https://tr.sputniknews.com/20220404/putin-hasim-ulkeler-ile-kolay-vize-uygulamasini-durdurdu-1055302818.html

Putin, ‘hasım ülkeler’ ile kolay vize uygulamasını durdurdu

Putin, ‘hasım ülkeler’ ile kolay vize uygulamasını durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım kararları alan ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına kısa sürede Rusya vizesi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:40+0300

2022-04-04T14:40+0300

2022-04-04T15:18+0300

rusya

vladimir putin

vize

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon sebebiyle Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu nedenle hasım ülkeler kategorisine alınan Batı ülkeleri ile kolaylaştırılmış vize anlaşmalarının durdurulması kararını imzaladı.Bu, AB üyeleri ile Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein ile yapılmış olan karşılıklı vize anlaşmalarının pek çok maddesinin geçerliliğini yitirdiği anlamına geliyor.Karara göre ayrıca, Rus federal makamlarına, Moskova'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’ya girişine izin vermeme yetkisi de verilmiş oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-bucada-yasananlar-sahte-bir-saldiri-1055298629.html

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