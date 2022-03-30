https://tr.sputniknews.com/20220330/suriyeden-dunyaya-dolardan-vazgecme-cagrisi-1055174474.html
Suriye’den dünyaya dolardan vazgeçme çağrısı
Suriye’den dünyaya dolardan vazgeçme çağrısı
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Haddad, ülkesinin dünyaya doların hegemonyasına son verme ve Rusya ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması çağrısı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:12+0300
2022-03-30T17:12+0300
2022-03-30T17:22+0300
dünya
suriye
riyad haddad
dolar
çağrı
moskova
abd
ticaret
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Rus basınına konuşan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Suriye'nin Rusya ile ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Büyükelçi, “Dünyayı doların hegemonyasına son verme çağrısı yapan ilk ülke Suriye oldu. Çünkü dolar, ABD'nin dünya ekonomik sistemi üzerindeki hegemonyasının ana aracı durumunda. Suriye, daha 2011 yılında döviz portföyüne Rus rublesi ve Çin yuanını eklemişti” dedi.Bununla birlikte bazı uzmanlar, dolardan vazgeçilmesinin uzun vadeli bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.BCS World of Investments’in bölgesel ağ direktörü Grigory Sosnovskiy, ‘doların devrinin sona erdiği’ yönündeki söylemlerin son dönemde yaygınlaştığını belirterek, “ABD doları esasen her şeyin ölçüsü durumunda. Ancak, Rusya'nın varlıklarının dondurulmasının da sonuçları olacaktır. ABD ile önemli çelişkileri olan ve cüzdanlarıyla ilgili endişeler yaşamak istemeyen birçok ülke var. Örneğin Çin’in bir trilyon ABD doları altın ve döviz rezervi var” ifadelerini kullandı.Makroekonomi ve finans piyasaları uzmanı Neil Kimberly ise, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının diğer ülkeleri dolar ve euro cinsinden döviz rezervlerinden vazgeçmeye itebileceğini kaydetti.Kimberly, yuanın bir rezerv para birimi olarak artan popülaritesine dikkat çekerek, “Moskova'yı döviz rezervlerinden yoksun bırakan Batı yaptırımları, Çin'e doları ve euroyu terk etmek için güçlü bir sinyal veriyor ve bu durum diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya teşvik edebilir” değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220323/-cinli-uzman-zhang-dolarin-cokusu-icin-tarih-verdi--1054988554.html
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suriye, riyad haddad, dolar, çağrı, moskova, abd, ticaret
Suriye’den dünyaya dolardan vazgeçme çağrısı
17:12 30.03.2022 (güncellendi: 17:22 30.03.2022) Abone ol
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Haddad, ülkesinin dünyaya doların hegemonyasına son verme ve Rusya ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması çağrısı yaptığını belirtti.
Rus basınına konuşan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Suriye'nin Rusya ile ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Büyükelçi, “Dünyayı doların hegemonyasına son verme çağrısı yapan ilk ülke Suriye oldu. Çünkü dolar, ABD'nin dünya ekonomik sistemi üzerindeki hegemonyasının ana aracı durumunda. Suriye, daha 2011 yılında döviz portföyüne Rus rublesi ve Çin yuanını eklemişti” dedi.
Bununla birlikte bazı uzmanlar, dolardan vazgeçilmesinin uzun vadeli bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.
BCS World of Investments’in bölgesel ağ direktörü Grigory Sosnovskiy, ‘doların devrinin sona erdiği’ yönündeki söylemlerin son dönemde yaygınlaştığını belirterek, “ABD doları esasen her şeyin ölçüsü durumunda. Ancak, Rusya'nın varlıklarının dondurulmasının da sonuçları olacaktır. ABD ile önemli çelişkileri olan ve cüzdanlarıyla ilgili endişeler yaşamak istemeyen birçok ülke var. Örneğin Çin’in bir trilyon ABD doları altın ve döviz rezervi var” ifadelerini kullandı.
Makroekonomi ve finans piyasaları uzmanı Neil Kimberly ise, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının diğer ülkeleri dolar ve euro cinsinden döviz rezervlerinden vazgeçmeye itebileceğini kaydetti.
Kimberly, yuanın bir rezerv para birimi olarak artan popülaritesine dikkat çekerek, “Moskova'yı döviz rezervlerinden yoksun bırakan Batı yaptırımları, Çin'e doları ve euroyu terk etmek için güçlü bir sinyal veriyor ve bu durum diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya teşvik edebilir” değerlendirmesinde bulundu.