https://tr.sputniknews.com/20220408/piyasaya-120-milyon-varil-petrol-surulecek-rezerv-satisina-turkiye-de-katiliyor-1055421141.html

Piyasaya 120 milyon varil petrol sürülecek: Rezerv satışına Türkiye de katılıyor

Piyasaya 120 milyon varil petrol sürülecek: Rezerv satışına Türkiye de katılıyor

Uluslararası Enerji Ajans'na göre (IEA), 6 ayda 60 milyon varil petrol piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:49+0300

2022-04-08T16:49+0300

2022-04-08T16:52+0300

ukrayna krizi

rusya

petrol

yaptırım

uluslararası enerji ajansı (iea)

türkiye

ukrayna

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayınladı.Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.Karar, IEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği 5. petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.ABD'nin mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.Petrol fiyatları 14 yılın zirvesini gördüRusya'yı hedef alan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşımıştı. Küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, ABD'nin petrol sürme kararından bu yana art arda iki hafta boyunca gerilerken Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altına düştü.IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.Türkiye de katkı sağlayacak60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi.Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de 3 milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.

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rusya, petrol, yaptırım, uluslararası enerji ajansı (iea), türkiye, ukrayna