https://tr.sputniknews.com/20220329/ingiliz-polisinden-basbakan-johnsonin-pandemi-kapanmasi-partilerine-20-para-cezasi-ihbarnamesi-1055132571.html

İngiliz polisinden Başbakan Johnson'ın pandemi kapanması partilerine 20 para cezası ihbarnamesi

İngiliz polisinden Başbakan Johnson'ın pandemi kapanması partilerine 20 para cezası ihbarnamesi

Halka sıkı kapanma dayatırken başbakanlığı parti mekanına çevirdiğinin ortaya çıkması nedeniyle üzerine çöken istifa baskısını Rusya-Ukrayna krizi sayesinde... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:37+0300

2022-03-29T12:37+0300

2022-03-29T13:58+0300

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Britanya'da Boris Johnson’un başbakanlık konutunda Kovid pandemisi kısıtlamalarını ihlal ederek parti üzerine parti verdiğini gösteren fotoğrafların basına yansımasının yarattığı infialin tetiklediği bir dizi soruşturmadan ceza çıkmaya başladı. Polis, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın Downing Sokağı 10 numarada verdiği partilerle kapanma kurallarının makul mazeret olmaksızın ihlal edilmesi sebebiyle ilk etapta 20 sabit ceza ihbarnamesi gönderilmesi tavsiyesinde bulundu. Kendi koyduğu kuralları çiğnediği ilk kez doğrulanmış olduPolisin ceza kesmesi, ülkeyi Kovid'den korumaya yönelik benzeri görülmemiş düzenlemelerin, onları tasarlayan hükümetin merkezindeki yetkililer tarafından bizzat çiğnendiğini ilk kez doğruladı.'Sorumlu başbakandır, istifa etmelidir'Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, "Boris Johnson ile ekibi yasaları çiğnemekten suçlu bulundu. Kültür en tepeden kurulur. Tüm sorumluluk Britanya halkına aylarca yalan söyleyen Başbakan'dadır, bu yüzden gitmesi gerekiyor" dedi. Yeni cezalar yoldaİç soruşturmada Johnson'ın ekibinin başbakanlıkta içkili partiler verdiğinin ve bunların bazısına Johnson'ın da katıldığının saptanmasının ardından polis bu türden 12 toplanmaya soruşturma açmıştı. Bununla ilgili Metropolitan Polis Teşkilatı'nın açıklamasında, "Bugün ilk etapta Kovid-19 düzenlemelerinin ihlali için verilecek 20 sabit ceza ihbarnamesini sevk etmeye başlayacağız. Para cezaları ACRO Adli Sicil Dairesi tarafından verilecektir” denildi.Polis ardından başka cezaların geleceğinin işaretini de verdi: "Bu soruşturmayı hızlı bir şekilde ilerletmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ve bir dizi değerlendirmeyi tamamladık. Ancak, değerlendirilmeyi bekleyen önemli miktarda araştırma materyali nedeniyle, kanıt eşiği yapılırsa ACRO'ya daha fazla başvuru yapılabilir."Cezası 800 sterlinBritanya'da Kovid-19 düzenlemelerindeki kuralları çiğneyenlere sabit ceza ihbarnameleri gönderiliyor. 15'ten fazla kişinin bulunduğu bir toplantıya katılmanın cezası 800 sterlin (1048 dolar).Polis, sabit ceza ihbarnamelerinin hangi olaylara ilişkin çıkarıldığını teyit edemeyeceğini, çünkü ilgili kişilerin kimliğinin belirlenmesine yol açabileceğini söyledi.Sıradan vatandaş ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşamazkenBaşbakanlık ofisi ve konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 numaradaki partilerin, yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşma ve cenazelere katılmanın bile yasaklandığı kapanma dönemlerinde verildiğinin ortaya çıkması, toplumsal infial yaratmış, hatta Muhafazakar Partili bazı milletvekillerini güvensizlik oylaması için harekete geçirmişti. Daha önce soruşturma kapsamında toplanmalara katılımla ilgili izahat için 100'den fazla soru formu gönderdiğini, formları alan kişiler arasında Başbakan Johnson'ın da olduğunu açıklayan polis, bu ay başında tanıklarla görüşmeye başladığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ingiliz-basbakanlik-ofisi-polisten-johnsonin-parti-skandali-fotograflarini-gizlemesini-istedi-1053923604.html

https://tr.sputniknews.com/20220204/boris-johnsonin-batan-gemisini-birbiri-ardina-terk-eden-danisman-sayisi-5e-cikti-1053472009.html

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britanya, ingiltere, londra, başbakanlık, boris johnson, polis, soruşturma, para cezası, ihbar, parti, pandemi, kapanma