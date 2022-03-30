https://tr.sputniknews.com/20220330/israil-basbakani-bennettten-cagri-kimin-silah-tasima-ruhsati-varsa-simdi-silah-tasimanin-zamani-1055182234.html

İsrail Başbakanı Bennett'ten çağrı: Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi silah taşımanın zamanı

İsrail Başbakanı Bennett'ten çağrı: Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi silah taşımanın zamanı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan saldırılar üzerine ruhsatı olan... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T22:12+0300

2022-03-30T22:12+0300

2022-03-30T22:16+0300

dünya

israil

naftali bennett

silahlanma

bireysel silahlanma

çağrı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054925443_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5b6b5e53ca206ba81b334f8b05aa2f77.jpg

Bennett, dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde biri polis 5 İsraillinin ölümüne yol açan saldırının ardından yayınladığı görüntülü mesajda İsraillilere seslenerek, bir dizi yeni güvenlik önlemleri kararları aldıklarını açıkladı.Bennett, "İsrail vatandaşları, şu anda kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz ve önceki tüm dalgalarda olduğu gibi birlikte galip geleceğiz" dedi.Güvenlik teşkilatının İsrail şehirlerinin güvenliğini ve İsraillilerde güvenlik duygusunu yeniden tesis etmek için son 24 saattir tüm gücüyle çalıştığını kaydeden Bennett, "İsrail ordusu, İç Güvenlik Servisi Şin-Bet ve İsrail polisi, saldırıda bulunmayı planlayanlara zamanında ulaşmak için istihbarat operasyonlarını önemli ölçüde artırdı. Üniformalı ve silah taşıyanların ülke genelindeki varlığını da yoğunlaştırdık. Benim açımdan, kaynaklarda sınır yoktur" diye konuştu.İsrail Başbakanı, İsrail şehirlerindeki güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi kapsamında İsrail ordusu tarafından polis gücüne askeri birim desteği sağlayacağını belirtti.İsrail hükümeti, 'caydırıcılık' bahanesiyle Filistinli saldırganın ailesinin evini yıkacakBennett ayrıca, Beni Barak saldırısını düzenleyen Filistinli Ziya Hemarişe'nin (27) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesinde yaşayan ailesinin evini de "caydırıcılık yaratmak için" yıkacaklarını kaydetti.Bennett, şunları söyledi:Güçlerimiz şu ana kadar 200'ün üzerinde soruşturma ve tutuklama operasyonu gerçekleştirdi. Teröristin Yabed'deki evinin yıkımı için şimdiden plan yapıldı ve caydırıcılık yaratmak için burayı mümkün olan en kısa sürede yıkmak için çalışıyoruz."İsrailli Arapların silahlarına el koyma kararı, Yahudilere ise silahlanma çağrısıİsrail Başbakanı, şöyle devam etti:Yahudi sivillere de silah bulundurma çağrısı yapan Bennett, İsraillilere şöyle seslendi:Beni Barak saldırısıİsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Açıklamada, 'otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin' güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.İsrail'de üst üste saldırılarBu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220329/israil-polisi-isid-saldirilarinin-ardindan-gozalti-operasyonlari-baslatti-1055134699.html

https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html

https://tr.sputniknews.com/20220328/israilde-iki-polisin-olduruldugu-saldiriyi-isid-ustlendi-1055119435.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, naftali bennett, silahlanma, bireysel silahlanma, çağrı