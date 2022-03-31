Türkiye
SON DAKİKA| Bakan Dönmez: Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/wpost-15-yil-sonra-kabul-etti-hunter-bidenin-e-postalari-cinden-5-milyon-dolar-aldiginin-kaniti-1055192465.html
WPost 1.5 yıl sonra kabul etti: Hunter Biden'ın e-postaları, Çin'den 5 milyon dolar aldığının kanıtı
WPost 1.5 yıl sonra kabul etti: Hunter Biden'ın e-postaları, Çin'den 5 milyon dolar aldığının kanıtı
New York Times gibi Washington Post da aylarca Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının 'Rusya'nın dezenformasyonu' olabileceğini öne süren makaleler... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T11:50+0300
2022-03-31T11:51+0300
dünya
hunter biden
joe biden
the new york times (nyt)
the washington post
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055042233_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f715f90fb8a019354f412e3221c88028.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ana akım medyanın bütün örtbas çabalarına rağmen hem ABD siyaseti açısından hem de uluslararası çapta çok büyük bir sorun haline geldiği artık göze batıyor. Hunter Biden dram-gerilim dizisinin anahtar bölümlerinden birini oluşturan tamirciye verdiği dizüstü bilgisayarında (laptop) bulunan e-postaların gerçek olduğunu The New York Times'ın (NYT) ardından The Washington Post (WPost) da kabul etti. Önceki Başkan Donald Trump 2019'da Kiev'den 'Ukrayna'da iş yapan Hunter Biden'ın babasının da karıştığı yolsuz ilişkileri hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği' için 2020 başkanlık seçimine müdahale suçlamasıyla azil soruşturması ve yargılanmasından geçmişti. Bir yıl sonra seçimdeki rakibi Joe Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen oğlunun e-postalarının FBI'ın eline geçtiği haberi patlak vermişti. The New York Post'un Hunter Biden'ın e-postaların içeriğiyle ilgili haberinin Twitter'ın yalan haber muamelesi eşliğinde sansürüne uğraması ve ana akım medya tarafından itibarsızlaştırılmasından 1.5 yıl sonra, NYT'nin ardından WPost da potansiyel yolsuzluk gösteren e-postaları haberleştirerek orijinal olduklarını kabul etti. Teknoloji devi Jeff Bezos'un sahibi olduğu WPost'un aylarca dizüstü bilgisayarın 'Rusya'nın dezenformasyonu' olabileceğini öne süren makaleler yayımladıktan sonra dün yer verdiği haber-analiz şaşırtıcı bir U dönüşüne işaret ediyor.9 ay önce eline geçen e-postaların yanısıra incelediği mahkeme belgeleri, hükümet kayıtları ve banka belgelerini nihayet haberleştiren WPost, ABD Başkanı Joe Biden'ın kardeşi James ve oğlu Hunter'ın kontrol ettiği varlıkların Joe Biden ile ilişkileri sayesinde Çin iş dünyasının yöneticilerinden 4.8 milyon dolar aldığını duyurdu. Habere göre Çin'in en büyük özel şirketlerinden biri olan enerji devi CEFC China Energy'nin danışmanlık sözleşmesi kapsamında 3.79 milyon dolar ödediği Hunter Biden, daha sonra Afrika'da bir rüşvet skandalı kapsamında suçlanacak olan CEFC yetkilisi Patrick Ho'yu temsil etmek için 1 milyon dolarlık vekalet ücreti de aldı.CEFC'nin hükümet kalkınma bankalarından finansman aldığını, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin ordusuyla bağlantıları olduğu aktarılan haberde "Çin ekonomisi uzmanları, hükümetten bağımsız çalışmasının pek mümkün olmadığını söylüyor" denildi. Habere göre Hunter, Çinli enerji yöneticisi Gongwen Dong'den bir defaya mahsus 500 bin dolarlık ücret ödemesi ve ortaklaşa yatırımları sürdürmek için aylık 100 bin dolar maaş almak için sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında James Biden da aylık 65 bin dolar maaş aldı.Para genellikle 165 bin dolarlık artışlarla 14 aylık zaman zarfı içinde Hunter ile bağlantılı bir hesaba yönlendirildi. Daha sonra James Biden tarafından yönetilen bir danışmanlık firmasına yaklaşık 1.4 milyon dolar transfer edildi.Haberde Joe Biden'ın anlaşmalardan kişisel olarak yararlandığına veya ayrıntılı haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.Hunter Biden'ın Nisan 2019'da tamirciye verip hiç geri almadığı dizüstü bilgisayardaki 103 bin metin mesajı, 154 bin e-posta, 2 binden fazla fotoğraf içeren bir önbellek dahil içeriği uzmanlara inceletip otantikliğini belgeleyen New York Post ve Daily Mail, bu içerikle ilgili pek çok haber yapmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055042233_29:0:1190:871_1920x0_80_0_0_d9794344e13bdd5e2cf3c09b04245e80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hunter biden, joe biden, the new york times (nyt), the washington post

WPost 1.5 yıl sonra kabul etti: Hunter Biden'ın e-postaları, Çin'den 5 milyon dolar aldığının kanıtı

11:50 31.03.2022 (güncellendi: 11:51 31.03.2022)
© REUTERSHunter Biden - Joe Biden
Hunter Biden - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
New York Times gibi Washington Post da aylarca Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının 'Rusya'nın dezenformasyonu' olabileceğini öne süren makaleler yayımladıktan sonra şaşırtıcı bir U dönüşü yaptı. Jeff Bezos'un sahibi olduğu gazete, ABD Başkanı'nın oğlunun e-postalarına göre Çinli iş insanlarından 5 milyon dolar aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ana akım medyanın bütün örtbas çabalarına rağmen hem ABD siyaseti açısından hem de uluslararası çapta çok büyük bir sorun haline geldiği artık göze batıyor. Hunter Biden dram-gerilim dizisinin anahtar bölümlerinden birini oluşturan tamirciye verdiği dizüstü bilgisayarında (laptop) bulunan e-postaların gerçek olduğunu The New York Times'ın (NYT) ardından The Washington Post (WPost) da kabul etti.
Önceki Başkan Donald Trump 2019'da Kiev'den 'Ukrayna'da iş yapan Hunter Biden'ın babasının da karıştığı yolsuz ilişkileri hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği' için 2020 başkanlık seçimine müdahale suçlamasıyla azil soruşturması ve yargılanmasından geçmişti. Bir yıl sonra seçimdeki rakibi Joe Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen oğlunun e-postalarının FBI'ın eline geçtiği haberi patlak vermişti.
The New York Post'un Hunter Biden'ın e-postaların içeriğiyle ilgili haberinin Twitter'ın yalan haber muamelesi eşliğinde sansürüne uğraması ve ana akım medya tarafından itibarsızlaştırılmasından 1.5 yıl sonra, NYT'nin ardından WPost da potansiyel yolsuzluk gösteren e-postaları haberleştirerek orijinal olduklarını kabul etti.
Teknoloji devi Jeff Bezos'un sahibi olduğu WPost'un aylarca dizüstü bilgisayarın 'Rusya'nın dezenformasyonu' olabileceğini öne süren makaleler yayımladıktan sonra dün yer verdiği haber-analiz şaşırtıcı bir U dönüşüne işaret ediyor.
9 ay önce eline geçen e-postaların yanısıra incelediği mahkeme belgeleri, hükümet kayıtları ve banka belgelerini nihayet haberleştiren WPost, ABD Başkanı Joe Biden'ın kardeşi James ve oğlu Hunter'ın kontrol ettiği varlıkların Joe Biden ile ilişkileri sayesinde Çin iş dünyasının yöneticilerinden 4.8 milyon dolar aldığını duyurdu.
Habere göre Çin'in en büyük özel şirketlerinden biri olan enerji devi CEFC China Energy'nin danışmanlık sözleşmesi kapsamında 3.79 milyon dolar ödediği Hunter Biden, daha sonra Afrika'da bir rüşvet skandalı kapsamında suçlanacak olan CEFC yetkilisi Patrick Ho'yu temsil etmek için 1 milyon dolarlık vekalet ücreti de aldı.
CEFC'nin hükümet kalkınma bankalarından finansman aldığını, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin ordusuyla bağlantıları olduğu aktarılan haberde "Çin ekonomisi uzmanları, hükümetten bağımsız çalışmasının pek mümkün olmadığını söylüyor" denildi.
Habere göre Hunter, Çinli enerji yöneticisi Gongwen Dong'den bir defaya mahsus 500 bin dolarlık ücret ödemesi ve ortaklaşa yatırımları sürdürmek için aylık 100 bin dolar maaş almak için sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında James Biden da aylık 65 bin dolar maaş aldı.
Para genellikle 165 bin dolarlık artışlarla 14 aylık zaman zarfı içinde Hunter ile bağlantılı bir hesaba yönlendirildi. Daha sonra James Biden tarafından yönetilen bir danışmanlık firmasına yaklaşık 1.4 milyon dolar transfer edildi.
Haberde Joe Biden'ın anlaşmalardan kişisel olarak yararlandığına veya ayrıntılı haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.
Hunter Biden'ın Nisan 2019'da tamirciye verip hiç geri almadığı dizüstü bilgisayardaki 103 bin metin mesajı, 154 bin e-posta, 2 binden fazla fotoğraf içeren bir önbellek dahil içeriği uzmanlara inceletip otantikliğini belgeleyen New York Post ve Daily Mail, bu içerikle ilgili pek çok haber yapmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала