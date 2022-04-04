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https://tr.sputniknews.com/20220404/putin-vucici-secimlerdeki-zaferinden-dolayi-tebrik-etti-1055302509.html
Putin, Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti
Putin, Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:25+0300
2022-04-04T14:25+0300
dünya
sırbistan
rusya
aleksandr vucic
tebrik
seçim
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Sırbistan’daki devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferi vesilesiyle Vucić'e bir tebrik telgrafı gönderdi.Putin, seçim sonuçlarının Sırp vatandaşlarının Aleksandar Vucic'in güncel sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi ve bağımsız, egemen bir dış politika gütmeyi amaçlayan tutumuna yönelik desteğini ortaya koyduğunu kaydetti.Rusya lideri, “Ülkenin lideri olarak ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam etmenizi bekliyorum. Bu, hiç kuşkusuz kardeş Rusya ve Sırbistan halklarının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.Sırbistan’da yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandr Vucic, devlet başkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59.9-61’ini alarak seçimleri kazandığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-secim-sandiklari-kapandi-1055284547.html
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sırbistan, rusya, aleksandr vucic, tebrik, seçim

Putin, Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

14:25 04.04.2022
© REUTERS / Antonio BronicAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Sırbistan’daki devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferi vesilesiyle Vucić'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Putin, seçim sonuçlarının Sırp vatandaşlarının Aleksandar Vucic'in güncel sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi ve bağımsız, egemen bir dış politika gütmeyi amaçlayan tutumuna yönelik desteğini ortaya koyduğunu kaydetti.
Rusya lideri, “Ülkenin lideri olarak ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam etmenizi bekliyorum. Bu, hiç kuşkusuz kardeş Rusya ve Sırbistan halklarının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.
Sırbistan’da yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandr Vucic, devlet başkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59.9-61’ini alarak seçimleri kazandığını açıklamıştı.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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