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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/putin-hasim-ulkeler-ile-kolay-vize-uygulamasini-durdurdu-1055302818.html
Putin, ‘hasım ülkeler’ ile kolay vize uygulamasını durdurdu
Putin, ‘hasım ülkeler’ ile kolay vize uygulamasını durdurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım kararları alan ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına kısa sürede Rusya vizesi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:40+0300
2022-04-04T15:18+0300
rusya
vladimir putin
vize
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon sebebiyle Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu nedenle hasım ülkeler kategorisine alınan Batı ülkeleri ile kolaylaştırılmış vize anlaşmalarının durdurulması kararını imzaladı.Bu, AB üyeleri ile Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein ile yapılmış olan karşılıklı vize anlaşmalarının pek çok maddesinin geçerliliğini yitirdiği anlamına geliyor.Karara göre ayrıca, Rus federal makamlarına, Moskova'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’ya girişine izin vermeme yetkisi de verilmiş oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-bucada-yasananlar-sahte-bir-saldiri-1055298629.html
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rusya, vladimir putin, vize

Putin, ‘hasım ülkeler’ ile kolay vize uygulamasını durdurdu

14:40 04.04.2022 (güncellendi: 15:18 04.04.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım kararları alan ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına kısa sürede Rusya vizesi verilmesini içeren uygulamayı durduran kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon sebebiyle Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu nedenle hasım ülkeler kategorisine alınan Batı ülkeleri ile kolaylaştırılmış vize anlaşmalarının durdurulması kararını imzaladı.
Bu, AB üyeleri ile Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein ile yapılmış olan karşılıklı vize anlaşmalarının pek çok maddesinin geçerliliğini yitirdiği anlamına geliyor.
Karara göre ayrıca, Rus federal makamlarına, Moskova'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’ya girişine izin vermeme yetkisi de verilmiş oluyor.
Sergey Lavrov- BM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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