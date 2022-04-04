https://tr.sputniknews.com/20220404/bergenin-katili-halis-serbest-filmi-yayinlatmamak-icin-dava-acti-1055298156.html

Bergen'in katili Halis Serbest, filmi yayınlatmamak için dava açtı

Bergen'in katili Halis Serbest, filmi yayınlatmamak için dava açtı

Bergen'i öldüren Halis Serbest, 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle "Bergen" filmine dava açtı. Davada, filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebinde... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:45+0300

2022-04-04T12:45+0300

2022-04-04T12:45+0300

türkiye

bergen

halis serbest

film

sinema

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Sanatçı Bergen'i katleden Halis Serbest, 4 Mart'ta vizyona giren "Bergen" filmine dava açtı. Duvar'dan Ezgi Sivrikaya'nın haberine göre, davada, filmin sinema, televizyon ve internet ortamında yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebinde bulunuldu. Tedbir talebi mahkeme tarafından reddedilse de dava görülmeye devam ediyor.Avukat Hande Fırat, davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Halis Serbest, Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açtı. Davanın esas konusunda, 'kişilik haklarına saldırı'da bulunulduğu gerekçesiyle filmin basına verilmemesi, sinema, televizyon ve internet ortamında yayınlanmaması talep ediliyor. Yani esasında kişilik haklarına saldırının tespiti ile beraber filmin gösteriminin engellenmesi talep edilmiş. İlk tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi ama dava görülmeye devam ediyor."Film üzerinde hak iddia etmiştiSanatçı Bergen'i katleden Halis Serbest film çekilmeden önce de itiraz etmiş, "İznim olmadan kimse bu filmi çekemez' ifadelerini kullanmıştı. "Bergen" filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e seslenen Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” şeklinde konuşmuştu.Kozan'da gösterimden kaldırılmıştıBergen sahne adıyla tanınan Belgin Sarılmışer’in hayatını ve yaşadığı zorlukları anlatan film, Bergen’i katleden Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterimden kaldırıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, filmin, Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterime gireceği gün kaldırıldığı iddialarına ilişkin, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.4 Mart'ta vizyona giren 'Bergen' filmi, gişe hasılatında ‘Batman’i solladı. 18 Mart'ta vizyona girecek olan Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'in gösterimi sinemalarda ki Bergen filmi yoğunluğu nedeniyle 1 Nisan’a ertelenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220308/bergen-batmani-solladi-1054514786.html

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