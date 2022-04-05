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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/airbnb-rusya-ve-belarustaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055318340.html
Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı
Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı
Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:22+0300
2022-04-05T10:22+0300
ukrayna krizi
airbnb
rusya
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında çok sayıda özel şirket, Rusya ve Belarus'taki faaliyetini sonlandırma kararı adı.Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'tan çekildiğini belirterek, "Dünya çapındaki konuklar artık Rusya veya Belarus'taki konaklamalar için yeni rezervasyonlar yapamayacak" ifadelerini kullandı.Açıklamada, 4 Nisan'da ve sonrasında yapılan rezervasyonların iptal edildiği belirtildi.Airbnb CEO'su Brian Chesky, Rusya'dan çekilme kararını 4 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220404/putin-hasim-ulkeler-ile-kolay-vize-uygulamasini-durdurdu-1055302818.html
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airbnb, rusya, belarus, ukrayna

Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

10:22 05.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvicairbnb
airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında çok sayıda özel şirket, Rusya ve Belarus'taki faaliyetini sonlandırma kararı adı.
Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'tan çekildiğini belirterek, "Dünya çapındaki konuklar artık Rusya veya Belarus'taki konaklamalar için yeni rezervasyonlar yapamayacak" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, 4 Nisan'da ve sonrasında yapılan rezervasyonların iptal edildiği belirtildi.
Airbnb CEO'su Brian Chesky, Rusya'dan çekilme kararını 4 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
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