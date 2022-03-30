https://tr.sputniknews.com/20220330/uuideki-abdli-astronot-ve-rus-kozmonotlar-soyuz-uzay-araciyla-dunyaya-dondu-1055170270.html

UUİ’deki ABD’li astronot ve Rus kozmonotlar Soyuz uzay aracıyla Dünya’ya döndü

UUİ’deki ABD’li astronot ve Rus kozmonotlar Soyuz uzay aracıyla Dünya’ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) ABD’li astronot Mark Vande Hei ve Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov’u taşıyan Rus Soyuz MS-19 uzay aracı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T15:30+0300

2022-03-30T15:30+0300

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Bugün UUİ’den ayrılan Soyuz MS-19 aracı Dünya’ya dönüş yaptı. Uzay aracıyla birlikte gelen ABD’li astronot Mark Vande Hei ve Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, Kazakistan’daki Jezkazgan kentine başarıyla indi.Pyotr Dubrov ve Mark Vande Hei, Oleg Novitskiy ile birlikte UUİ’ye 9 Nisan 2021’de gitmişti. Şkaplerov da 5 Ekim’de başka bir uzay aracıyla istasyona ulaşmıştı.Rus kozmonot Pyotr Dubrov UUİ’de en uzun süre görev yapan Rus olarak bir rekora imza attı. ABD'li Mark Vande Hei da, 355 gün UUİ’de kalarak uzayda en uzun kalan NASA astronotu oldu.Kremlin’in şubat ayının sonunda Ukrayna’da özel operasyon gerçekleştirme kararı almasından bu yana Moskova ile ABD arasındaki ilişkilerde gerginlik hakim.Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasından beri Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde uzay, iş birliğinin sürdüğü birkaç alandan biri olarak kaldı.ABD, Kanada, Japonya, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya arasında işbirliğinin yapıldığı UUİ’nin, önümüzdeki 10 yıl içinde imha edilmesi bekleniyor.

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