinde dengesizliğe yol açtığını, bunun işletmeler için yeni fırsatlar doğurduğunu söyledi.Wang Chuanbao, “Ancak bu sefer yaptırımlar çok daha büyük ve kapsamlı. Çinli tüccarların bu endüstri boşluklarını nasıl dolduracaklarını ve Rusya pazarında nasıl bir yer edineceklerini dikkatlice düşünmeleri gerekiyor” diye konuştu.Diğer yandan Rusya pazarında artık faaliyet gösteren Çinli işadamları için rublenin düşmesi ve artan enflasyon, satışlarda ve gelirde düşüşe, kredi oranlarında artışa ve Rus çalışanlarından daha yüksek ücret taleplerine yol açtığı ifade edildi.Loomis, Sayles & Company yatırım şirketinden ekonomist Bo Zhuang, Çin’in büyük devlet işletmelerinin Batı’nın yaptırımlarını ihlal etmekten çekineceklerini, zira ABD ve müttefiklerinin Çin tarafının eylemlerini yakından takip ettiğini ve Çin’in, Rusya’nın eylemlerine desteklemeye yönelik herhangi bir eylemde bulunması halinde cezayı kesmeye hazır olduğunu dile getirdi.Uluslararası alanda faaliyet gösteren Çinli bankaların, Ruslara hesap açma konusunda isteksiz davranacağını, bunun özellikle çok para birimli mevduat hesapları ilgilendirdiğini belirten Bo Zhuang, “Belki sadece ülke içinde çalışan bazı küçük bankalar, Rusya’yla iş yapan ‘uzman’ bankalar şeklinde geçici bir çözüm bulabilirler” ifadesini kullandı.Bo Zhuang, “Şirketler, yaptırımları açık şekilde ihlal etmeye çalışmıyor. Bunun yerine, perde arkasında çalışmanın gizli yollarını bulmaya çalışıyorlar” tahmininde bulundu.Bununla birlikte, daha esnek ödeme yöntemlerine ve lojistiğe sahip küçük ve özel şirketlerin, bu fırsattan etkili biçimde yararlanabileceğini söyleyen uzman, “Bazı özel sektörlerdeki Çinli şirketler, Avrupa Birliği ve ABD’nin Rusya pazarından çekilmesinden faydalar elde edecek. Bu oto parça, gıda ürünleri, tıbbi ürünler ve altyapı bileşenlerini ilgilendiriyor” dedi.Bo Zhuang’un sözlerine göre, yaptırımlar kalacak, ama büyük altyapı projeleri devam etmek zorunda, iki ülke arasındaki ticaret önümüzdeki birkaç yıl boyunca kesinlikle büyüyecek, büyüme hızı da artacak.

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çin, rusya, avrupa, abd, yaptırım