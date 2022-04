https://tr.sputniknews.com/20220405/rus-petrolune-ambargo-sonrasi-avrupada-enflasyon-kisa-kadar-kontrol-edilmezse-durum-kotulesecek-1055337750.html

Rus petrolüne ambargo sonrası Avrupa’da enflasyon: ‘Kışa kadar kontrol edilmezse durum kötüleşecek’

2022-04-05T18:53+0300

2022-04-05T18:53+0300

2022-04-05T19:05+0300

görüş

avrupa

rusya

yaptırım

ekonomik yaptırım

gaz

doğalgaz

ambargo

enflasyon

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri devam ederken diğer bir yandan Moskova’ya uygulanan yaptırımlara da yenileri eklenmeye devam ediyor. Batı’nın bu tutumu, tedarik zincirlerinde ortaya çıkan sıkıntılara ek olarak Avrupa’da enflasyonu da hızla yükseltti.Özellikle Rus petrol ve türevlerine uygulanacağı söylenen ‘ambargo açıklaması’ sonrası enerji fiyatları tırmanırken, Petrol fiyatları, 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş durumda. Analistler, Ukrayna krizinin çözülmemesi durumunda işlerin daha da kötüleşebileceğini ortaya koydu. Öyle ki, tüketici fiyatları geçen aya göre yüzde 5.5 oranında artan Almanya’da, haber dergisi Focus, enflasyon nedeni ile tasarruf tavsiyesi vermiş, hatta ‘musluk suyu içilmesini’ önermişti.Avrupa’dan enflasyon rekorlarıAvrupa’nın genelinde de durum pek farklı değil. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52.9 artmasına dikkat çekilen İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle Mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İspanya'da ise enflasyon, yüzde 9.8 ile 37 yılın en yüksek dönemini yaşıyor. İngiltere'de de grafikler hızla yükselmeye devam ediyor. Yayımlanan resmi verilere göre, yüksek fiyat artışlarıyla birlikte yüzde 6.2 ile son 30 yılın enflasyon rekoru kırıldı.‘AB, Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini daha fazla köşeye sıkıştırıyor’NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Rusya’ya petrol ambargosunu desteklemelerinin önemini vurgularken, Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov konuya dair daha önce, "Böyle bir ambargonun dünya enerji piyasasında çok ciddi bir etkisi olur. Avrupa'nın enerji dengesinde çok ciddi anlamda olumsuz etkisi olur" diyerek öngörüde bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü Nikolay Kobrinets de, AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini daha fazla köşeye sıkıştırdığını altını çizmişti.Batılı ülkelerin Rus petrolüne yaptırım kararı alması ile kendi ekonomik dengelerini etkilemesi üzerine konuşan enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu, Avrupa’daki enflasyonun olası sürecini Sputnik’e anlattı.‘Ambargo, artan enerji fiyatları ve enflasyon olarak geri dönecektir’Avrupa’daki enflasyonun Rus petrolüne uygulanan ambargo arasındaki bağlantıyı anlatan Aslanoğlu, “Avrupa’daki enflasyon ilk olarak Kovid’in ekonomiye negatif etkisi olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında artan enerji fiyatları bu durumu daha da tetikledi. Şu an petrol veya petrol ürünlerine yapılacak bir ambargo, artan enerji fiyatları ve dolayısıyla da enflasyon olarak geri dönecektir” dedi.‘Sert kışın sona ermiş olması Avrupa için şans, önümüzdeki kışa kadar kontrol altına alınmazsa durum daha da kötüye gidecektir’Şuan yaşanan süreci Avrupa açısından ‘henüz etkilenmedi demek mümkün’ şeklinde özetleyen Aslanoğlu, “Avrupa’nın şansı, sert kışın sona ermiş olması. Yaptırımların etkisi asıl orta vadede gözlenecektir” diyerek, ilerleyen sürece dair konuştu:“Enflasyon ve pahalılığın devam edip etmeyeceği, Avrupa Birliği’nin enerji politikalarına bağlı. Eğer önümüzdeki kışa kadar kontrol altına alınmazsa durum daha da kötüye gidecektir.”‘Alım gücünde önemli olan bu sürece ne kadar adapte olunacağı’Orta gelir grubunun dünyanın neredeyse her yerinde alım gücünü kaybetmeye başladığında dikkat çeken Aslanoğlu, “Bunu koronavirüs sonrası oluşan yeni ekonomik düzen ile açıklamak mümkünken, önemli olan ‘bu sürece ne kadar adapte olunacağı’” dedi.‘Daha önce uygulanan politikalar şu an Türkiye’yi Avrupa’dan ayırıyor’Türkiye’nin konumunun orta ve uzun vadede uluslararası siyasette getirileri olacağının kesin olduğunu söyleyen Aslanoğlu, “Ancak bilmek lazım ki, Türkiye bilhassa enerji alanında Rusya’ya Avrupa Birliği kadar bağımlı değil. Daha önce uygulanan politikalar şu an Türkiye’yi Avrupa’dan ayırıyor” dedi.

