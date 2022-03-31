https://tr.sputniknews.com/20220331/almanya-ile-fransadan-ortak-aciklama-rus-gaz-akisinin-durmasi-senaryosuna-karsi-hazirlik-yapiyoruz-1055208379.html

Almanya ile Fransa'dan ortak açıklama: Rus gaz akışının durması senaryosuna karşı hazırlık yapıyoruz

Almanya ile Fransa'dan ortak açıklama: Rus gaz akışının durması senaryosuna karşı hazırlık yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Nisan'dan itibaren rubleyle ödeme yapmayan hasım ülkeye doğalgaz verilmemesi kararını imzalarken, Almanya ve Fransa... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T16:39+0300

2022-03-31T16:39+0300

2022-03-31T17:30+0300

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G7 ve AB'nin Rus gazı karşılığı rubleyle ödeme talebini reddettiklerini açıklamasına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kararın yarından itibaren uygulanmasının altına imza atarken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan, Moskova'nın Avrupa ülkelerinin Rus gazı için rubleyle ödeme yapması talebini, 'tedarik sözleşmelerinin kabul edilemez ihlali' diye niteleyerek bu manevranın 'şantaj' anlamına geldiğini dile getirdi. Le Maire, Fransa ile Almanya'nın Rusya'nın talebini reddettiğini belirtti.Habeck, Putin'in imzaladığı yeni kararnameyi henüz görmediğini, ama Almanya'nın Avrupa'ya Rus gaz akışının durması dahil tüm senaryolar için hazırlıklı olduğunu söyledi. 'Rusya'nın rubleyle gaz ödemesi talep ederek Batılı müttefikleri bölme girişiminin başarısızlığa uğradığından' söz eden Habeck, 'Batılı müttefiklerin Rusya'nın şantajına boyun eğmeme kararlılığını' ifade etti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Avusturyalı mevkidaşı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında, Rus gazı için euroyla ödeme yapmaya devam edecekleri mesajını verdi.Sosyal Demokrat Başbakan, "Rusya ile gaz tedarik sözleşmelerini kontrol ettiğimi ve bunların bedelini euro ve bazen dolar olarak ödemeye devam edeceğimizi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söyledim" dedi. Scholz, Almanya'nın bu yıl Rus petrol ve kömür ithalatından çıkma hedefini gerçekleştirmeyi umduğunu, ancak Rus gazına olan bağımlılığı azaltmanın daha uzun süreceğini söyledi. Şansölye, 'Putin üzerindeki baskıyı sürdürmek için Rusya'ya uygulanan yaptırımlardaki boşlukların kapatılması gerektiğinden' söz etti.Almanya'nın ardından Avusturya'nın da Doğalgaz Acil Durum Planı’nda erken uyarı düzeyini etkinleştirmesini müteakip, Nehammer, Berlin'e giderek Scholz'la görüş alışverişinde bulundu.

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almanya, fransa, rusya, doğalgaz