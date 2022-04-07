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https://tr.sputniknews.com/20220407/amazon-3-binden-fazla-uyduyu-yorungeye-yerlestirerek-starlinki-gecmeyi-hedefliyor-1055381651.html
Amazon, 3 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirerek Starlink'i geçmeyi hedefliyor
Amazon, 3 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirerek Starlink'i geçmeyi hedefliyor
Amazon, Kuiper Projesi ile 3 binden fazla uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirerek bu konuda rakibi Starlink'i geçme hedefinde. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:55+0300
2022-04-07T13:01+0300
yaşam
amazon
starlink
uydu
fırlatma
fırlatma aracı
rus proton roket fırlatma aracı
uzay
yörünge
dünya
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Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Kuiper Projesi ile 3 bin 236 uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Fırlatmada kullanılacak roketler, Bezos tarafından kurulan Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance tarafından yapılacak.Firma bu proje ile haneler, işletmeler, devlet kurumları, mobil operatörler ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere müşterilere yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı sağlamayı hedefliyor.Böylelikle, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink gibi, kullanıcılar uydularla iletişim kuran bir terminal aracılığıyla internete bağlanacak. Amazon, Echo ve Kindle gibi ürünlerin nakliyesi ve yapımındaki deneyimin bunları üretmede ve dağıtmada faydalı olacağını söylüyor.Rakip Starlink'in ise yörüngede halihazırda 2 bin 300'den fazla uydusu olduğu söyleniyor.Amazon'da araç geliştirme departmanının kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, yaptığı yazılı açıklamada "Kuiper, dünya çapında hizmet almayan veya yetersiz hizmet alan toplumlardaki on milyonlarca müşteriye hızlı ve uygun bir hizmet sağlayacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan şirket, 'tarihteki en büyük ticari fırlatma aracı tedarikini' oluşturduğunu söyleyerek önümüzdeki 5 yıl içinde 83 fırlatma planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/amazon-tum-fiziksel-magazalarini-kapatacagini-acikladi-1054395175.html
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amazon, starlink, uydu, fırlatma, fırlatma aracı, rus proton roket fırlatma aracı, uzay, yörünge, dünya

Amazon, 3 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirerek Starlink'i geçmeyi hedefliyor

12:55 07.04.2022 (güncellendi: 13:01 07.04.2022)
© Fotoğraf : AmazonAmazon - Kuiper Projesi
Amazon - Kuiper Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Fotoğraf : Amazon
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Amazon, Kuiper Projesi ile 3 binden fazla uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirerek bu konuda rakibi Starlink'i geçme hedefinde.
Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Kuiper Projesi ile 3 bin 236 uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.
Fırlatmada kullanılacak roketler, Bezos tarafından kurulan Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance tarafından yapılacak.
Firma bu proje ile haneler, işletmeler, devlet kurumları, mobil operatörler ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere müşterilere yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı sağlamayı hedefliyor.
Böylelikle, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink gibi, kullanıcılar uydularla iletişim kuran bir terminal aracılığıyla internete bağlanacak. Amazon, Echo ve Kindle gibi ürünlerin nakliyesi ve yapımındaki deneyimin bunları üretmede ve dağıtmada faydalı olacağını söylüyor.
Rakip Starlink'in ise yörüngede halihazırda 2 bin 300'den fazla uydusu olduğu söyleniyor.
Amazon'da araç geliştirme departmanının kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, yaptığı yazılı açıklamada "Kuiper, dünya çapında hizmet almayan veya yetersiz hizmet alan toplumlardaki on milyonlarca müşteriye hızlı ve uygun bir hizmet sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan şirket, 'tarihteki en büyük ticari fırlatma aracı tedarikini' oluşturduğunu söyleyerek önümüzdeki 5 yıl içinde 83 fırlatma planlıyor.
Amazon - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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