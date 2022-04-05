https://tr.sputniknews.com/20220405/beyrut-sokaklarinda-yeniden-cop-yiginlari-olustu-1055335304.html

Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu

Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöp toplama hizmeti veren özel firma çalışanlarının greve gitmesi sokaklarda çöp yığınlarına neden oldu. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T17:24+0300

2022-04-05T17:24+0300

2022-04-05T17:24+0300

dünya

beyrut

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grev

lübnan

işçi

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Beyrut'tun bazı bölgelerinde hükümetten çöp toplama ihalesini alan City Blu şirketinin çalışanları 1 Nisan itibarıyla grev başlattı.Yerel medyaya konuşan bir şirket yetkilisi, Merkez Bankasının para çekimi için uyguladığı kısıtlama, artan masraflar gibi sebeplerle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyledi.Çalışanların grevi nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği mahallelerde çöp yığınları oluştu.Başbakan Necib Mikati, krizin çözümüne ilişkin açıklamasında, Lübnan Merkez Bankasına çöp toplama hizmetlerini yürüten firmalara yönelik nakit likiditenin artırılması ve ödemelerdeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da zaman zaman bu tür çöp krizleri yaşanıyor. Bunlardan en büyüğü 2015'de eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla patlak vermişti. Aylar süren kriz, hükümetin müdahalesi sonucu çözülmüş ve çöp toplama ihalesi iki firmaya verilmişti.Lübnan'daki ekonomik krizLübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Mart 2022'de yayımladığı raporda, Lübnan halkının yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı uyarısında bulunmuştu.

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