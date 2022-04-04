https://tr.sputniknews.com/20220404/putin-vucici-secimlerdeki-zaferinden-dolayi-tebrik-etti-1055302509.html

Putin, Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

Putin, Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:25+0300

2022-04-04T14:25+0300

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sırbistan

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aleksandr vucic

tebrik

seçim

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Sırbistan’daki devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferi vesilesiyle Vucić'e bir tebrik telgrafı gönderdi.Putin, seçim sonuçlarının Sırp vatandaşlarının Aleksandar Vucic'in güncel sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi ve bağımsız, egemen bir dış politika gütmeyi amaçlayan tutumuna yönelik desteğini ortaya koyduğunu kaydetti.Rusya lideri, “Ülkenin lideri olarak ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam etmenizi bekliyorum. Bu, hiç kuşkusuz kardeş Rusya ve Sırbistan halklarının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.Sırbistan’da yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandr Vucic, devlet başkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59.9-61’ini alarak seçimleri kazandığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-secim-sandiklari-kapandi-1055284547.html

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