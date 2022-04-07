https://tr.sputniknews.com/20220407/amazon-3-binden-fazla-uyduyu-yorungeye-yerlestirerek-starlinki-gecmeyi-hedefliyor-1055381651.html

Amazon, 3 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirerek Starlink'i geçmeyi hedefliyor

Amazon, 3 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirerek Starlink'i geçmeyi hedefliyor

Amazon, Kuiper Projesi ile 3 binden fazla uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirerek bu konuda rakibi Starlink'i geçme hedefinde. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:55+0300

2022-04-07T12:55+0300

2022-04-07T13:01+0300

yaşam

amazon

starlink

uydu

fırlatma

fırlatma aracı

rus proton roket fırlatma aracı

uzay

yörünge

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055382081_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_919626eea3aec3868dcd7eeac455a367.jpg

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Kuiper Projesi ile 3 bin 236 uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Fırlatmada kullanılacak roketler, Bezos tarafından kurulan Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance tarafından yapılacak.Firma bu proje ile haneler, işletmeler, devlet kurumları, mobil operatörler ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere müşterilere yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı sağlamayı hedefliyor.Böylelikle, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink gibi, kullanıcılar uydularla iletişim kuran bir terminal aracılığıyla internete bağlanacak. Amazon, Echo ve Kindle gibi ürünlerin nakliyesi ve yapımındaki deneyimin bunları üretmede ve dağıtmada faydalı olacağını söylüyor.Rakip Starlink'in ise yörüngede halihazırda 2 bin 300'den fazla uydusu olduğu söyleniyor.Amazon'da araç geliştirme departmanının kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, yaptığı yazılı açıklamada "Kuiper, dünya çapında hizmet almayan veya yetersiz hizmet alan toplumlardaki on milyonlarca müşteriye hızlı ve uygun bir hizmet sağlayacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan şirket, 'tarihteki en büyük ticari fırlatma aracı tedarikini' oluşturduğunu söyleyerek önümüzdeki 5 yıl içinde 83 fırlatma planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220303/amazon-tum-fiziksel-magazalarini-kapatacagini-acikladi-1054395175.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amazon, starlink, uydu, fırlatma, fırlatma aracı, rus proton roket fırlatma aracı, uzay, yörünge, dünya