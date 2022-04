https://tr.sputniknews.com/20220401/nazizm-hastaliktir-teksasli-61-yasindaki-savas-muhabiri-gercekleri-anlatmak-icin-donbassa-gitti-1055230859.html

'Nazizm hastalıktır': Teksaslı 61 yaşındaki savaş muhabiri, gerçekleri anlatmak için Donbass'a gitti

61 yaşındaki Amerikalı emekli savaş muhabiri Russell Bonner Bentley, 80 yıl önce büyük dedelerinin yaptığı gibi faşizme karşı çıkan Donbass halkının yardımına... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2014 yılında Donbass milislerine katıldıktan sonra 'Teksas' kod adını alan ve hem asker hem de insani yardım gönüllüsü olarak görev yapan emekli savaş muhabiri Russell Bonner Bentley, "Burada 8 yıldır asker ve insani yardım gönüllüsü olark bulunuyorum. Sut Vremeni (Zamanın Özü) Birliği ile, ayrıca Vostok Taburu ve Spetsnaz Taburu'nda görev aldım. Çok sayıda sıcak noktada; Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka, Yasinovataya bulundum" dedi.O zamanlar 'birçok ilginç şeye' şahitlik ettiğini söyleyen Bentley, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin "Ruslar şimdi gerçekten buradalar ve harika iş çıkarıyorlar" yorumunu yaptı.'Ruslar yavaş ilerliyor, çünkü Naziler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor'8 yıldır devam eden Donbass ihtilafı boyunca Batı medyasının, Ukrayna ordusunun bölgede Rus ordusuna karşı savaştığını iddia eden Batı medyasına 'güldüğünü' kaydeden Bentley, Kiev yönetiminin Rus ordusunun olduğu Kırım'a saldıramadığına işaret etti.Emekli muhabir, Batılı ana akım basının Rus kuvvetlerinin zora girdiği veya Ukrayna ordusunun onları yendiği yönündeki anlatısının gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığına işaret ederek "Ruslar yavaş ilerliyor, çünkü Ukrayna ordusu ve Nazi taburları sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor ve yani esasında Rusları, kapı kapı gitmeye zorluyor" diye konuştu."Canlı kalkanlar kullandılar. Bu sadece bir taktik değil, stratejilerinden biri" diyen Bentley, "Aslında kendi sivillerinin arkasına saklanıyorlar ve bu gerçek bir korkaklık, hainlik ve alçaklık örneği" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'da neo-Naziler olmadığı' yönündeki iddiaya da tepki gösteren Bentley, Batılılara 'uyanma' çağrısı yaparak, "Nazi taburları gerçek Naziler, gamalı haç dövmeleri var, 'Heil Hitler' ve 'Slava Bandera' sloganı atıyorlar; Bandera, Nazi işbirlikçilerinden biri, gerçekten korkunç bir savaş suçlusu" değerlendirmesini yaptı.'Rus kuvvetlerinin gelişi, bu savaşın sonunun başlangıcına işaret ediyor'Öte yandan neo-Nazi Azov Taburu'nun karargahı olan Mariupol ketninin 2 hafta düşeceğine inandığını ifade eden emekli savaş muhabiri, "Ardından, Mariinka ve Avdeyevka olan Donetsk cephesindeki ana müstahkem mevziler olacak. Bu mevziler düştüğünde domino etkisi görülecek" yorumunda bulundu. Bentley, Rus kuvvetlerinin yavaş ama planlı ilerlediklerine vurgu yaptı.Donbass halkının Rus kuvvetlerinin gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydeden Bentley, "Yani, bu savaşın sonunun başlangıcına işaret ediyor ve buradaki herkes için uzun bir savaş oldu. Biliyorsunuz, 8 yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan iki kat daha uzun ve burada geçirdiğim onca zaman korkunçtu" dedi.'Donbasslılar tanıdığım en açık, cömert ve kibar insanlar'Bentley, Donbasslılar hakkında ise "Dünyanın tuzu, ama aynı zamanda insanlığın kaymağı" nitelemesini yaptı. Emekli muhabir, "Onlar tanıdığım en açık, cömert ve kibar insanlar. Ki ben dünya çapında çok seyahat ettim" diye konuştu.'Nazizm bir hastalıktır ve tek bir tedavi yöntemi var'Savaşı başlatanların Donbasslılar olmadığını, temas hattının diğer tarafındakileri ikna etmek için gerçekten çok uğraştıklarını, ancak karşılığında saldırıya maruz kalınca silahlanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Bentley, şöyle devam etti: "Gerçek Naziler sizi, kuduz bir köpek ya da zehirli bir yılan gibi görür. Şefkat, adalet ya da insanlığa başvurmak çözüm değil. Nazizm bir hastalıktır. Ve tedavinin tek bir yöntemi var ve biz de burada, Ukrayna'da kalıcı tedaviye hazırlanıyoruz."Doğu Ukrayna'ya gitmesine neden olan hadiselere değinen emekli muhabir, ilkinin eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Yugoslavya'yı hedef alan korkunç saldırısı olduğunu belirtti. Bentley, "Ardından ABD Afganistan ve Irak'ı işgal etti. 2011'de ABD öncülüğündeki NATO koalisyonu bir zamanlar müreffeh ve gelişen Libya'yı taş devrine döndürene kadar bombaladı. Libya'dan sonra Maydan başladığında ve (ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı) Victoria Nuland kurabiyeler dağıttığında, John McCain ve tüm bunlar, ve anlaşmanın ne olduğunu biliyordum, tam olarak neler olduğunu biliyordum" dedi.Bentley, "Sonra 2 Mayıs 2014'te Odessa'da çok sayıda insanın yakılıp dövülerek öldürüldüğü katliama şahit oldum" diye ekledi.Fakat kendisi açısından bardağı taşıran son damlanın Donbass sakini İnna Kukurudza'nın 2 Haziran 2014'te Ukrayna'nın Lugansk Bölge İdaresi'ne düzenlediği hava saldırısında bacaklarını kaybetmesi ve aldığı yaralar neticesinde hayatını kaybetmesi olduğunu dile getiren Bentley, "Bu hava saldırısının ardından çekilmiş bir video vardı. Sokakta, kanlar içinde, bacaklarının yanında oturuyordu, iki bacağı da roketlerle havaya uçurulmuştu. Ve o videodan, onun yerde otururken dimdik yukarıya bakarken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Ve o fotoğrafı gördüğümde, kesinlikle buraya geleceğimi anladım" diye konuştu.Bentley, Lugansk'a gelip orada öldürülen İnna ve diğer sivillerin anısına yapılan anıtı ziyaret ettiğinde, kaderinin ayrılmaz bir şekilde Donbass'ın kaderine bağlı olduğunu hissettiğini ifade ederek, "O an sanki ruhumun içine bakıyor gibiydi ve bana soruyordu; ne yapacaksın? Ben de oraya gideceğim, saldırıya uğrayan insanların yanında olacağım ve onlara saldıranlara karşı savaşacağım dedim. Aynen öyle de yaptım" ifadelerini kullandı.Donbass'a insani yardım için Floridalı Ortodoks bir Hıristiyan kadın ve vaftiz babası Peder Boris ile birlikte Donbass İnsani Yardım Fonu'nu kurarak, ABD ve diğer Batılı ülkelerdeki bağışçılar sayesinde 100 bin dolardan fazla para getirdiklerini söyleyen emekli muhabir, "Genelde çocuklarla, anaokullarıyla, yetimhanelerle ve kiliselerle çalışıyoruz. Ukrayna topçuları tarafından bombalanan birçok evi onardık" bilgisini paylaştı.'CNN ve Fox News'te gördüğünüz her şey yalan'Çoğu Amerikalının Donbass'ta neler olup bittiğinden haberdar olmamasına rağmen yardım eli uzatmaya hazır insanların olduğunu vurgulayan Bentley, şu anda Batı ana akım medyasının gerçeği çarpıttığını belirtti."CNN ve Fox News'te gördükleri her şeyin yalan olduğunu söyleyebilirim" diyen Bentley, "Kitle iletişim araçlarının söylediği her şey yalan. Öyle. Gerçeğe uygun bir şey söyleseler bile bu, profesyonel bir aldatma operasyonudur. Bunu sadece sizi aldatmak için yapıyorlar" diye konuştu.Diğer yandan Bentley, Donetsk'in artık kendi evi olduğunu ve hayatının geri kalanını burada geçireceğini de sözlerine ekledi.

