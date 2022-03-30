https://tr.sputniknews.com/20220330/trumptan-putine-cagri-hunter-bidenin-oligarklarla-cevirdigi-islere-dair-bilgileri-paylas-1055164002.html

Trump'tan Putin'e çağrı: Hunter Biden'ın oligarklarla çevirdiği işlere dair bilgileri paylaş

Trump'tan Putin'e çağrı: Hunter Biden'ın oligarklarla çevirdiği işlere dair bilgileri paylaş

45. ABD Başkanı, halefi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın eski Moskova Belediye Başkanı'nın eşinden 3.5 milyon dolar aldığına dair soruşturma raporu bulgusunu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:02+0300

2022-03-30T13:02+0300

2022-03-30T13:04+0300

ukrayna krizi

donald trump

joe biden

hunter biden

vladimir putin

vladimir zelenskiy

abd

rusya

ukrayna

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Selef-halef ABD Başkanları Donald Trump ile Joe Biden'ı karşı karşıya getiren bir meseleden ABD'nin Ukrayna'daki biyolaboratuvarlarının finansmanına uzanan kritik bir uluslararası dosyaya dönüşen Hunter Biden, gündemden düşmüyor. Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde rakibi olacak Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Kiev'de çevirdiği işler hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye baskı uyguladığı gerekçesiyle 2019'da azil soruşturmasıyla karşılaşan Trump, Hunter Biden'la ilgili yolsuzluk iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Üstelik bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Önceki ABD Başkanı, hakkındaki 'Ukraynagate' soruşturmasına karışan isimlerden biri olan ve ABD'nin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch hakkında mesnetsiz karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle itibarsızlaştırılan gazeteci John Solomon'a konuştu. Real America’s Voice kanalının Just the News programında yayımlanan röportajda, Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerin Biden ailesiyle ilgili soruşturmasını hatırlattı. Kasım 2020 seçimlerine haftalar kala yayımlanması nedeniyle siyasi amaçlara hizmet etme eleştirisiyle karşılaşan soruşturma raporundan alıntı yapan Trump, 1992-2010 arası Moskova Belediye Başkanı olan ve Aralık 2019'da ölen Yuri Lujkov'un eşi, milyarder iş kadını Yelena Baturina'nın 10 yıl önce Hunter Biden'ın kurucuları arasında olduğu bir şirkete 3.5 milyon dolar verdiğini söyledi. Bu paranın neden verildiğiyle ilgili soruların yanıtsız kaldığını belirtti. 45. Başkan, "Yelena Baturina, Hunter Biden'a 3.5 milyon dolar verdiğine göre bence Putin neden sorusunun yanıtını biliyordur. Bence bu yanıtı bizim de bilmemiz gerek" dedi.Trump, Hunter Biden'ın Ukraynalı oligark Nikolay Zloçevsky ile ilişkileri hakkında da daha fazlasını öğrenmek istediğini belirtti. Zloçevsky'nin sahibi olduğu gaz şirketi Burisma Holding, 2014'te Hunter Biden'ı yönetim kuruluna alıp yıllık yüz binlerce dolarlık ödeme yapmıştı. O dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı, Burisma'yı Ukraynalı yetkililere rüşvet veren yolsuzlukla lekeli bir şirket olarak görürken, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ABD'nin Ukrayna politikasından sorumlu olması sebebiyle oğlu Hunter Biden'ın bu rolünün çıkar çatışması yarattığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Hatta Just the News'ın iki ay önce ele geçirdiği bir yazışma, üst düzey Dışişleri yetkililerinin Hunter Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerinin ABD'nin yolsuzlukla mücadele politikalarını baltaladığına dair uyarıldığını ortaya koydu. 'Bu suçlamalarla ilgili Zelenskiy soruşturma açmazsa Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almakla tehdit ettiği' gerekçesiyle 2020 başında azil yargılamasından geçen Trump, "Artık o yanıtı Ukrayna'dan alamayacaksınız" dedi. 2020 seçim kampanyasında Hunter Biden'ın oligarklarla iş yapması meselesini gündeme getirmeye çalıştığını, ama eski Fox News sunucusu Chris Wallace tarafından susturulduğunu söyleyen Trump, "Nasıl olur da Moskova Belediye Başkanı'nın eşi Biden ailesine 3.5 milyon dolar verir? Bence Putin'in artık bunun yanıtını vermeye istekli olması muhtemeldir. Onun bildiğinden eminim" diye ısrar etti. Ukraynagate azil sürecinden önce Rusya'nın Kasım 2016 seçimlerine kendisi lehine müdahale ettiği iddiası üzerinden soruşturulmuş ve aleyhinde herhangi bir kanıt bulunamamış olan Trump, 'Rusya'ya en sert çıkan, en büyük yaptırımları uygulayan ABD Başkanı'nın kendisi olduğu' söylemini de tekrarladı. Trump'ın 2016'ya dek Rusya'da yüksek profilli emlak işleri peşinde koştuğu, Moskova'da Trump Tower açmak için pazarlık yaptığı da iddia edilmişti. ABD'nin Delaware eyaletinde vergi işlemleri nedeniyle soruşturma altında olan Hunter Biden ise son olarak ABD'nin Ukrayna'daki şaibeli biyolojik laboratuvarlarını finanse ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündemde. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bununla ilgili 24 Mart'taki açıklamasında şöyle denildi:"Mevcut ABD liderliğine yakın yapıların, özellikle de Hunter Biden tarafından yönetilen Rosemont Seneca adlı yatırım fonunun bu faaliyetlerin finansmanıyla ilişkili olması dikkat çekiyor. Fon, en az 2.4 milyar dolar tutarında önemli finansal kaynaklara sahip. Aynı zamanda fonun, Black and Veach ile birlikte Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için dünya çapında ana ekipman tedarikçisi olan Metabiota da dahil ABD Savunma Bakanlığı'nın ana yüklenicileri arasında yakın bir ilişki olduğu görülüyor."

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donald trump, joe biden, hunter biden, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, rusya, ukrayna