https://tr.sputniknews.com/20220405/airbnb-rusya-ve-belarustaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055318340.html

Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T10:22+0300

2022-04-05T10:22+0300

2022-04-05T10:22+0300

ukrayna krizi

airbnb

rusya

belarus

ukrayna

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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında çok sayıda özel şirket, Rusya ve Belarus'taki faaliyetini sonlandırma kararı adı.Ev kiralama hizmeti veren Airbnb, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'tan çekildiğini belirterek, "Dünya çapındaki konuklar artık Rusya veya Belarus'taki konaklamalar için yeni rezervasyonlar yapamayacak" ifadelerini kullandı.Açıklamada, 4 Nisan'da ve sonrasında yapılan rezervasyonların iptal edildiği belirtildi.Airbnb CEO'su Brian Chesky, Rusya'dan çekilme kararını 4 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

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airbnb, rusya, belarus, ukrayna