https://tr.sputniknews.com/20220331/twitter-simdi-de-rusya-yanlisi-hintli-hesaplari-hedef-aldi--1055188557.html

Twitter şimdi de 'Rusya yanlısı' Hintli hesapları hedef aldı

Twitter şimdi de 'Rusya yanlısı' Hintli hesapları hedef aldı

Operasyonu gerekçe gösterip gazetecileri fişleyen ve Rus medyasına sansür uygulayan Twitter, Hindistan'da Rusya yanlısı olduğunu öne sürdüğü birçok hesabı... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T10:01+0300

2022-03-31T10:01+0300

2022-03-31T10:08+0300

ukrayna krizi

twitter

rusya

hindistan

hesap

operasyon

askıya alma

sansür

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Twitter, Katar Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nden Marc Owen Jones ve Atlantik Konseyi'nden Graham Brookie tarafından yayınlanan bir araştırmayı takiben 100'den fazla Hintli kullanıcının hesabını askıya aldı.Graham Brookie'nin de üyesi olduğu Atlantik Konseyi, ABD ve İngiltere hükümetlerinin yanı sıra birçok Ukraynalı oligark tarafından finanse ediliyor.New York Times'ın aktardığına göre, hesapların Ukrayna'da operasyonla ilgili düşünceleri değiştirmeyi amaçlayan koordineli bir kampanyanın parçası olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamadı.Gazete, Hindistan hükümetinin şu ana kadar Ukrayna krizine karşı tarafsız bir politika sürdürdüğünü belirtti. Bir Twitter sözcüsü de şirketin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini öne sürdü.Twitter, yakın tarihli gönderide, Ukrayna'daki operasyonun başlamasından bu yana 'platform kurallarını ve spam politikasını' ihlal ettiği gerekçesiyle 75 bin hesabı kapattığını kabul etti. Bu hesapların 'bir hükümet aktörüyle bağlantılı bir kampanyayı temsil ettiği' kanıtlanamadı.Marc Owen Jones'a göre, profillerde stok fotoğraflar kullanan ve az sayıda takipçiye rağmen çok sayıda beğeni ve retweet alan hesaplar da dahil olmak üzere, Rus hükümetinin operasyon hakkındaki görüşünü destekleyen Hint hesapları arasında 'şüpheli davranışlar' olduğunu vurguladı. Bu hesaplar ayrıca #IStandWithPutin hashtag'ini kullanmıştı.Times'a verdiği demeçte Jones, "(Twitter'da) Bir mesajı yayan yeterli sayıda insan bulabilirseniz, gerçek insanlar buna katılacaktır" dedi.Bu ayın başlarındaki çatışmalarda Ukrayna'da bir Hintli öğrenci öldürüldü. Kaçmak için mücadele eden 20 bin Hintliden bazıları ise sınırdaki Ukraynalıların, onları güvenli bölgeye götürecek trenlere ve otobüslere binmelerine izin vermediklerini söyledi. Bu Hintliler, ırkçılığa maruz kaldıklarını bildirdi.Öte yandan, Hindu Sena adlı bir örgüte mensup yüzlerce Hintli, bu ayın başlarında Yeni Delhi'de Rusya'ya destek mesajları vererek yürüdü. Ülke, silahlarının çoğunu Rusya'dan satın almaya devam ediyor.Meta, Twitter ve diğer büyük sosyal medya platformları, seçimler ve siyasi çalkantı zamanlarında çevrim içi 'dezenformasyonla mücadele etmelerine' yardımcı olmak için Atlantik Konseyi, Batılı haber ajansları ve politize olmuş düşünce kuruluşlarıyla uzun süredir koordinasyon içinde çalışıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220224/twitter-rusya-ordusu-hakkinda-paylasim-yapan-bazi-hesaplari-yanlislikla-askiya-aldik-1054187308.html

https://tr.sputniknews.com/20220323/twitter-ukraynada-neo-nazilerin-insanlari-direklere-bagladigi-goruntuleri-paylasan-hesabi-kapatti-1054983114.html

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