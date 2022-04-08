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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/piyasaya-120-milyon-varil-petrol-surulecek-rezerv-satisina-turkiye-de-katiliyor-1055421141.html
Piyasaya 120 milyon varil petrol sürülecek: Rezerv satışına Türkiye de katılıyor
Piyasaya 120 milyon varil petrol sürülecek: Rezerv satışına Türkiye de katılıyor
Uluslararası Enerji Ajans'na göre (IEA), 6 ayda 60 milyon varil petrol piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T16:49+0300
2022-04-08T16:52+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
yaptırım
uluslararası enerji ajansı (iea)
türkiye
ukrayna
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayınladı.Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.Karar, IEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği 5. petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.ABD'nin mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.Petrol fiyatları 14 yılın zirvesini gördüRusya'yı hedef alan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşımıştı. Küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, ABD'nin petrol sürme kararından bu yana art arda iki hafta boyunca gerilerken Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altına düştü.IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.Türkiye de katkı sağlayacak60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi.Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de 3 milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220407/brent-petrolun-varil-fiyatinda-dusus-10181-dolara-kadar-geriledi-1055373919.html
https://tr.sputniknews.com/20220405/rus-petrolune-ambargo-sonrasi-avrupada-enflasyon-kisa-kadar-kontrol-edilmezse-durum-kotulesecek-1055337750.html
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rusya, petrol, yaptırım, uluslararası enerji ajansı (iea), türkiye, ukrayna

Piyasaya 120 milyon varil petrol sürülecek: Rezerv satışına Türkiye de katılıyor

16:49 08.04.2022 (güncellendi: 16:52 08.04.2022)
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya-Petrol
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Uluslararası Enerji Ajans'na göre (IEA), 6 ayda 60 milyon varil petrol piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi. Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de 3 milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayınladı.
Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.
Karar, IEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği 5. petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.
ABD'nin mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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Dün, 03:08

Petrol fiyatları 14 yılın zirvesini gördü

Rusya'yı hedef alan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşımıştı. Küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, ABD'nin petrol sürme kararından bu yana art arda iki hafta boyunca gerilerken Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altına düştü.

IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Türkiye de katkı sağlayacak

60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi.
Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.
Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de 3 milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.
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